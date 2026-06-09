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Halo : Campaign Evolved
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name : Halo : Campaign Evolved
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Halo Campaign Evolved : le manuel digital réservé à l'édition Premium ?
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    posted the 06/09/2026 at 07:39 AM by ouroboros4
    comments (4)
    olex posted the 06/09/2026 at 07:44 AM
    Un manuel, en anglais, peut aussi signifier un guide (stratégique ?) de jeu, pour éventuellement donner des conseils sur le système de jeu, des astuces etc. Mais si c'est vraiment le contraire de ce que je crois, c'est osé
    jobiwan posted the 06/09/2026 at 07:57 AM
    olex Je pense que ce sera surtout un manuel avec beaucoup d'illustration. De nos jours, avec les tuto ingame, les manuels sont complètements dispensables.
    jobiwan posted the 06/09/2026 at 08:03 AM
    olex Maintenant, ce n' est pas le premier à le faire. Broken Sword Reforged sur steam, le manuel du jeu est payant au prix de 5,89€.
    rogeraf posted the 06/09/2026 at 10:17 AM
    Manuel digital déja
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