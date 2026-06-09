Le producteur de Onimusha : Way of the Sword, Kadowaki a récemment partagé un message à l'attention des joueurs suite à la sortie de la démo.Il a reconnu que la démo avait été jugée trop facile, mais a assuré aux joueurs qu'il ne s'agissait que d'un aperçu du début de l'histoire et que leur objectif était de leur faire découvrir les différentes actions possibles de Musahi. Par conséquent, ce dernier est doté de compétences de fin de jeu, ce qui rendra la version finale plus difficile.