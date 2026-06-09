Petites annonces, grandes rumeurs : le studio World’s Edge (sous la houlette de Microsoft) vient de mettre la communauté des amateurs de STR (stratégie en temps réel) en ébullition. Entre un changement radical de moteur graphique et des bruits de couloir persistants sur un univers totalement inédit, l'avenir de la franchise s'annonce aussi ambitieux que surprenant.Voici le récapitulatif complet des fuites et des spéculations qui secouent la licence.L'étincelle est venue d'offres d'emploi publiées par World’s Edge pour des postes de Senior et Principal Unreal Engineers, évoquant la construction de « l’avenir technologique » du studio.Jusqu'ici, aucun Age of Empires n'a jamais tourné sous le moteur d'Epic Games. Age of Empires IV exploitait l'Essence Engine de Relic Entertainment. Selon le journaliste réputé Jez Corden (Windows Central), ce choix passé a causé de lourds maux de tête aux développeurs :« Le moteur de Relic et la chaîne de développement étaient très difficiles à utiliser et à adapter à ce que les joueurs attendent d’un Age of Empires. Ils se dirigent donc vers quelque chose de plus propriétaire, construit sur Unreal Engine [...]. »Ce que l'Unreal Engine 5 va changer concrètement :- Des batailles d'une envergure inédite : Grâce à la technologie Nanite (gestion de milliards de polygones), le jeu pourra afficher un nombre d'unités bien plus massif sans sacrifier la fluidité.- Des visuels photoréalistes : Le système Lumen offrira des jeux de lumière et des reflets dynamiques en temps réel sur les champs de bataille.C'est la rumeur la plus folle, mais aussi la plus discutée : Age of Empires V pourrait abandonner définitivement le cadre historique (Antiquité, Moyen-Âge, colonisation) pour s'envoler vers un univers futuriste et spatial.Le pitch évoqué par les fuites dépeint une Terre aux ressources naturelles épuisées, où les États-nations ont disparu au profit de nouveaux empires technologiques.- Des factions inédites : On parle notamment des Technocrates de Neo-Tokyo (experts en IA et robotique) ou de la République Océanique (spécialiste des cités flottantes).- Des maps d'un autre monde : Les affrontements ne se feraient plus dans des plaines européennes, mais dans des zones irradiées, sur des bases lunaires ou des planètes lointaines.Qui dit futur, dit nouvelles règles du jeu. Les mécaniques traditionnelles de la série s'apprêtent à subir un sérieux lifting :- Nouvelles ressources : En plus du bois, de la pierre ou de l'or, les joueurs devront collecter des métaux rares et manipuler des nanotechnologies.- Des âges technologiques revisités : La progression à travers les époques irait de la survie post-apocalyptique jusqu'à la colonisation spatiale.- Adieu les chevaliers : Les armées abandonneront les arcs et les épées pour déployer des drones de combat, des exosquelettes militaires et des vaisseaux de colonisation.- Événements dynamiques : Pour ajouter du piment tactique, les parties intégreront des aléas climatiques ou technologiques (tempêtes solaires coupant les communications, révoltes de drones autonomes, crises écologiques).Si plusieurs fuites évoquent avec insistance une sortie pour octobre 2026 (ce qui correspondrait à un cycle de développement classique de 4 à 5 ans après le quatrième opus), le calendrier marketing de Microsoft pourrait viser une autre date symbolique.En effet, 2027 marquera le 30e anniversaire de la franchise Age of Empires. Microsoft pourrait capitaliser sur cet événement majeur pour lancer ce cinquième opus révolutionnaire, ou du moins orchestrer sa révélation mondiale.Rappel important : Prudence reste de mise. Microsoft n'a fait aucune annonce officielle à ce jour. Bien que les indices (offres d'emploi, profils LinkedIn de développeurs) confirment des projets AAA sous Unreal Engine 5 chez World's Edge, le contenu exact et les dates peuvent encore évoluer.En tant que grand fan de la licence, les Civilization ou les Age of Empires, ça doit représenter essentiellement mon temps gaming sur l'année.Dommage qu'il a été absent au Showcase Xbox.