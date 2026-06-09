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Final Fantasy Resonance annoncé sur PS5, Switch, Xbox et PC
Le premier FF en HD2D.
Adapté de la premiere saison du jeu mobile Final Fantasy: Brave Exviu.
Sortie prevue sur PS5, Switch 2, Xbox et PC le 22 Octobre.

Adaptation de l'histoire de la première saison du jeu mobile désormais fermé Final Fantasy: Brave Exvius, le jeu intègre également des éléments d'autres mises à jour et du contenu narratif inédit. Il ne s'agit ni d'un portage ni d'un remake, mais d'un jeu à part entière dont l'histoire de Brave Exvius a servi de base. Le système de combat au tour par tour est inédit et utilise un ordre de tours traditionnel, contrairement au système ATB des anciens Final Fantasy. Le jeu propose un nouveau monde ouvert, des chocobos, des vaisseaux volants et de nombreux éléments emblématiques de la série. Resonance reprend aussi la bande originale de Brave Exvius, mais l'enrichit surtout de 33 nouveaux morceaux composés spécialement pour le jeu.

Un élément essentiel du système de combat de Resonance réside dans les Visions, des personnages à collectionner et à assigner aux membres de votre équipe, à la manière d'un système de classes. Elles vous confèrent des capacités supplémentaires et gagnent des niveaux indépendamment à mesure que vous les utilisez. Bien que Resonance propose des Visions exclusives, son principal attrait réside dans les Visions de personnages cultes issus d'autres jeux Final Fantasy ; voici celles confirmées à ce jour :

- Le Guerrier de Lumière, Final Fantasy I
- Terra, Final Fantasy VI
- Cloud, Final Fantasy VII
- Zidane, Final Fantasy IX
- Shantotto, Final Fantasy XI
- Y'shtola, Final Fantasy XIV

À l'instar de Brave Exvius, Resonance raconte l'histoire de Rain, un chevalier respecté du royaume de Grandshelt, dont le père est le roi. Vous vous lancez dans une aventure à l'ancienne pour protéger les cristaux magiques et sauver le monde, accompagné de vos amis Lasswell, son fidèle bras droit, Lid, un ingénieur talentueux qui marche sur les traces de Cid, et Fina, une invocatrice amnésique. Vous parcourrez plusieurs continents et explorerez des donjons optionnels pour débloquer des Espers que Fina pourra invoquer au combat. Vous découvrirez également des Visions dans des sanctuaires, où des cinématiques vous replongeront dans vos souvenirs.

https://fr.ign.com/final-fantasy-brave-exvius/89488/final-fantasy-resonance-devoile-un-nouveau-rpg-au-tour-par-tour-et-le-premier-ff-en-2d-hd
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    adamjensen, 22, korou
    posted the 06/09/2026 at 03:03 PM by guiguif
    comments (19)
    22 posted the 06/09/2026 at 03:04 PM
    Sortie de nul part c'est inédit ou le remaster d'un autre FF ?
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:04 PM
    et Switch 1 je pense que c'est mieux de le mentionner et d'enlever la version Switch 2.
    guiguif posted the 06/09/2026 at 03:05 PM
    22 relecture de la premiere saison du jeu mobile Final Fantasy: Brave Exviu
    tonius posted the 06/09/2026 at 03:05 PM
    Dommage qu'ils aient pas eu les boules de l'appeler Final Fantasy XVII ca aurait été tellement marrant.
    losz posted the 06/09/2026 at 03:06 PM
    Ca a l'air rigolo, day one.
    adamjensen posted the 06/09/2026 at 03:07 PM
    Faut voir...
    guiguif posted the 06/09/2026 at 03:07 PM
    tonius Vu que c'est une adapt d'un jeu mobile comme ils l'ont fait avec Octopath Travelers 0 ça va etre difficile
    wickette posted the 06/09/2026 at 03:14 PM
    A voir, ça peut être bien mais je reste sceptique avec le côté brave exvius
    22 posted the 06/09/2026 at 03:14 PM
    guiguif

    Ptét mon coté old-school mais j'aime bien ce que je vois.
    ratchet posted the 06/09/2026 at 03:15 PM
    Bon bah day one sur PS5
    zekk posted the 06/09/2026 at 03:16 PM
    guiguif du coup, il est multi, certains vont être déçu
    Après franchement c’etait un jeu smartphone sympa sans plus pas de quoi s'emballer et pas de quoi ridiculiser FF7R comme certains l'ont dit dans les commentaires du direct
    ootaniisensei posted the 06/09/2026 at 03:17 PM
    J'ai reconnu direct l'épée du perso
    rbz posted the 06/09/2026 at 03:22 PM
    C'est pas juste un portage hein
    . Le jeu mobile ne ressemble pas à ça. C'est un remake la.

    Jai hâte, l'ost du jeu est ouf.
    bourbon posted the 06/09/2026 at 03:33 PM
    Personnellement ça me donne envie. À noter que le jeu est à 60€ sur les stores.
    zekk posted the 06/09/2026 at 03:39 PM
    rbz ça reste le jeu portable avec son scénario pas dingue et ses persos pas dingue, avec le même type de combat, c’est pas dingue
    brook1 posted the 06/09/2026 at 03:44 PM
    zekk Je connais pas du tout le jeu, ça donne envie de dépenser 60 euros
    zekk posted the 06/09/2026 at 03:47 PM
    brook1 60 balles en plus, franchement 20/30 je pourrais craquer mais pas plus
    draer posted the 06/09/2026 at 03:50 PM
    A voir le jeu en lui-même mais par contre les cinématiques avec un effet pixel-art comment ça claque.
    korou posted the 06/09/2026 at 03:52 PM
    Putain je l’ai pas vu venir celui-là…
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