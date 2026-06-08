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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : PC
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altendorf
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Gears of War: E-Day devait bien sortir sur PS5


Si Microsoft aurait annulé à la dernière minute la présence du « Cinematic Story Trailer » de Halo: Campaign Evolved lors du dernier PlayStation State of Play de Sony, tout porte a croire que c'est également le cas pour l'exclusivité de Gears of War: E-Day, qui a vu la mention PS5 réapparaître comme par magie lors du dernier Xbox Podcast (désormais en privé).

Le retour de la guerre des exclusivités ne fait visiblement que commencer.



ResetERA - https://www.resetera.com/threads/gears-of-war-e-day-releases-october-6-2026-xbox-console-exclusive.1543111/page-16#post-156137911
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    aeris201
    posted the 06/08/2026 at 10:15 PM by altendorf
    comments (19)
    aeris201 posted the 06/08/2026 at 10:21 PM
    Le retour de la guerre des exclusivités ne fait visiblement que commencer.

    Tant mieux.

    L'identité d'une machine c'est important et les exclusivités y contribuent beaucoup
    khazawi posted the 06/08/2026 at 10:21 PM
    On en fait des caisses pour une licence qui n'intéresse pas le grand public, dont ce jeu ne vendra pas des masses et qui sera très vite oubliés comme très souvent avec les jeux qui s'enchaînent.
    spartan1985 posted the 06/08/2026 at 10:24 PM
    Ca vaut ce que ca vaut parce que ca vient de Aaron Greenberg.

    Je peux confirmer que ce n'est pas vrai. Nous avons simplement limité la connaissance de cette nouvelle à un très petit groupe interne. L'intention était de partager cette nouvelle en premier avec nos joueurs et tous ceux qui regardent la présentation.
    jenicris posted the 06/08/2026 at 10:26 PM
    redxiii102 posted the 06/08/2026 at 10:26 PM
    aeris201 t'as pas eu le même discours pour Indiana Jones
    aeris201 posted the 06/08/2026 at 10:27 PM
    spartan1985 Je pars du principe que les tiers devraient sortir leurs jeux sur le plus de supports possible.

    Par contre les constructeurs devraient garder leurs licences pour leurs ecosysteme uniquement.
    shanks posted the 06/08/2026 at 10:31 PM
    "Mais on vous dit que ce n'était pas prévu !!!!!!"

    khazawi
    On s'en fout du grand public, on veut juste bien bouffer.
    escobar posted the 06/08/2026 at 10:32 PM
    Ils sont a la ramasse niveau communication
    skuldleif posted the 06/08/2026 at 10:34 PM
    ah ouep c'est vraiment a la derniere minute que ca s'est décidé
    khazawi posted the 06/08/2026 at 10:37 PM
    shanks la justification est de vouloir attirer du public avec ces exclues lol. Bonne chance a eux
    shanks posted the 06/08/2026 at 10:39 PM
    khazawi
    Également de se redorer un peu l'image.
    Encore très flou mais on ne peut leur en vouloir.
    khazawi posted the 06/08/2026 at 10:43 PM
    shanks pareil pour l'image, bonne chance lol. En attendant, les rayons jv même aux USA n'accordent plus grand chose a Xbox et ça ne s'inversera jamais.
    C'est toujours marrant de comparer le monde des réseaux et l'IRL.
    ravyxxs posted the 06/08/2026 at 10:49 PM
    aeris201 Pour avoir encore plus de GDC comme des gens comme toi ?? Non merci, avoir un ou deux écuries concurentes suffit. Vous êtes trop toxique vous autres.
    taiko posted the 06/08/2026 at 10:53 PM
    Il sortira sur ps5 entre 6 mois et un an.
    Mais c'est pas ça qui fera qu'il sera ambitieux ou innovant.
    altendorf posted the 06/08/2026 at 10:53 PM
    spartan1985 Après il est pas malin, c'est pas comme si le visuel montre le contraire
    akinen posted the 06/08/2026 at 10:56 PM
    Ça aura été l’histoire de la marque. « Annulation punch» est le special move de microsoft. Ils peuvent tout annuler. Les promesses, les contrats, les accessoires, les jeux, les portages, les exclus, les CEO.

    On devrait faire un anime avec eux (bien qu’il existe dejà des jeux )
    guiguif posted the 06/08/2026 at 11:02 PM
    Asha en eau en voyant que le trailer n'est qu'a 400 000 vues sur Youtube
    ouroboros4 posted the 06/08/2026 at 11:19 PM
    guiguif Je donne pas 2 ans avant que le jeu ne débarque sur PS5
    bigb0ss posted the 06/08/2026 at 11:28 PM
    Tant mieux, gears of war est un jeu Xbox qui a fait son nom sur Xbox.
    Maintenant qu’il est exclu, il faut que les fans suivent et je pense qu’ils vont suivre au vu de ce qui a été présenté, ils ont clairement fait le nécéssaire pour revenir aux bases.
    Vivement en tout cas.
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