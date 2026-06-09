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marchand2sable
> blog
Votre avis sur le Nintendo Direct
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tags :
nintendo
dk
final fantasy
zelda oot
onimusha
xenoblade
nintendo direct
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nintendo direct avis
dragon's dogma 2 dark arisen
zelda ocarina of time remake
n direct
ndirect avis
n direct avis
nintendo direct avis gamekyo
kingdom hearts 4
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posted the 06/09/2026 at 02:55 PM by
marchand2sable
comments (
88
)
hypermario
posted
the 06/09/2026 at 02:55 PM
Enorme !!! Ce contenu de fou !
dokidokii
posted
the 06/09/2026 at 02:56 PM
Merdique
Mais OOT BORDEL
shanks
posted
the 06/09/2026 at 02:56 PM
2/10
J'ai même pas envie de détailler, j'ai les nerfs.
Vais bosser.
redxiii102
posted
the 06/09/2026 at 02:56 PM
Link49
aeris201
sera mon avis.
neptonic
posted
the 06/09/2026 at 02:56 PM
De la merde/10
darkwii
posted
the 06/09/2026 at 02:56 PM
Foutage de gueule se Nintendo direct
ratchet
posted
the 06/09/2026 at 02:56 PM
De la merde.
vyse
posted
the 06/09/2026 at 02:57 PM
dla merde, le OOT on a rien vu a part une DA plastique et un logo..
vohmp
posted
the 06/09/2026 at 02:57 PM
horrible perdu 1h de ma vie
il y a que ff 2d qui m'intéresse. Zelda Oot un logo
rendan
posted
the 06/09/2026 at 02:57 PM
LEGENDAIRE POINT TOUT SE PASSE COMME PREVU
jenicris
posted
the 06/09/2026 at 02:57 PM
4/10 pour Xeno mais je suis gentil
guiguif
posted
the 06/09/2026 at 02:57 PM
A chier
pastorius1
posted
the 06/09/2026 at 02:57 PM
On peut pas faire un trailer de OOT comme ça.
Nintendo c'est des sadiques.
axlenz
posted
the 06/09/2026 at 02:57 PM
1,5/10 (et les 1,5 c’est le Zelda qui le fait)
Le direct qui a juste servi à l’annonce d’un Remake (oui qui me hype) mais ils auraient pu à ce stade l’annoncer dans le Nintendo Today ou un trailer vite fait sur les réseaux
guigui59
posted
the 06/09/2026 at 02:57 PM
Nul à chier
potion2swag
posted
the 06/09/2026 at 02:58 PM
Je crois qu'on peut difficilement faire pire.
taiko
posted
the 06/09/2026 at 02:58 PM
Pire conf ever.
Digne de wii music.
5120x2880
posted
the 06/09/2026 at 02:58 PM
Xenoblade horrible, logo de Zelda horrible
altendorf
posted
the 06/09/2026 at 02:58 PM
Ocarina/20
sph1x
posted
the 06/09/2026 at 02:58 PM
1/10
blueblood
posted
the 06/09/2026 at 02:58 PM
Personnellement ça me va, il y pas mal de jeu que je n'ai pas fait qui vont être dispo.
Ceux qui ont en colère,etc... vous avez quels âge franchement
cyr
posted
the 06/09/2026 at 02:58 PM
Xenoblade Genesis, et kingdom heart 4.
syoshu
posted
the 06/09/2026 at 02:58 PM
Je retiens le nouveau Muramasa quand meme
yurius
posted
the 06/09/2026 at 02:58 PM
Le meilleur Nintendo Direct depuis bien longtemps
-OOT
-FF résonance
-xenoblade genesis
-dragons dogma dark arizen
-Switch sport ressorts
Sans compter les trailers de jeux déjà annoncé comme kingdom hearts 4
Même si je prendrai les jeux tiers sur Playstation ce direct était une dinguerie
zoske
posted
the 06/09/2026 at 02:58 PM
2/10 de même... Que du recyclage!
Mais 2/10 pour Duskbloods quand même. Le reste c'est totalement osef à par Hello kitty qui est une vrai exclu sur les consoles Nintendo
akinen
posted
the 06/09/2026 at 02:59 PM
Vainqueur par KO. Une humiliation pour les deux autres constructeurs tout simplement
C’est ça du contenu constructeur
losz
posted
the 06/09/2026 at 02:59 PM
Bordel rien que pour OOT je pardonne, ca va être énorme.
teel
posted
the 06/09/2026 at 02:59 PM
Perso pas mal de jeu m'ont plu.
Le xenoblade a l'air magnifique
fire emblem sera sans nul doute excellent
un trailer de kh4
Brave exvius qui ressort en version offline
Le nouveau atelier magnifique
Seul foutage de gueule ,la fin mais bon
xenofire
posted
the 06/09/2026 at 02:59 PM
Bof.. des portages Switch 2, des remasters, des best collections (Xenoblade, Kingdom Hearts)... et des jeux de sport / pokemon / divers dont on se fout totalement.
On gardera un oeil sur le remake de Zelda OOT
wickette
posted
the 06/09/2026 at 02:59 PM
Xenoblade Genesis, Fire Emblem, Kingdom Hearts IV et la collection, Duskbloods, Zelda OOT qui a l'air d'un bon gros remake ambitieux, le Final Fantasy resonance.
Non c'est au dessus de mes attentes, mais elles étaient basses j'avoue
.
Par contre beaucoup trop de slop, faut épurer.
Ca manque d'une belle grosse annonce en plus, j'espère le direct de début Septembre la contiendra (Mario 3D, Super Smash, Animal Crossing...)
kikoo31
posted
the 06/09/2026 at 02:59 PM
Par contre,les gars soyez pas biaisé par le combat de pouce sérieux
Xenoblade et Fire Emblem
+ Ocarina of time 4 ou 5 sur 10
tu supprime les 30 minutes inutiles
supasaiyajin
posted
the 06/09/2026 at 02:59 PM
Je pense qu'on peut pas faire plus mauvais.
tonius
posted
the 06/09/2026 at 03:00 PM
J'attendais rien comme d'hab' c'est la meilleure manière d'etre le moins déçu, Xenoblade est surement la plus grosse annonce surprise, et il me parle deja plus que le reste de la série.
Quand a Zelda j'y croyais pas jusqu'a la fin, hate de voir la tronche du jeu en gameplay.
jenicris
posted
the 06/09/2026 at 03:00 PM
5120x2880
j'avoue que Xeno je m'attendais a bien mieux
zanpa
posted
the 06/09/2026 at 03:00 PM
1/10 de la merde
rbz
posted
the 06/09/2026 at 03:01 PM
Je n'aime plus Nintendo mais le New xeno, le ff resonance ça ma suffit.
A côté de ça au summer game fest j'ai rien eu. Donc 8/10
romgamer6859
posted
the 06/09/2026 at 03:02 PM
1/20
Xenoblade et c'est tout
Le ocarina n'a même pas été montré donc bon
hypermario
posted
the 06/09/2026 at 03:02 PM
Ahahah que des blazé ici , MDR ! Y a de quoi manger sur la NS2 et je vois que ca fait rager
zoske
posted
the 06/09/2026 at 03:02 PM
tonius
Perso même en attendant rien spéciale mais là c'est quand même ouf le nombre de jeux sans intérêt ou qui sont déjà sortis sur des autres consoles...
Pour Xeno c'est vraiment un beau jeu PS4 je dois dire
marcus62
posted
the 06/09/2026 at 03:02 PM
La pire des conférences pour moi.
Au moins une petite séquence de gameplay pour le Zelda Remake. Même pas...
Ce sera le dernier Nintendo Direct pour ma part. Je me contenterai des récapitulatifs la prochaine fois pour éviter de perdre 1h.
elicetheworld
posted
the 06/09/2026 at 03:03 PM
Fr franchement je sais pas comment aborder ça, j'ai l'impression qu'on m'a un peu chier dessus quand même point alors oui il y a eu des jeux, il y a eu même de beaux jeux j'ai apprécié, je les éditeurs tiers soit en masse avec des blockbusters, certains que je n'ai pas fait. J'ai vraiment apprécié l'annonce de xenoblade Genesis c'est vraiment le jeu que je retiens ainsi, tu les remaster des trois premiers xenoblade le kingdom hearts 4 franchement c'est un petit message pour dire que vraiment au Japon la console prioritaire c'est bien la switch 2 donc belle annonce et en gros il y avait vraiment des bons jeux, mais le truc c'est que les placements étaient dégueulasse ça faisait du yoyo un coup ça avait l'air bien après ça redescendait ,après ça remontait, après ça redescendait et et alors que ça commençait à remonter avec kingdom hearts 4 on te sort le one more thing , là je commence à m'exciter je vois le premier images de Link allongé je suis en mode popopopow. Super excité de découvrir le jeu je me dis enfin l'annexe de Nintendo et ben non, il coupe là maintenant la frustration franchement c'est dommage tu m'aurais mis une petite minute voire 30 secondes, j'aurais été satisfait je 'aurais mis même peut-être in 8/10 m mais la déception là franchement ça vaut 5 franchement ça fout la haine allez 6 grand max mais franchement ouais déçu il y a de quoi manger mais p***** les annonces comme ça plus jamais quoi
icebergbrulant
posted
the 06/09/2026 at 03:03 PM
J’étais constipé depuis 4 jours mais après visionnage de ce Nintendo Direct, j’ai ièch comme jamais !
Merci Nintendo
Kingdom Hearts 4 annoncé en catimini, cette insulte
Remake d’Ocarina Of Time sans gameplay et prévu pour 2026 ?! Sérieux ?
deathegg
posted
the 06/09/2026 at 03:03 PM
Le pire nintendo direct, le fond de la cuvette des toilettes.
Que des portages à la suite et des "moi aussi j'ai aussi ma version en plus moche".
Y a que Xenoblade genesis (qui sort l'année prochaine et on sait pas quand, ca peut etre début comme fin 2027), Le fire emblem un peu (perso je suis saoulé de la licence).
Et le remake d'ocarina of time......encore un remake..... d'un jeu qu'on a fait surement 10 fois sur d'autres machines......... Oui, ca reste un jeu légendaire mais c'est encore un remake malgré tout. Et 2026 ! Ou y vont le placer ?
redxiii102
posted
the 06/09/2026 at 03:03 PM
hypermario
des GKC pour notre cher
link49
une étagère pleine
ouroboros4
posted
the 06/09/2026 at 03:06 PM
Quasiment que des portages et des jeux switch avec patch
Heureusement ya le remake de OOT sinon c'était le néant
elicetheworld
posted
the 06/09/2026 at 03:06 PM
icebergbrulant
pourquoi en catimini ?? Pourquoi une insulte c'est annonce?
Non?
e3ologue
posted
the 06/09/2026 at 03:07 PM
Franchement dégouté
grospich
posted
the 06/09/2026 at 03:07 PM
Les éditeurs tiers vont encore carry la Switch 2 de portages pendant que les jeux Nintendo prennent un peu trop de temps à sortir.
temporell
posted
the 06/09/2026 at 03:08 PM
2 gros jeux annoncer c'est tout, Xeno"4" et le remake de OoT ( qui est encore dans un brouillard car rien ne confirme un rework total du jeu )
mercure7
posted
the 06/09/2026 at 03:08 PM
Personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon Direct
Xenoblade Genesis sauve complètement les meubles.
Par contre, le remake de OoT, juste un teaser de qqs sec alors qu'il est logiquement fini ou pas loin (il sort dans moins de 6 mois), c'était un peu abusé et ça fait réfléchir au pourquoi de la chose.
Donc à mon avis : s'ils ne montrent rien, c'est qu'il y a un truc qui potentiellement allait faire shitstorm et dont Nintendo veut se passer pendant qqs mois (jeu coupé en 2 parties, etc)
On verra, mais montrer AUTANT sur Xenoblade Genesis qui sort en 2027 pour ne rien montrer sur OoT qui sort dans peu de temps, y a un truc louche.
Bon Direct cependant, blindé de jeux de merde, mais aussi de jeux de qualité, donc on va pas bouder son plaisir, c'était cool.
erleerween
posted
the 06/09/2026 at 03:08 PM
Les Nintendos Bros vont être les ravis de la crèche... encore une fois.
marcus62
posted
the 06/09/2026 at 03:11 PM
hypermario
: Il y a de quoi manger sur Xbox Series et PS5. Il y a TOUS les jeux tiers déjà
Le jeu de From Software et le Zelda OoT Remake qui sont censés sortir cette année et on a eu aucune image de gameplay. C'était le moment de les montrer !
Quand j'ai vu le jeu qui faisait l'ouverture de la conférence, j'ai directement su que tout le reste n'allait pas me plaire. Les 5 mn sur la bataille de pouces,ça m'a littéralement achever
akinen
posted
the 06/09/2026 at 03:12 PM
teel
pinaise, brave exvius qui était cool mais chaud pour un gatcha. Le pire c’est qu’il est largement plus beau!
iglooo
posted
the 06/09/2026 at 03:12 PM
Pas d'image de Duskblood ni d'OoT (quoique... à la fin, quand on voit Link... La DA fait peur).
Muramasa plutôt cool qu'ils le ressortent, vu sa dispo...
Nul à chier/10, comme d'hab'.
icebergbrulant
posted
the 06/09/2026 at 03:13 PM
elicetheworld
Pour moi, Kingdom Hearts 4 est quand même un jeu très attendu, il méritait un trailer de 3 minutes minimum
Là, ils l’ont calé vite fait
Nintendo n’est pas le seul fautif, c’est + envers Square Enix que je m’agace
Kingdom Hearts 4 méritait une vraie exposition, à l’instar d’un Final Fantasy
gasmok2
posted
the 06/09/2026 at 03:14 PM
J'ai pas regardé encore le ND je le mate ce soir...
Mais si pour OOT ils n'ont qu'un simple logo...ça me rappelle Metroid 4 et ses mille ans d'attente pour le sortir
shinz0
posted
the 06/09/2026 at 03:15 PM
Mais Xeno 4 a l'air chouette
deathegg
posted
the 06/09/2026 at 03:16 PM
marcus62
Pour le jeu de from software, je pense que ca sortira pas cette année. Si on en est encore à des test reseaux en été sans plus de précisions, c'est que le jeu est pas prêt..... surtout avec un calendrier surchargé.
jenicris
posted
the 06/09/2026 at 03:18 PM
gasmok2
il est mentionné 2026
yanssou
posted
the 06/09/2026 at 03:19 PM
immonde/ 20
whookid
posted
the 06/09/2026 at 03:19 PM
Rien que le Zelda j'ai retrouvé mes 16 ans
ootaniisensei
posted
the 06/09/2026 at 03:19 PM
De la giga merde là faut le dire.
vyse
posted
the 06/09/2026 at 03:20 PM
ootaniisensei
oui
osiris67
posted
the 06/09/2026 at 03:21 PM
Resumé: pegi 3, meme jeux en boucle, pegi 3, 1 annonce ou tu vois rien, jeu wii qui n’interesse plus personne depuis 15 ans (wii sport), et pegi 3!
fiveagainstone
posted
the 06/09/2026 at 03:22 PM
Bien aimé, plein de j-rpg, du BTA avec DMC et Stellar blade. C'était cool.
Juste dommage de ne pas avoir du gameplay d'OOT, mais ça viendra.
shao
posted
the 06/09/2026 at 03:23 PM
Bon c'était clairement pas ouf mais je vais être plus indulgent que tout le monde pour une fois parce qu'il y a eu quelques annonces très sympa. Donc ça part sur un 6/10.
Mais c'est clairement le moins bon direct de toutes les conf' du SGF, y'a même pas photo!
Et ils espèrent que c'est avec si peu qu'ils vont palier la hausse des prix? Bah putain...
teel
posted
the 06/09/2026 at 03:28 PM
akinen
honnêtement, j'y ai joué à peine sur mobile donc le découvrir en offline à la "Octopath Zero" , je dis oui
Il reste plus que le dernier Suikoden pour aussi faire ça et on est bon
Par contre, le nouveau "atelier" n'a pas été annoncé dans la vidéo pour l'Occident ? je ne vois personne en parler alors qu'il a l'air assez magnifique
gameslover
posted
the 06/09/2026 at 03:29 PM
sympa mais pas exceptionnelle comme l'ensemble de la SGF, mais malgré tout, de belles annonces toutes conf confondus.
evasnake
posted
the 06/09/2026 at 03:29 PM
2/10
-trop de partages de vieilleries
-trop de jeux indé niches
-trop de dlc pour les jeux Nintendo
-des FF (HD-2D) et DQ (Monster) du pauvre
-meme KH4 m'a déçu (c'est toujours la meme scène que le dernier trailer)
-meme OoT m'a dégouté (c'est quasi juste un logo)
Je retiendrai seulement Fire Emblem, Starfox et Xenoblade.
Cette conf devait me faire acheter une Switch 2, là je vais attendre encore 1 an minimum
mais au moins, avec tous les portages, certains membres pourront dépasser les 43 jeux cette année
ravyxxs
posted
the 06/09/2026 at 03:29 PM
Pas vu, mais vu les commentaires je vais mettre 2/10
hypermario
posted
the 06/09/2026 at 03:31 PM
marcus62
et du coup je dois acheté toutes les consoles ?
shao
posted
the 06/09/2026 at 03:31 PM
ravyxxs
Franchement, ça va c'était pas si nul, c'est juste que comparé aux autres conf bah ouais c'est clairement pas ça.
burningcrimson
posted
the 06/09/2026 at 03:32 PM
À part Xeno, Zelda, Muramasa Rebirth et FF resonance c'était pas ouf.
j49
posted
the 06/09/2026 at 03:36 PM
Je sors du taf, trop content de regarder le Nintendo direct en replay : qu’elle douche froide.. du gros foutage de gueule encore une fois !! Je ne retiens que OOT et FF Résonance.. l’année 2026 va être vide sur switch 2, heureusement que j’ai la PS5..
nobleswan
posted
the 06/09/2026 at 03:37 PM
J'ai acheté la console pour complément de ma Xbox principalement pour les jeux Nintendo donc content d'avoir vu du Star Fox et Zelda OOT Rmake ces deux là ce sera Day One. Le reste c'est pas pour moi.
drybowser
posted
the 06/09/2026 at 03:42 PM
J ai beau chercher et remonter aussi loin que je peux dans la mémoire , je n ai pas souvenir d avoir été dans toute ma vie de gamer plus déçu qu aujourd'hui...
99% de niaiseries débilités et gamineries , un passage malaisant - le jeu des pouces - que nintendo a préféré mettre en avant plutôt que Kingdom Heart 4 dont ils avaient la primeur ...
Un seul moment de joie (pour ne pas dire un grand ouf) c'est xeno Genesis d annoncé, avant de repartir sur une autre vague de débilités.
Jusqu'à la fin , même le remake de oot montré est incompréhensible, le jdu est à peine montré 30 secondes , jusqu'au bout Nintendo semble dire aux joueurs switch 2 allez vous faire enculer vous ne verrez rien aujourd'hui
taiko
posted
the 06/09/2026 at 03:43 PM
drybowser
je vais retenir ta dernière phrase en résumé
nyseko
posted
the 06/09/2026 at 03:51 PM
Largement au dessus du dernier State of Play (ce qui n'était pas très difficile en réalité).
De bonnes annonces pour la console, c'était assez assez chargé.
walterwhite
posted
the 06/09/2026 at 03:51 PM
De la merde.
Zéro ambition chez ce constructeur, ils capitalisent un max’ sur le succès de la Switch. À croire que la Wii U ne leur a pas servi.
tripy73
posted
the 06/09/2026 at 03:53 PM
J'en attendais rien et quasiment rien qui m'a intéressé dans les jeux présentés, juste content de l'annonce de Muramasa: Revenant Blades que je ferais avec plaisir sur PC et aussi curieux de tester Duskbloods via le test réseau, mais clairement je regrette l'époque d'Iwata où les dernières licences originales sont nées (Xeno/Splatoon pour ne citer qu'elles) ainsi que le concept de la Switch. Le Nintendo dirigé par un mec formé à la Pokémon Company c'est clairement pas ma came...
akinen
posted
the 06/09/2026 at 03:53 PM
teel
atelier ne dechaine as les foules donc j’suis pas etonné
5120x2880
posted
the 06/09/2026 at 03:55 PM
jenicris
Après ça m'arrange, j'ai pas la console.
mrvince
posted
the 06/09/2026 at 03:57 PM
Sans doute le pire direct "E3" de Nintendo. Je garde quasiment rien. Et ce Zelda en one more thing sensé sortir cette année avec 0 images. Dur.
teel
posted
the 06/09/2026 at 03:57 PM
akinen
Et pourtant Gust s'améliore d'épisode en épisode niveau graphismes. Je le trouve vraiment magnifque cette opus, après oui faut aimer les atelier et j'ai l'impression que ca reste de niche en occident malgré le succès de Ryza
bookker
posted
the 06/09/2026 at 04:01 PM
La pire conférence des trois.. perdre 5 minutes sur un jeux de rythme ... le coup du bras de fer chinois je m'en remet pas ????????.
lirin
posted
the 06/09/2026 at 04:04 PM
mieux que les autres conférences , y'a pas photos
pokute
posted
the 06/09/2026 at 04:08 PM
Je l'ai pas trouvé dégueu, ce direct... Oui, beaucoup de portages, certains sont bienvenus, certaines annonces n'avaient pour but que de montrer que tel ou tel jeu était encore vivant (Duskblood, tu nous chie une date quand ??? ) , il y en a eu pour tout les gouts, mais on aura Zelda dans les 6 mois qui viennent, et ça, c'est cool !
mrvince
On a eu un peu plus que 0 images, mais je comprends ton sentiment... Au moins, c'était pas juste un titre comme ils avaient fait pour metroid prime 4 avec rien de plus pendant environ 7 ans ! Mais réjouis toi, Y'A DU COMBAT DE POUCES !!!!!
jenicris
posted
the 06/09/2026 at 04:10 PM
5120x2880
je l'ai pas non plus, et si ça continue ainsi ça va durer longtemps
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Mais OOT BORDEL
J'ai même pas envie de détailler, j'ai les nerfs.
Vais bosser.
Nintendo c'est des sadiques.
Le direct qui a juste servi à l’annonce d’un Remake (oui qui me hype) mais ils auraient pu à ce stade l’annoncer dans le Nintendo Today ou un trailer vite fait sur les réseaux
Digne de wii music.
Ceux qui ont en colère,etc... vous avez quels âge franchement
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-xenoblade genesis
-dragons dogma dark arizen
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Sans compter les trailers de jeux déjà annoncé comme kingdom hearts 4
Même si je prendrai les jeux tiers sur Playstation ce direct était une dinguerie
Mais 2/10 pour Duskbloods quand même. Le reste c'est totalement osef à par Hello kitty qui est une vrai exclu sur les consoles Nintendo
Le xenoblade a l'air magnifique
fire emblem sera sans nul doute excellent
un trailer de kh4
Brave exvius qui ressort en version offline
Le nouveau atelier magnifique
Seul foutage de gueule ,la fin mais bon
On gardera un oeil sur le remake de Zelda OOT
Non c'est au dessus de mes attentes, mais elles étaient basses j'avoue .
Par contre beaucoup trop de slop, faut épurer.
Ca manque d'une belle grosse annonce en plus, j'espère le direct de début Septembre la contiendra (Mario 3D, Super Smash, Animal Crossing...)
Xenoblade et Fire Emblem
+ Ocarina of time 4 ou 5 sur 10
tu supprime les 30 minutes inutiles
Quand a Zelda j'y croyais pas jusqu'a la fin, hate de voir la tronche du jeu en gameplay.
A côté de ça au summer game fest j'ai rien eu. Donc 8/10
Xenoblade et c'est tout
Le ocarina n'a même pas été montré donc bon
Pour Xeno c'est vraiment un beau jeu PS4 je dois dire
Au moins une petite séquence de gameplay pour le Zelda Remake. Même pas...
Ce sera le dernier Nintendo Direct pour ma part. Je me contenterai des récapitulatifs la prochaine fois pour éviter de perdre 1h.
Merci Nintendo
Kingdom Hearts 4 annoncé en catimini, cette insulte
Remake d’Ocarina Of Time sans gameplay et prévu pour 2026 ?! Sérieux ?
Que des portages à la suite et des "moi aussi j'ai aussi ma version en plus moche".
Y a que Xenoblade genesis (qui sort l'année prochaine et on sait pas quand, ca peut etre début comme fin 2027), Le fire emblem un peu (perso je suis saoulé de la licence).
Et le remake d'ocarina of time......encore un remake..... d'un jeu qu'on a fait surement 10 fois sur d'autres machines......... Oui, ca reste un jeu légendaire mais c'est encore un remake malgré tout. Et 2026 ! Ou y vont le placer ?
Heureusement ya le remake de OOT sinon c'était le néant
Non?
Xenoblade Genesis sauve complètement les meubles.
Par contre, le remake de OoT, juste un teaser de qqs sec alors qu'il est logiquement fini ou pas loin (il sort dans moins de 6 mois), c'était un peu abusé et ça fait réfléchir au pourquoi de la chose.
Donc à mon avis : s'ils ne montrent rien, c'est qu'il y a un truc qui potentiellement allait faire shitstorm et dont Nintendo veut se passer pendant qqs mois (jeu coupé en 2 parties, etc)
On verra, mais montrer AUTANT sur Xenoblade Genesis qui sort en 2027 pour ne rien montrer sur OoT qui sort dans peu de temps, y a un truc louche.
Bon Direct cependant, blindé de jeux de merde, mais aussi de jeux de qualité, donc on va pas bouder son plaisir, c'était cool.
Le jeu de From Software et le Zelda OoT Remake qui sont censés sortir cette année et on a eu aucune image de gameplay. C'était le moment de les montrer !
Quand j'ai vu le jeu qui faisait l'ouverture de la conférence, j'ai directement su que tout le reste n'allait pas me plaire. Les 5 mn sur la bataille de pouces,ça m'a littéralement achever
Muramasa plutôt cool qu'ils le ressortent, vu sa dispo...
Nul à chier/10, comme d'hab'.
Là, ils l’ont calé vite fait
Nintendo n’est pas le seul fautif, c’est + envers Square Enix que je m’agace
Kingdom Hearts 4 méritait une vraie exposition, à l’instar d’un Final Fantasy
Mais si pour OOT ils n'ont qu'un simple logo...ça me rappelle Metroid 4 et ses mille ans d'attente pour le sortir
Mais Xeno 4 a l'air chouette
Juste dommage de ne pas avoir du gameplay d'OOT, mais ça viendra.
Mais c'est clairement le moins bon direct de toutes les conf' du SGF, y'a même pas photo!
Et ils espèrent que c'est avec si peu qu'ils vont palier la hausse des prix? Bah putain...
Il reste plus que le dernier Suikoden pour aussi faire ça et on est bon
Par contre, le nouveau "atelier" n'a pas été annoncé dans la vidéo pour l'Occident ? je ne vois personne en parler alors qu'il a l'air assez magnifique
-trop de partages de vieilleries
-trop de jeux indé niches
-trop de dlc pour les jeux Nintendo
-des FF (HD-2D) et DQ (Monster) du pauvre
-meme KH4 m'a déçu (c'est toujours la meme scène que le dernier trailer)
-meme OoT m'a dégouté (c'est quasi juste un logo)
Je retiendrai seulement Fire Emblem, Starfox et Xenoblade.
Cette conf devait me faire acheter une Switch 2, là je vais attendre encore 1 an minimum
mais au moins, avec tous les portages, certains membres pourront dépasser les 43 jeux cette année
Franchement, ça va c'était pas si nul, c'est juste que comparé aux autres conf bah ouais c'est clairement pas ça.
99% de niaiseries débilités et gamineries , un passage malaisant - le jeu des pouces - que nintendo a préféré mettre en avant plutôt que Kingdom Heart 4 dont ils avaient la primeur ...
Un seul moment de joie (pour ne pas dire un grand ouf) c'est xeno Genesis d annoncé, avant de repartir sur une autre vague de débilités.
Jusqu'à la fin , même le remake de oot montré est incompréhensible, le jdu est à peine montré 30 secondes , jusqu'au bout Nintendo semble dire aux joueurs switch 2 allez vous faire enculer vous ne verrez rien aujourd'hui
De bonnes annonces pour la console, c'était assez assez chargé.
Zéro ambition chez ce constructeur, ils capitalisent un max’ sur le succès de la Switch. À croire que la Wii U ne leur a pas servi.
mrvince On a eu un peu plus que 0 images, mais je comprends ton sentiment... Au moins, c'était pas juste un titre comme ils avaient fait pour metroid prime 4 avec rien de plus pendant environ 7 ans ! Mais réjouis toi, Y'A DU COMBAT DE POUCES !!!!!