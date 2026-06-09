Le premier FF en HD2D.Adapté de la premiere saison du jeu mobile Final Fantasy: Brave Exviu.Sortie prevue sur PS5, Switch 2, Xbox et PC le 22 Octobre.Adaptation de l'histoire de la première saison du jeu mobile désormais fermé Final Fantasy: Brave Exvius, le jeu intègre également des éléments d'autres mises à jour et du contenu narratif inédit. Il ne s'agit ni d'un portage ni d'un remake, mais d'un jeu à part entière dont l'histoire de Brave Exvius a servi de base. Le système de combat au tour par tour est inédit et utilise un ordre de tours traditionnel, contrairement au système ATB des anciens Final Fantasy. Le jeu propose un nouveau monde ouvert, des chocobos, des vaisseaux volants et de nombreux éléments emblématiques de la série. Resonance reprend aussi la bande originale de Brave Exvius, mais l'enrichit surtout de 33 nouveaux morceaux composés spécialement pour le jeu.Un élément essentiel du système de combat de Resonance réside dans les Visions, des personnages à collectionner et à assigner aux membres de votre équipe, à la manière d'un système de classes. Elles vous confèrent des capacités supplémentaires et gagnent des niveaux indépendamment à mesure que vous les utilisez. Bien que Resonance propose des Visions exclusives, son principal attrait réside dans les Visions de personnages cultes issus d'autres jeux Final Fantasy ; voici celles confirmées à ce jour :- Le Guerrier de Lumière, Final Fantasy I- Terra, Final Fantasy VI- Cloud, Final Fantasy VII- Zidane, Final Fantasy IX- Shantotto, Final Fantasy XI- Y'shtola, Final Fantasy XIVÀ l'instar de Brave Exvius, Resonance raconte l'histoire de Rain, un chevalier respecté du royaume de Grandshelt, dont le père est le roi. Vous vous lancez dans une aventure à l'ancienne pour protéger les cristaux magiques et sauver le monde, accompagné de vos amis Lasswell, son fidèle bras droit, Lid, un ingénieur talentueux qui marche sur les traces de Cid, et Fina, une invocatrice amnésique. Vous parcourrez plusieurs continents et explorerez des donjons optionnels pour débloquer des Espers que Fina pourra invoquer au combat. Vous découvrirez également des Visions dans des sanctuaires, où des cinématiques vous replongeront dans vos souvenirs.