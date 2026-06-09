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Dragon's Dogma II
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name : Dragon's Dogma II
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action-RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, c'est pour de vrai !


La rumeur que j'avais partagée ici était donc vraie : https://www.gamekyo.com/blog_article485224.html

Enfin !!!! Trop content que Capcom n'abandonne pas cette licence.

    tags : capcom dragon's dogma nintendo direct n-direct dragon's dogma 2 dd2 dragon's dogma 2 dlc dragon's dogma 2 dark arisen dragon's dogma 2 dark arisen date dragon's dogma 2 dark arisen trailer dd2 dark arisen
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    link49
    posted the 06/09/2026 at 02:24 PM by marchand2sable
    comments (4)
    cyr posted the 06/09/2026 at 02:59 PM
    C'est dans le nintendo direct qu'il a etais annoncé ? Je pensais que c'était un portage d'un jeux déjà sortie.
    adelfhitlor posted the 06/09/2026 at 03:11 PM
    Entre ça, le Rang G de Wilds et Onimusha, Capcom me régale incroyablement en ce moment !
    losz posted the 06/09/2026 at 03:21 PM
    L'année de dingue pour Capcom quand même, les mecs enchainent les tueries tranquille, obligé le prix de l'éditeur de l'année revient à eux.
    marchand2sable posted the 06/09/2026 at 03:37 PM
    cyr

    Oui c'était au N-Direct et le jeu est une version longue du jeu de base, pas un remaster. On attendait surtout une confirmation car le directeur de la série a quitté Capcom récemment, laissant un gros doute sur la continuité de la série. Donc c'est une méga grosse bonne nouvelle.

    losz adelfhitlor

    Mais clairement et il y a le DLC de Requiem en plus normalement pour cette année.
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