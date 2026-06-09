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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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[Switch 2] FF X/X-2 HD : Poids, images, format GKC et prix + Bonus FFVII Revelation


Le jeu sera vendu 49.99$, donc probablement 49.99 euros chez nous.



Voici ensuite quelques images :









Enfin, Bonus spécial pour Final Fantasy VII Revelation si vous possédez des données de sauvegarde de FF7 Remake Intergrade ou FF7 Rebirth !



- Données de FF7 Remake Intergrade : Matéria d'invocation Chocobo et Mog
- Données de FF7 Rebirth : Matéria d'invocation Phénix



Source : https://nintendoeverything.com/final-fantasy-10-10-2-hd-remaster-coming-to-nintendo-switch-2/
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    aeris201
    posted the 06/09/2026 at 12:08 PM by link49
    comments (19)
    kikoo31 posted the 06/09/2026 at 12:10 PM
    30 giga pour un rom PS2 sérieux...
    akinen posted the 06/09/2026 at 12:16 PM
    Pas de voix jap donc. Encore raté
    yogfei posted the 06/09/2026 at 12:19 PM
    kikoo31 C'est pas une rom c'est la version remaster switch... Heu PS4... Heu PS3...
    jacquescechirac posted the 06/09/2026 at 12:25 PM
    Par contre, ils n''oublieront pas de nous foutre les visages "poupée" immondes de ses versions "remaster" Akinen
    ouroboros4 posted the 06/09/2026 at 12:28 PM
    Quelle arnaque
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 12:32 PM
    ouroboros4 lls ont l'habitude maintenant les pro Nintendo.
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 12:34 PM
    Encore un autre GKC pour ta collection link49 décidément ta collection sera bien vide.
    pcverso posted the 06/09/2026 at 12:34 PM
    50 € putain square ne doutes de rien
    ratchet posted the 06/09/2026 at 12:36 PM
    C’est quand même la honte putain
    forte posted the 06/09/2026 at 12:40 PM
    akinen C'est officiel ? Dommage, j'aurais espéré une up PS5 avec les voix jap. C'est pas encore en 2026 que je le referais ! J'hésites de plus en plus à le relancer en undub 60hz sur ma PS2
    brook1 posted the 06/09/2026 at 12:46 PM
    Les invok si c'est comme dans rebirth, elles servent à rien parce qu'on peut pas les upgrader
    rogeraf posted the 06/09/2026 at 12:48 PM
    50 euros, j'avais vu juste le prix ce matin !
    C'est un poil de chocobo trop cher, non d'un chocobo
    stampead posted the 06/09/2026 at 12:50 PM
    l'art de vendre du vide aux prix fort
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 12:53 PM
    stampead et l'art d'acheter
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 12:54 PM
    Et l'autre sanguin qui vote.
    vyse posted the 06/09/2026 at 01:18 PM
    jacquescechirac Bah sur ps2 cetait qd meme grave chelou parfois cetait des calques 2D et parfois cetait des visages 3D...c'était immonde ce déséquilibre..
    burningcrimson posted the 06/09/2026 at 01:26 PM
    Les mecs font n'importe quoi.
    jacquescechirac posted the 06/09/2026 at 01:26 PM
    vyse certes, mais tape "ffx remaster face" sur google image, tu vas voir la différence entre la version ps2 et remaster.
    Ils ont fait l'exploit de faire plus moche que la version originale
    kiryukazuma posted the 06/09/2026 at 01:27 PM
    Gros footage de gueule...

    Encore s'ils avaient intégré toutes les langues dubbing et un petit effort. Non non ...rien
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