Si Microsoft aurait annulé à la dernière minute la présence du « Cinematic Story Trailer » de Halo: Campaign Evolved lors du dernier PlayStation State of Play de Sony, tout porte a croire que c'est également le cas pour l'exclusivité de Gears of War: E-Day, qui a vu la mention PS5 réapparaître comme par magie lors du dernier Xbox Podcast (désormais en privé).Le retour de la guerre des exclusivités ne fait visiblement que commencer.