En attendant une confirmation concernant les incessantes rumeurs autour d'une moto et d'un mode semi-ouvert,tient à officialiser la première nouveauté du jeu :Les hordes se déplaceront en meute et seront composées de plusieurs dizaines de geôliers, gardes d'Umbrella et prisonniers. Selon les développeurs, les hordes de l'îlen'auront rien à voir avec les petits groupes de zombies aperçus àjusqu'à maintenant.À savoir que des influenceurs ont eu la chance d'assister à une démo privée du jeu, qui a peut-être déjà présenté ce concept de horde. L'embargo concernant cette dernière prendra fin demain en fin d'après-midi (à 17h, pour être précis).