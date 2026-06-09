Je ne poste quasiment jamais mais je suis un lecteur assidu (depuis jeux France )



Je voulais quand même poster et partager mon envie de voir ce qui représente pour moi le jeu qui m'a le plus marqué, le jeu le mieux noté de l'histoire et aussi le 1er 40/40 de Famistu.



Que les choses soient claires je n'attends plus rien de la firme de Kyoto, depuis plusieurs années, surtout avec le succes de la Switch 1+2, nintendo n'est bon qu'au pied du mur.



Mais quand bien même , toutes celles et ceux qui ont connu Zelda OOT sur N64 en 1998 savent ce que ça représente pour nous.



J'espère voir cette annonce , c'est presque un rêve pour moi.



Au plaisir.



https://m.youtube.com/watch?v=fvu6TXPKIhE