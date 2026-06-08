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Les jeux que vous attendez, suite au SGF de Geoff, le State of Play, Xbox Showcase... ?
Y a eu une tonne de jeux de présenter, une tonne qui vont sortir ce second semestre et l'année prochaine

Vous retenez quels jeux du coup ?

Sans oublier le Ndirect de demain qui pourrait nous hype pour encore plus de jeux
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    posted the 06/08/2026 at 08:52 PM by jenicris
    comments (35)
    51love posted the 06/08/2026 at 08:56 PM
    Franchement une belle année, des jeux qui m'interessent dans les 3 presentations, j'espere pouvoir dire 4 demain soir
    jenicris posted the 06/08/2026 at 08:58 PM
    51love t'attend quels jeux du coup ?
    marcus62 posted the 06/08/2026 at 09:00 PM
    Chez Xbox : Gears E-Day, Halo Campaign Evolved et Fable sur XSX.

    Chez les tiers : GTA VI ! Je vais suivre de près Metro 2039, ILL et Silent Hill Townfall.

    Chez PlayStation, Kena : Scars of Kosmora, God of War Laufey et Intergalactic sur PS5.

    C’est tout ce qui m’intéresse.

    J’aurai aimé écrire Âge of Empires V dans la liste mais il n’a pas été présenté hier soir alors que les rumeurs laissaient présager une sortie pour octobre 2026
    natedrake posted the 06/08/2026 at 09:01 PM
    - Rayman Legends Retold
    - Spyro 4
    - Resident Evil Veronica
    hyoga57 posted the 06/08/2026 at 09:04 PM
    J’en attends pas mal de mon côté.
    masharu posted the 06/08/2026 at 09:05 PM
    - Stellar Blade BLOOD RAIN.
    - Tomb Raider: Legacy of Atlantis
    - VIRTUA FIGHTER CROSSROADS
    - FINAL FANTASY VII REVELATION
    jenicris posted the 06/08/2026 at 09:06 PM
    hyoga57 ah oui ?
    walterwhite posted the 06/08/2026 at 09:11 PM
    - FF7 Revelations
    - Resident Evil Veronica
    - Onimusha
    - Halo
    - Blood message
    - Wolverine
    - GOW LAUFEY
    - Rayman
    - Gears E-Day
    playstation2008 posted the 06/08/2026 at 09:13 PM
    walterwhite en partie la même !
    Plus Castlevania.. trop de jeux et pas assez de temps au final mdr
    romgamer6859 posted the 06/08/2026 at 09:13 PM
    Jsais pas s'ils ont tous été aux confs ou non :

    -AC black flag, Halo
    -Plague tale, beast of reincarnation
    -Blood of dawnwalker, j'hésite pour control
    -Gears, rayman


    Ensuite 2027 (non exhaustif) :
    Tomb raider, Metro, fable, Spyro, state of decay 3, clockwork...
    walterwhite posted the 06/08/2026 at 09:15 PM
    playstation2008
    tlj posted the 06/08/2026 at 09:19 PM
    Gen atlas
    Onimusha
    Wolverine
    zorroauditore posted the 06/08/2026 at 09:20 PM
    - GOW Laufey
    - GOW E-Day
    - Metro 2039
    - Fable
    - Control 2
    - Stellar Blade 2
    - Wardogs
    - Exodus
    - A plague tale Resonance
    - Blood Message
    ouken posted the 06/08/2026 at 09:20 PM
    Halo
    Gears
    Fable
    Laufey
    Virtual figter
    Stelar blade 2
    Senua
    Clockwork révolution...ext ext
    keiku posted the 06/08/2026 at 09:21 PM
    je retiens,
    vivarium ,
    stelar blade 2
    le gundamn et persona 4 même s'il avait déja été présenté avant

    pour le robot, d'ueda j’attends d'en voir un peu plus, mais j'ai bien aimer ses précédent jeu donc il sera surement dedans aussi
    marcus62 posted the 06/08/2026 at 09:22 PM
    jenicris et ta liste ?
    adamjensen posted the 06/08/2026 at 09:22 PM
    - Metal Gear Solid : Master Collection Vol.2
    - The Sinking City 2
    - Onimusha : Way of the Sword
    - The Blood of Dawnwalker
    - Tomb Raider : Legacy of Atlantis
    - Stranger Than Heaven
    - Resident Evil Veronica
    - Final Fantasy 7 Revelation
    - Metro 2039
    - EXODUS
    - Grand Theft Auto 6
    jackfrost posted the 06/08/2026 at 09:24 PM
    Il y en a tellement pour ma part.

    Les conf ont été bonnes dans l'ensemble
    51love posted the 06/08/2026 at 09:30 PM
    jenicris bcp trop mec

    ça irait plus vite de dire ceux que j'attend pas

    les jeux que je vais prendre a l'aveugle :
    - Rayman
    - gen Atlas
    - The Blood of Dawnwalker
    - Tomb Raider
    - RE Veronica
    - FF7 P3
    - Stellar Blade 2
    - GoW Laufey (meme si deçu par certains choix, je me suis longuement exprimé sur le sujet )
    - Fable
    - P4 Revival et P6

    Les jeux qui me donnent vraiment envie, achat quasi certain :
    - Control Resonant
    - Phantom Blade
    - ILL
    - The Lost Wild
    - Onimusha

    Je vais suivre de pres :
    - Blood Message (ça pourrait etre assez fou au final meme si le game design est vu et revu)
    - Gujian 4 (swords of legends)
    - Gears (pas trop ma came mais très impressionnant ce nouvel episode)
    - Halo (pareil)

    j'en attendais rien mais ça va etre fun !?
    Until Dawn 2
    Senua
    1666: Amsterdam
    The Wolf Among Us 2

    j'en attendais rien et ça sent le pétard mouillé :
    Wolverine (il a du mal a tenir la comparaison au milieu de tous ces jeux 2026/2027)
    Clockwork Revolution (pas convaincu du tout pr le moment)


    Et demain on pourra certainement ajouter Fire Emblem et OOT Remake dans la categorie des achat day one à l'aveugle
    abookhouseboy posted the 06/08/2026 at 09:31 PM
    Dans l'ordre :
    Stellar Blade Bloodrain
    GenAtlas
    Gears Of War E
    Resident Evil Veronica
    Onimusha
    Halo
    Vivarium
    Tomb Raider
    Ill
    Metro 2039
    Exodus
    Fable
    Final Fantasy 7 Revelations
    yanssou posted the 06/08/2026 at 09:34 PM
    Stranger Than Heaven en priorité
    Tomb raider et fable pour février
    Gta 6 fin d'année
    Onimusha
    Stellar blade Blood rain
    Phantom Blade plus tard
    Spyro
    Gen atlas
    Exodus
    Persona 6
    jenicris posted the 06/08/2026 at 09:36 PM
    marcus62 je fais un c/c (là celle de l'ami 51love) des vôtres pour aller plus vite

    - Rayman
    - gen Atlas
    - Tomb Raider
    - RE Veronica
    - FFVII Revolution
    - Stellar Blade 2
    - GOW Laufey
    - Fable
    - P4 Revival et P6
    - Onimusha
    - Ace Combat 8
    - Gears E-Day
    - Halo
    - Crazy Taxi
    - Virtua Fighter
    - Wolverine
    - Spyro
    - Blood Message
    - Dawnwalker

    Et j'en oublie sûrement
    51love posted the 06/08/2026 at 09:41 PM
    jenicris ça promet des nuits blanches
    jenicris posted the 06/08/2026 at 09:43 PM
    51love nuit blanche et mal au portefeuille, c'est garantie
    51love posted the 06/08/2026 at 09:45 PM
    jenicris ah et y'a Orbitals aussi probablement demain pour cet été, un des jeux que j'attendais le plus cette année

    tellement envie de la faire avec ma gamine celui la

    https://www.youtube.com/watch?v=qGGRqF3VJEE
    hyoga57 posted the 06/08/2026 at 09:46 PM
    jenicris Petite liste.

    Resident Evil Veronica
    Onimusha
    God of War
    Final Fantasy VII Part 3
    Crazy Taxi
    Virtua Fighter
    Stellar Blade 2
    Persona 4 Revival

    Et bien d’autres.
    marchand2sable posted the 06/08/2026 at 09:47 PM
    Petit TOP 10 :

    TOP 1 : RE Veronica
    TOP 2 : Onimusha 5
    TOP 3 : ILL
    TOP 4 : FF VII Part 3
    TOP 5 : Gen Atlas
    TOP 6 : Stellar Blade 2
    TOP 7 : Virtua Fighter
    TOP 8 : GoW LauFey
    TOP 9 : Crossfire
    TOP 10 : Onimusha Dawn of Dreams
    jenicris posted the 06/08/2026 at 09:52 PM
    51love j'avoue que la DA est superbe

    hyoga57 très belle liste
    marcus62 posted the 06/08/2026 at 09:57 PM
    jenicris :

    On est en fin de Gen et j’ai pourtant l’impression que la Gen se lance enfin pour de bon avec plusieurs gros jeux dans les mois à venir

    God of War Laufey est pas mal cité ! L’un des jeux les plus cités pour le moment au côté de FF VII et de RE Veronica
    snave posted the 06/08/2026 at 10:00 PM
    Je retiens énormément de jeux, il y en a beaucoup trop qui m'intéressent, j'ai un peu la flemme de les citer, j'avoue.

    L'année 2026 est incroyablement riche, particulièrement le mois de septembre.
    akinen posted the 06/08/2026 at 10:02 PM
    Onimusha
    God of war
    Re Vero
    Cross fire
    Castlevania

    Le reste a deja été annoncé ou ce sont des suites qui de toute façon vont me decevoir (FF7 revelation de que dalle)
    jenicris posted the 06/08/2026 at 10:03 PM
    marcus62 pareil que toi pour la gen qui commence c'est pour cela que la next gen je m'en cogne mais d'une force
    jenicris posted the 06/08/2026 at 10:04 PM
    J'ai oublié Stranger Than Heaven
    akiru posted the 06/08/2026 at 10:05 PM
    Onimusha
    Stellar Blade Bloodrain
    Ill
    RE: Veronica
    Virtua fighter Crossroad
    Stranger than heaven
    jenicris posted the 06/08/2026 at 10:08 PM
    snave un top 5
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