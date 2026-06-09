Salut les potes.Un article rapide et bref, porté à l’attention principalement des modos et gestionnaires du site.Les gars je comprends totalement que les pubs sur le site soient une des seules façons de vous faire de la tune.Mais vous vous rendez compte que le site devient imbuvable sur mobile? Des pubs qui prennent 90% de l’écran, foutues de partout, qui ouvrent des autres fenêtres au moindre frôlement d’écran. Sans parler des musiques de ces mêmes pubs qui se lancent automatiquement à pleine puissance pour nous dessouder les tympans.Les images dans les articles complètement envahies de pubs et impossible à voir.Svp faites un truc. Étant sur iPhone et n’ayant pas forcément de bloqueur de pubs efficace, ça m’emmerde à un point incommensurable de ne plus avoir envie de venir sur le site juste à cause de ces pubs de merde.