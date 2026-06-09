Alors oui, via l'article de Link49, vous avez déjà placés vos plus grosses attentes pour le Nintendo Direct à venir... Maintenant, sans parler de "jeux que vous souhaitez voir", partagez que Nintendo va nous présenter, sans grande conviction.
Perso je m'attends à :
- Teaser/trailer film Zelda
- Les fameux "challenges" sur les consoles virtuelles Nintendo Classics
- DLC Pokopia/Tamadochi/Mario Tennis
- De la redite sur des jeux déjà sorties ou en phase de sortir (Starfox, FF7 Rebirth, Digimon...)
- Nouvelle présentation de Pokémon Vague, d'Orbital, Elden Ring
- Red Dead Redemption 2 ???
- De nouveaux jeux au catalogue des consoles virtuelles (notamment gamecube)...
- Peut-être l'arrivée de la DS/3DS ?
- Une augmentation du online (merci l'IA)
- Une section indé
- Encore plus de jeux tier qui vont mettre la misère aux jeux first party
- Leur jeu/application smartphone
- Des trucs/spin-off pokémons chiant
- Encore une pub pour leur parc d'attraction
Et vous, vos prédictions ?
Sinon moi je veux juste qu’ils annoncent le gros jeu de fin d’année (Mario ou Zelda, remake ou pas je veux un truc majeur)
Ouais un DLC à Pokopia serait cool car ok se lasse vite mine de rien et quelques surprises du coup!
- le Mario 3d, allez c'est le moteur n°1 des vieux pots
- Xeno...nouveau, quel direction ?, ok je suis pas objectif pour xeno, j'adore takahashi.
- Starfox n64 plus d'info, sympa
- f-zero ? cool quand même
- Misé tout sur animal crossing (arghh pas ça)
Pour du neuf :
- une nouvelle franchises pour un rpg ? un plateforme ? un jeu de voiture ? baston ? j'en demande trop peut être ?
Captain Toad 2
Luigi's Mansion 4
Astral Chain 2
Zelda Ocarina of Time
Zelda Wind Waker
New Monolith Soft
Xenoblade 2 definitive edition - switch 2 edition
les tiers:
Dusk Blood
Elden Ring
Tales of Eternia et/ou Tales of Xilla 2
Sans doute un truc Konami
DLC pour Hyrule Warrior 3
Resident Evil Code Veronica
Monster Hunter Wilds
En believe:
Pilotwings 3
Wave Race Florida
New Golden Sun title
Kid Icarus
Le truc mort et enterré c'est F-Zero
C'est plutôt réaliste!
Kirby in GTA World
Mario &Sonic à Roland Garros
En terme de quoi? En terme de services, de qualité de jeu?
Dans ce dernier cas suffitrait juste qu'ils mettent en place des netcode en mode rollback...
shanks on appelle ça le syndrome de Stockholm
Rigole pas, cette licence continue de faire mes soirées en famille (que des adultes ) à intervalles avec un bon jeu de cartes.
Donc un nouveau, pour moi j'applaudis.
Sinon ma petite fantaisie : j'ai beaucoup aimé Switch sport, j'en reprendrais bien un autre avec mode aventure, plus de fontions sociales et quelques nouveaux sports bien sûr
comme FF X et X-2 HD qui viennent d'être annoncés.
Quand tu vois Capcom qui te ressort les Resident Evil par brouette sur Switch 2:
Resident Evil 7
Resident Evil VIllage
Resident Evil 9 Requiem
Resident Evil Code Veronica
Donc là avec Square Enix:
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy XIV
Final Fantasy X & X-2 HD
on risque de voir débouler pendant les ND les annonces de:
FF XIII
FF XIII-2
FF XIII Lightning Returns