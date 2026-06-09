Salut les potes.
Un article rapide et bref, porté à l’attention principalement des modos et gestionnaires du site.
Les gars je comprends totalement que les pubs sur le site soient une des seules façons de vous faire de la tune.
Mais vous vous rendez compte que le site devient imbuvable sur mobile? Des pubs qui prennent 90% de l’écran, foutues de partout, qui ouvrent des autres fenêtres au moindre frôlement d’écran. Sans parler des musiques de ces mêmes pubs qui se lancent automatiquement à pleine puissance pour nous dessouder les tympans.
Les images dans les articles complètement envahies de pubs et impossible à voir.
Svp faites un truc. Étant sur iPhone et n’ayant pas forcément de bloqueur de pubs efficace, ça m’emmerde à un point incommensurable de ne plus avoir envie de venir sur le site juste à cause de ces pubs de merde.
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posted the 06/09/2026 at 02:37 PM by alozius
Genre Gamekult, je ne vais plus dessus car soit il te mette un anti-bloqueurs, soit on t'impose 2 à 3 lignes de pubs au milieu même des news (méthode IGN) en plus de putains de vidéos qui s'ouvrent discretos dans un coin de l'écran, et t'es là à chercher d'où vient le son dans tes écouteurs.
J'en suis pas responsable mais désolé.
J’utilise l’ extension Safari AdGuard du coup.