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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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Resident Evil Veronica : Capcom officialise les hordes


En attendant une confirmation concernant les incessantes rumeurs autour d'une moto et d'un mode semi-ouvert, Capcom tient à officialiser la première nouveauté du jeu : les Hordes.

Les hordes se déplaceront en meute et seront composées de plusieurs dizaines de geôliers, gardes d'Umbrella et prisonniers. Selon les développeurs, les hordes de l'île Rockfort n'auront rien à voir avec les petits groupes de zombies aperçus à Raccoon City jusqu'à maintenant.

À savoir que des influenceurs ont eu la chance d'assister à une démo privée du jeu, qui a peut-être déjà présenté ce concept de horde. L'embargo concernant cette dernière prendra fin demain en fin d'après-midi (à 17h, pour être précis).


https://x.com/RE_Games/status/2064015029523927449
    tags : resident evil capcom raccoon city claire redfield resident evil news resident evil veronica resident evil veronica news biohazard veronica resident evil veronica demo resident evil veronica claire redfield re news resident evil veronica horde
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    fuji, rendan
    posted the 06/09/2026 at 10:30 AM by marchand2sable
    comments (3)
    marchand2sable posted the 06/09/2026 at 10:33 AM
    Ça va être le meilleur remake de la série aux côtés de RE1 GameCube s'ils foirent pas la seconde partie
    jenicris posted the 06/09/2026 at 10:34 AM
    Ah ouais, si c'est façon Days Gone
    rendan posted the 06/09/2026 at 10:45 AM
    Pohpohpooooh
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