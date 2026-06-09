vos plus grosses attentes

Et vous, vos prédictions ?

Perso je m'attends à :- Teaser/trailer film Zelda- Les fameux "challenges" sur les consoles virtuelles Nintendo Classics- DLC Pokopia/Tamadochi/Mario Tennis- De la redite sur des jeux déjà sorties ou en phase de sortir (Starfox, FF7 Rebirth, Digimon...)- Nouvelle présentation de Pokémon Vague, d'Orbital, Elden Ring- Red Dead Redemption 2 ???- De nouveaux jeux au catalogue des consoles virtuelles (notamment gamecube)...- Peut-être l'arrivée de la DS/3DS ?- Une augmentation du online (merci l'IA)- Une section indé- Encore plus de jeux tier qui vont mettre la misère aux jeux first party- Leur jeu/application smartphone- Des trucs/spin-off pokémons chiant- Encore une pub pour leur parc d'attraction