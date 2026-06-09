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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : Playstation 5
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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guiguif
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Onimusha : Le producteur reconnait que la demo est trop simple
Le producteur de Onimusha : Way of the Sword, Kadowaki a récemment partagé un message à l'attention des joueurs suite à la sortie de la démo.

Il a reconnu que la démo avait été jugée trop facile, mais a assuré aux joueurs qu'il ne s'agissait que d'un aperçu du début de l'histoire et que leur objectif était de leur faire découvrir les différentes actions possibles de Musahi. Par conséquent, ce dernier est doté de compétences de fin de jeu, ce qui rendra la version finale plus difficile.

https://noisypixel.net/onimusha-way-of-the-sword-demo-difficulty-producer-message/?tl=fr
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    posted the 06/09/2026 at 10:09 AM by guiguif
    comments (10)
    marchand2sable posted the 06/09/2026 at 10:12 AM
    J’espère que le mode difficile sera disponible dès le début du jeu surtout.
    akinen posted the 06/09/2026 at 10:15 AM
    Ouais j’ai vu ça t’alleur sur twitter
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 10:19 AM
    Qui en doutait que c'etait le début du jeu et que plus tard, ça serait plus difficile ? Les gens découvrent les JV ?
    guiguif posted the 06/09/2026 at 10:20 AM
    redxiii102 Ouais enfin là c'est 30 mins d'ennemis qui bougent à peine et il dit bien qu'on a des compétences qu'on ne devraient pas avoir au debut.
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 10:22 AM
    guiguif les ennemis ont toujours été comme ça dans Onimusha.
    wanda posted the 06/09/2026 at 10:24 AM
    redxiii102 C'est faux. Oui ils attendent leurs tour pour attaquer, mais non, ils n'ont jamais été sous lexomil+alcool comme c'est le cas dans cette démo.
    malroth posted the 06/09/2026 at 10:32 AM
    C'etait sûr franchement. L'iA ne faisait absolument rien a part le boss.
    malroth posted the 06/09/2026 at 10:36 AM
    wanda oui clairement. J'ai fais tous les onimusha et je confirme, la dans la demo yavait un vrai soucis sur l'iA des mobs, je m'en suis rapidement apperçu et content que tous l'ont partagé aussi.

    Au moins le producteur est au courant maintenant.
    guiguif posted the 06/09/2026 at 10:37 AM
    redxiii102 J'ai fait que le premier et j'ai aucun souvenir de ça
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 10:44 AM
    guiguif bah si, ils attendent que tu les attaques. Et les archers bougent pas.
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