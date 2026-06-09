Le jeu sera vendu 49.99$, donc probablement 49.99 euros chez nous.
Voici ensuite quelques images :
Enfin, Bonus spécial pour Final Fantasy VII Revelation si vous possédez des données de sauvegarde de FF7 Remake Intergrade ou FF7 Rebirth !
- Données de FF7 Remake Intergrade : Matéria d'invocation Chocobo et Mog
- Données de FF7 Rebirth : Matéria d'invocation Phénix
Source : https://nintendoeverything.com/final-fantasy-10-10-2-hd-remaster-coming-to-nintendo-switch-2/
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posted the 06/09/2026 at 12:08 PM by link49
C'est un poil de chocobo trop cher, non d'un chocobo
Ils ont fait l'exploit de faire plus moche que la version originale
Encore s'ils avaient intégré toutes les langues dubbing et un petit effort. Non non ...rien