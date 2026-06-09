Je ne poste quasiment jamais mais je suis un lecteur assidu (depuis jeux France )
Je voulais quand même poster et partager mon envie de voir ce qui représente pour moi le jeu qui m'a le plus marqué, le jeu le mieux noté de l'histoire et aussi le 1er 40/40 de Famistu.
Que les choses soient claires je n'attends plus rien de la firme de Kyoto, depuis plusieurs années, surtout avec le succes de la Switch 1+2, nintendo n'est bon qu'au pied du mur.
Mais quand bien même , toutes celles et ceux qui ont connu Zelda OOT sur N64 en 1998 savent ce que ça représente pour nous.
J'espère voir cette annonce , c'est presque un rêve pour moi.
Au plaisir.
https://m.youtube.com/watch?v=fvu6TXPKIhE
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posted the 06/09/2026 at 02:22 PM by yamine
Et puis le leak confirmé de lylat wars remake.
Ces 2 jeux aussi étaient sorties sur 3ds.
Malaisant.
Bataille de pouce pour un jeu digne de wii...
On est du niveau de la conférence wii music de l'E3
Petite consolation pour les PCiste, le portage HD de la 3DS marche parfaitement via émulation. L'idéal en ayant 2 ecrans: L'écran principal du jeu sur la TV en fullscreen et le 2ème écran tactile sur le moniteur.
Joué directe sur 3DS c'est bien aussi mais comme les premiers fans, j'ai surtout connu OOT pour le grand écran.
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Je n'attends plus rien de Nintendo. Pour la nouveauté et prise de risque il faut se tourner vers la scène Indé et les autres constructeurs.
Link enfant et adulte.. si ça confirme je suis dégoûté. Mais ça voudra dire aussi que ça va être remake de a à z. Ils vont tout refaire.