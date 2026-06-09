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Les pubs envahissent GK
Salut les potes.

Un article rapide et bref, porté à l’attention principalement des modos et gestionnaires du site.
Les gars je comprends totalement que les pubs sur le site soient une des seules façons de vous faire de la tune.
Mais vous vous rendez compte que le site devient imbuvable sur mobile? Des pubs qui prennent 90% de l’écran, foutues de partout, qui ouvrent des autres fenêtres au moindre frôlement d’écran. Sans parler des musiques de ces mêmes pubs qui se lancent automatiquement à pleine puissance pour nous dessouder les tympans.

Les images dans les articles complètement envahies de pubs et impossible à voir.

Svp faites un truc. Étant sur iPhone et n’ayant pas forcément de bloqueur de pubs efficace, ça m’emmerde à un point incommensurable de ne plus avoir envie de venir sur le site juste à cause de ces pubs de merde.
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    bigsnake
    posted the 06/09/2026 at 02:37 PM by alozius
    comments (5)
    altendorf posted the 06/09/2026 at 02:38 PM
    Ils ne sont plus là, ils s'en foutent et se font des thunes, c'est comme ça.
    malleusmaleficarum posted the 06/09/2026 at 02:43 PM
    Il n'y a pas le navigateur Brave sur iPhone ? Ça bloque nativement les pubs
    shanks posted the 06/09/2026 at 02:44 PM
    Malheureusement certaines pubs sont gérés par la régie publicitaire et oui ça peut-être lourd, je ne dirais jamais le contraire, et c'est un peu partout.

    Genre Gamekult, je ne vais plus dessus car soit il te mette un anti-bloqueurs, soit on t'impose 2 à 3 lignes de pubs au milieu même des news (méthode IGN) en plus de putains de vidéos qui s'ouvrent discretos dans un coin de l'écran, et t'es là à chercher d'où vient le son dans tes écouteurs.

    J'en suis pas responsable mais désolé.
    gasmok2 posted the 06/09/2026 at 03:07 PM
    C'est pour ça que sur le téléphone j'utilise Brave comme navigateur...car autrement le site est impraticable malheureusement.
    shadowmarshal posted the 06/09/2026 at 03:52 PM
    Je suis comme toi, j’ai un iPhone 12 mini donc petit écran et je suis obligé d’utiliser un bloqueur de pub pour ce site car sinon c’est inutilisable.

    J’utilise l’ extension Safari AdGuard du coup.
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