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name :
Dragon's Dogma II
platform :
PC
editor :
Capcom
developer :
Capcom
genre :
action-RPG
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-
Playstation 5
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marchand2sable
> blog
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, c'est pour de vrai !
La rumeur que j'avais partagée ici était donc vraie :
https://www.gamekyo.com/blog_article485224.html
Enfin !!!!
Trop content que Capcom n'abandonne pas cette licence.
tags :
capcom
dragon's dogma
nintendo direct
n-direct
dragon's dogma 2
dd2
dragon's dogma 2 dlc
dragon's dogma 2 dark arisen
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dragon's dogma 2 dark arisen trailer
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posted the 06/09/2026 at 02:24 PM by
marchand2sable
comments (
4
)
cyr
posted
the 06/09/2026 at 02:59 PM
C'est dans le nintendo direct qu'il a etais annoncé ? Je pensais que c'était un portage d'un jeux déjà sortie.
adelfhitlor
posted
the 06/09/2026 at 03:11 PM
Entre ça, le Rang G de Wilds et Onimusha, Capcom me régale incroyablement en ce moment !
losz
posted
the 06/09/2026 at 03:21 PM
L'année de dingue pour Capcom quand même, les mecs enchainent les tueries tranquille, obligé le prix de l'éditeur de l'année revient à eux.
marchand2sable
posted
the 06/09/2026 at 03:37 PM
cyr
Oui c'était au N-Direct et le jeu est une version longue du jeu de base, pas un remaster. On attendait surtout une confirmation car le directeur de la série a quitté Capcom récemment, laissant un gros doute sur la continuité de la série. Donc c'est une méga grosse bonne nouvelle.
losz
adelfhitlor
Mais clairement et il y a le DLC de Requiem en plus normalement pour cette année.
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Oui c'était au N-Direct et le jeu est une version longue du jeu de base, pas un remaster. On attendait surtout une confirmation car le directeur de la série a quitté Capcom récemment, laissant un gros doute sur la continuité de la série. Donc c'est une méga grosse bonne nouvelle.
losz adelfhitlor
Mais clairement et il y a le DLC de Requiem en plus normalement pour cette année.