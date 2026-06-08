Si Microsoft aurait annulé à la dernière minute la présence du « Cinematic Story Trailer » de Halo: Campaign Evolved lors du dernier PlayStation State of Play de Sony, tout porte a croire que c'est également le cas pour l'exclusivité de Gears of War: E-Day, qui a vu la mention PS5 réapparaître comme par magie lors du dernier Xbox Podcast (désormais en privé).
Le retour de la guerre des exclusivités ne fait visiblement que commencer.
Tant mieux.
L'identité d'une machine c'est important et les exclusivités y contribuent beaucoup
Je peux confirmer que ce n'est pas vrai. Nous avons simplement limité la connaissance de cette nouvelle à un très petit groupe interne. L'intention était de partager cette nouvelle en premier avec nos joueurs et tous ceux qui regardent la présentation.
Par contre les constructeurs devraient garder leurs licences pour leurs ecosysteme uniquement.
khazawi
On s'en fout du grand public, on veut juste bien bouffer.
Également de se redorer un peu l'image.
Encore très flou mais on ne peut leur en vouloir.
C'est toujours marrant de comparer le monde des réseaux et l'IRL.
Mais c'est pas ça qui fera qu'il sera ambitieux ou innovant.
On devrait faire un anime avec eux (bien qu’il existe dejà des jeux )
Maintenant qu’il est exclu, il faut que les fans suivent et je pense qu’ils vont suivre au vu de ce qui a été présenté, ils ont clairement fait le nécéssaire pour revenir aux bases.
Vivement en tout cas.