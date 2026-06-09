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yamine
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yamine > blog
Si le remake de OOT de confirme..
Je ne poste quasiment jamais mais je suis un lecteur assidu (depuis jeux France )

Je voulais quand même poster et partager mon envie de voir ce qui représente pour moi le jeu qui m'a le plus marqué, le jeu le mieux noté de l'histoire et aussi le 1er 40/40 de Famistu.

Que les choses soient claires je n'attends plus rien de la firme de Kyoto, depuis plusieurs années, surtout avec le succes de la Switch 1+2, nintendo n'est bon qu'au pied du mur.

Mais quand bien même , toutes celles et ceux qui ont connu Zelda OOT sur N64 en 1998 savent ce que ça représente pour nous.

J'espère voir cette annonce , c'est presque un rêve pour moi.

Au plaisir.

https://m.youtube.com/watch?v=fvu6TXPKIhE
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    posted the 06/09/2026 at 02:22 PM by yamine
    comments (14)
    ratchet posted the 06/09/2026 at 02:24 PM
    Bah attends là on se tape 30min de portage
    yamine posted the 06/09/2026 at 02:26 PM
    Si ils annoncent pas le remake ça va faire mal. J'y crois à fond . Les 40 ans de Zelda. Le film l'année prochaine.
    Et puis le leak confirmé de lylat wars remake.

    Ces 2 jeux aussi étaient sorties sur 3ds.
    gamerdome posted the 06/09/2026 at 02:32 PM
    Si c'est un remake purement et uniquement graphique, ça risque d'avoir méchamment vieilli niveau gameplay et limité dans l'exploration.
    taiko posted the 06/09/2026 at 02:36 PM
    En attendant on se tape une des conférences les plus nazes et ridicules que j'ai jamais vu.
    Malaisant.
    Bataille de pouce pour un jeu digne de wii...
    On est du niveau de la conférence wii music de l'E3
    yamine posted the 06/09/2026 at 02:38 PM
    J'avoue ça me fait penser aux pires conf e3..
    iglooo posted the 06/09/2026 at 02:45 PM
    Faut que je ressorte mon article quand ils avaient annoncé la S2, c'est toujours un micro-ondes
    22 posted the 06/09/2026 at 02:47 PM
    Ouais bigN (pas netflix hein) ne semble pas pressé mais l'aura de OOT est trop énorme, je sais pas quand mais j'y crois. On dit "mieux vaut tard que jamais" mais persso j'ai eu 40 ans cette année et maintenant je dit "mieux vaut tard que jamais bande de fils de p***!"

    Petite consolation pour les PCiste, le portage HD de la 3DS marche parfaitement via émulation. L'idéal en ayant 2 ecrans: L'écran principal du jeu sur la TV en fullscreen et le 2ème écran tactile sur le moniteur.

    Joué directe sur 3DS c'est bien aussi mais comme les premiers fans, j'ai surtout connu OOT pour le grand écran.
    yamine posted the 06/09/2026 at 02:56 PM
    IL EST LÀAAAAAAA

    2026. LES FRISSONS AVEC LA MUSIQUE DE LA FORET KOKIRI DES BOIS Perdus
    taiko posted the 06/09/2026 at 02:57 PM
    Pire conf...
    vyse posted the 06/09/2026 at 02:58 PM
    yamine mouais laisse pas trop tes souvenirs te brouiller l'esprit, c'est sympa mais ca na rien de neuf..
    pastorius1 posted the 06/09/2026 at 03:05 PM
    Eh bah ils nous l'ont bien mise.... c'est vraiment des enfoirés.
    yamine posted the 06/09/2026 at 03:13 PM
    Vyse c'est un rêve pour moi ce remake.
    Je n'attends plus rien de Nintendo. Pour la nouveauté et prise de risque il faut se tourner vers la scène Indé et les autres constructeurs.
    yamine posted the 06/09/2026 at 03:41 PM
    Apparement ça parle d'un remake en 3 parties comme FF7...
    Link enfant et adulte.. si ça confirme je suis dégoûté. Mais ça voudra dire aussi que ça va être remake de a à z. Ils vont tout refaire.
    yamine posted the 06/09/2026 at 03:42 PM
    2 parties *
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