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Halo : Campaign Evolved
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Halo Studios
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ouroboros4
> blog
Halo Campaign Evolved : le manuel digital réservé à l'édition Premium ?
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posted the 06/09/2026 at 07:39 AM by
ouroboros4
comments (
4
)
olex
posted
the 06/09/2026 at 07:44 AM
Un manuel, en anglais, peut aussi signifier un guide (stratégique ?) de jeu, pour éventuellement donner des conseils sur le système de jeu, des astuces etc. Mais si c'est vraiment le contraire de ce que je crois, c'est osé
jobiwan
posted
the 06/09/2026 at 07:57 AM
olex
Je pense que ce sera surtout un manuel avec beaucoup d'illustration. De nos jours, avec les tuto ingame, les manuels sont complètements dispensables.
jobiwan
posted
the 06/09/2026 at 08:03 AM
olex
Maintenant, ce n' est pas le premier à le faire. Broken Sword Reforged sur steam, le manuel du jeu est payant au prix de 5,89€.
rogeraf
posted
the 06/09/2026 at 10:17 AM
Manuel digital déja
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