Aaron Greenberg (VP, Marketing des jeux chez XBOX) a répondu au post de Tom Warren sur Xbox qui avait accidentellement laissé le logo PS5 sur leur podcast de présentation et a déclaré que la version PlayStation 5 de Gears of War: E-Day n’avait pas été annulée à la dernière minute ;
"Salut Tom, je peux confirmer que ce n'est pas vrai. Nous avons juste limité la diffusion de cette nouvelle à un très petit groupe interne. L'intention était de partager cette nouvelle d'abord avec nos joueurs et tous ceux qui regardent le showcase.
Beaucoup de choses ont changé depuis qu'Asha a pris son poste il y a 107 jours. Nous avançons vite et c'est franchement assez stimulant dans les couloirs ici. J'ai été informé de ces exclusivités environ un mois à l'avance. J'espère que ça aide !"
Ce qui expliquerait pourquoi le logo Ps5 y figurait avant, et que Micorosoft ait corrigé ensuite.
Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1u0n2ow/aaron_greenberg_says_that_gears_of_war_eday_being//
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posted the 06/09/2026 at 03:32 AM by link49