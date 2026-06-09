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jeanouillz
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Nintendo Direct - Vos prédictions


Alors oui, via l'article de Link49, vous avez déjà placés vos plus grosses attentes pour le Nintendo Direct à venir... Maintenant, sans parler de "jeux que vous souhaitez voir", partagez que Nintendo va nous présenter, sans grande conviction.

Perso je m'attends à :
- Teaser/trailer film Zelda
- Les fameux "challenges" sur les consoles virtuelles Nintendo Classics
- DLC Pokopia/Tamadochi/Mario Tennis
- De la redite sur des jeux déjà sorties ou en phase de sortir (Starfox, FF7 Rebirth, Digimon...)
- Nouvelle présentation de Pokémon Vague, d'Orbital, Elden Ring
- Red Dead Redemption 2 ???
- De nouveaux jeux au catalogue des consoles virtuelles (notamment gamecube)...
- Peut-être l'arrivée de la DS/3DS ?
- Une augmentation du online (merci l'IA)
- Une section indé
- Encore plus de jeux tier qui vont mettre la misère aux jeux first party
- Leur jeu/application smartphone
- Des trucs/spin-off pokémons chiant
- Encore une pub pour leur parc d'attraction

Et vous, vos prédictions ?
Source : mes fesses - https://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_noir
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    iglooo, aeris201
    posted the 06/09/2026 at 07:59 AM by jeanouillz
    comments (21)
    aeris201 posted the 06/09/2026 at 07:59 AM
    Un remake de Kid Icarus Uprising avec jouabilité au joycon souris lors des phases en vol
    jeanouillz posted the 06/09/2026 at 08:00 AM
    aeris201 Purée ce serait tellement merveilleux
    ratchet posted the 06/09/2026 at 08:01 AM
    Pokémon c’est mort oublie. C’est uniquement dans les Pokémon présent (je parle des main game au moins)

    Sinon moi je veux juste qu’ils annoncent le gros jeu de fin d’année (Mario ou Zelda, remake ou pas je veux un truc majeur)

    Ouais un DLC à Pokopia serait cool car ok se lasse vite mine de rien et quelques surprises du coup!
    choroq posted the 06/09/2026 at 08:08 AM
    pour du vieux :

    - le Mario 3d, allez c'est le moteur n°1 des vieux pots
    - Xeno...nouveau, quel direction ?, ok je suis pas objectif pour xeno, j'adore takahashi.
    - Starfox n64 plus d'info, sympa
    - f-zero ? cool quand même
    - Misé tout sur animal crossing (arghh pas ça)

    Pour du neuf :

    - une nouvelle franchises pour un rpg ? un plateforme ? un jeu de voiture ? baston ? j'en demande trop peut être ?
    kikoo31 posted the 06/09/2026 at 08:24 AM
    aeris201 jeanouillz non c'est mort de chez mort kid icarus
    newtechnix posted the 06/09/2026 at 08:25 AM
    Ring Fit Adventure 2
    Captain Toad 2
    Luigi's Mansion 4
    Astral Chain 2
    Zelda Ocarina of Time
    Zelda Wind Waker
    New Monolith Soft
    Xenoblade 2 definitive edition - switch 2 edition

    les tiers:
    Dusk Blood
    Elden Ring
    Tales of Eternia et/ou Tales of Xilla 2
    Sans doute un truc Konami
    DLC pour Hyrule Warrior 3
    Resident Evil Code Veronica
    Monster Hunter Wilds

    En believe:
    Pilotwings 3
    Wave Race Florida
    New Golden Sun title
    Kid Icarus

    Le truc mort et enterré c'est F-Zero
    iglooo posted the 06/09/2026 at 08:29 AM

    C'est plutôt réaliste!
    kikoo31 posted the 06/09/2026 at 08:31 AM
    Mario base ball
    Kirby in GTA World
    Mario &Sonic à Roland Garros
    jeanouillz posted the 06/09/2026 at 08:31 AM
    Vous avez beaucoup trop d'espoir à mon gout
    mrnuage posted the 06/09/2026 at 09:01 AM
    - Une augmentation du online (merci l'IA)

    En terme de quoi? En terme de services, de qualité de jeu?

    Dans ce dernier cas suffitrait juste qu'ils mettent en place des netcode en mode rollback...
    rogeraf posted the 06/09/2026 at 09:07 AM
    Je prédit un Miyamoto Land, c'est une nouvelle licence
    jeanouillz posted the 06/09/2026 at 09:07 AM
    mrnuage En terme de coût des infrastructures... Comme l'on fait Sony et Microsoft (en augmentant le Gamepass... Mais eux s'étaient chier en rachetant Activision)
    shanks posted the 06/09/2026 at 09:10 AM
    Je dois être le seul qui serait content de l'annonce d'un nouveau Mario Party
    akinen posted the 06/09/2026 at 09:11 AM
    Kid icarus mais une suite plutot. Bien qu’à notre epoque, y’a pas moyen de rejouer à une licence sans se taper des remakes avant

    shanks on appelle ça le syndrome de Stockholm
    shanks posted the 06/09/2026 at 09:12 AM
    akinen
    Rigole pas, cette licence continue de faire mes soirées en famille (que des adultes ) à intervalles avec un bon jeu de cartes.

    Donc un nouveau, pour moi j'applaudis.
    marchand2sable posted the 06/09/2026 at 09:45 AM
    Il y a moyen a du FF VII et RE Veronica. J'ai l'impression que Square et Capcom veulent atteindre les joueurs Switch 2 (et surtout les millions de joueurs japonais).
    akinen posted the 06/09/2026 at 09:45 AM
    shanks c’est vrai que c’est super en famille, mais j’avoues que j’préfère passer mon temps en solo
    gaeon posted the 06/09/2026 at 09:58 AM
    J'espérais fort voir Ocarina of Time remake dès la première présentationnde la Switch 2. Je vais donc persévérer comme un con quiite a être déçu.

    Sinon ma petite fantaisie : j'ai beaucoup aimé Switch sport, j'en reprendrais bien un autre avec mode aventure, plus de fontions sociales et quelques nouveaux sports bien sûr
    krusty79 posted the 06/09/2026 at 10:06 AM
    aeris201 Mais arrêtez avec cette daube et réclamez une vrai suite à Kid Icarus bon sang !
    jeanouillz posted the 06/09/2026 at 10:12 AM
    gaeon Genre... Wii Sport Resort ?
    newtechnix posted the 06/09/2026 at 10:35 AM
    Faut aussi s'attendre à des portages faciles de la part des tiers

    comme FF X et X-2 HD qui viennent d'être annoncés.

    Quand tu vois Capcom qui te ressort les Resident Evil par brouette sur Switch 2:

    Resident Evil 7
    Resident Evil VIllage
    Resident Evil 9 Requiem
    Resident Evil Code Veronica

    Donc là avec Square Enix:
    Final Fantasy VII Remake Intergrade
    Final Fantasy VII Rebirth
    Final Fantasy VII Revelation
    Final Fantasy XIV
    Final Fantasy X & X-2 HD
    on risque de voir débouler pendant les ND les annonces de:
    FF XIII
    FF XIII-2
    FF XIII Lightning Returns
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