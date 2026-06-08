Y a eu une tonne de jeux de présenter, une tonne qui vont sortir ce second semestre et l'année prochaine
Vous retenez quels jeux du coup ?
Sans oublier le Ndirect de demain qui pourrait nous hype pour encore plus de jeux
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posted the 06/08/2026 at 08:52 PM by jenicris
Chez les tiers : GTA VI ! Je vais suivre de près Metro 2039, ILL et Silent Hill Townfall.
Chez PlayStation, Kena : Scars of Kosmora, God of War Laufey et Intergalactic sur PS5.
C’est tout ce qui m’intéresse.
J’aurai aimé écrire Âge of Empires V dans la liste mais il n’a pas été présenté hier soir alors que les rumeurs laissaient présager une sortie pour octobre 2026
- Spyro 4
- Resident Evil Veronica
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- VIRTUA FIGHTER CROSSROADS
- FINAL FANTASY VII REVELATION
- Resident Evil Veronica
- Onimusha
- Halo
- Blood message
- Wolverine
- GOW LAUFEY
- Rayman
- Gears E-Day
Plus Castlevania.. trop de jeux et pas assez de temps au final mdr
-AC black flag, Halo
-Plague tale, beast of reincarnation
-Blood of dawnwalker, j'hésite pour control
-Gears, rayman
Ensuite 2027 (non exhaustif) :
Tomb raider, Metro, fable, Spyro, state of decay 3, clockwork...
Onimusha
Wolverine
- GOW E-Day
- Metro 2039
- Fable
- Control 2
- Stellar Blade 2
- Wardogs
- Exodus
- A plague tale Resonance
- Blood Message
Gears
Fable
Laufey
Virtual figter
Stelar blade 2
Senua
Clockwork révolution...ext ext
vivarium ,
stelar blade 2
le gundamn et persona 4 même s'il avait déja été présenté avant
pour le robot, d'ueda j’attends d'en voir un peu plus, mais j'ai bien aimer ses précédent jeu donc il sera surement dedans aussi
- The Sinking City 2
- Onimusha : Way of the Sword
- The Blood of Dawnwalker
- Tomb Raider : Legacy of Atlantis
- Stranger Than Heaven
- Resident Evil Veronica
- Final Fantasy 7 Revelation
- Metro 2039
- EXODUS
- Grand Theft Auto 6
Les conf ont été bonnes dans l'ensemble
ça irait plus vite de dire ceux que j'attend pas
les jeux que je vais prendre a l'aveugle :
- Rayman
- gen Atlas
- The Blood of Dawnwalker
- Tomb Raider
- RE Veronica
- FF7 P3
- Stellar Blade 2
- GoW Laufey (meme si deçu par certains choix, je me suis longuement exprimé sur le sujet )
- Fable
- P4 Revival et P6
Les jeux qui me donnent vraiment envie, achat quasi certain :
- Control Resonant
- Phantom Blade
- ILL
- The Lost Wild
- Onimusha
Je vais suivre de pres :
- Blood Message (ça pourrait etre assez fou au final meme si le game design est vu et revu)
- Gujian 4 (swords of legends)
- Gears (pas trop ma came mais très impressionnant ce nouvel episode)
- Halo (pareil)
j'en attendais rien mais ça va etre fun !?
Until Dawn 2
Senua
1666: Amsterdam
The Wolf Among Us 2
j'en attendais rien et ça sent le pétard mouillé :
Wolverine (il a du mal a tenir la comparaison au milieu de tous ces jeux 2026/2027)
Clockwork Revolution (pas convaincu du tout pr le moment)
Et demain on pourra certainement ajouter Fire Emblem et OOT Remake dans la categorie des achat day one à l'aveugle
Stellar Blade Bloodrain
GenAtlas
Gears Of War E
Resident Evil Veronica
Onimusha
Halo
Vivarium
Tomb Raider
Ill
Metro 2039
Exodus
Fable
Final Fantasy 7 Revelations
Tomb raider et fable pour février
Gta 6 fin d'année
Onimusha
Stellar blade Blood rain
Phantom Blade plus tard
Spyro
Gen atlas
Exodus
Persona 6
- Rayman
- gen Atlas
- Tomb Raider
- RE Veronica
- FFVII Revolution
- Stellar Blade 2
- GOW Laufey
- Fable
- P4 Revival et P6
- Onimusha
- Ace Combat 8
- Gears E-Day
- Halo
- Crazy Taxi
- Virtua Fighter
- Wolverine
- Spyro
- Blood Message
- Dawnwalker
Et j'en oublie sûrement
tellement envie de la faire avec ma gamine celui la
https://www.youtube.com/watch?v=qGGRqF3VJEE
Resident Evil Veronica
Onimusha
God of War
Final Fantasy VII Part 3
Crazy Taxi
Virtua Fighter
Stellar Blade 2
Persona 4 Revival
Et bien d’autres.
TOP 1 : RE Veronica
TOP 2 : Onimusha 5
TOP 3 : ILL
TOP 4 : FF VII Part 3
TOP 5 : Gen Atlas
TOP 6 : Stellar Blade 2
TOP 7 : Virtua Fighter
TOP 8 : GoW LauFey
TOP 9 : Crossfire
TOP 10 : Onimusha Dawn of Dreams
hyoga57 très belle liste
On est en fin de Gen et j’ai pourtant l’impression que la Gen se lance enfin pour de bon avec plusieurs gros jeux dans les mois à venir
God of War Laufey est pas mal cité ! L’un des jeux les plus cités pour le moment au côté de FF VII et de RE Veronica
L'année 2026 est incroyablement riche, particulièrement le mois de septembre.
God of war
Re Vero
Cross fire
Castlevania
Le reste a deja été annoncé ou ce sont des suites qui de toute façon vont me decevoir (FF7 revelation de que dalle)
Stellar Blade Bloodrain
Ill
RE: Veronica
Virtua fighter Crossroad
Stranger than heaven