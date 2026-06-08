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[IA] Scènes de films cultes réinventées en jeux vidéo


Voici deux vidéos qui présentent une sélection de scènes cultes du cinéma réinventées en vieux jeux vidéo grâce à l’IA :





https://youtu.be/x7xxRLkIdCI
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    kujiraldine
    posted the 06/08/2026 at 08:05 PM by lumpid
    comments (5)
    bennj posted the 06/08/2026 at 08:07 PM
    Talent ? Aucun... N'importe qui peu écrire un prompt.
    kujiraldine posted the 06/08/2026 at 08:12 PM
    L'idée reste sympa à regarder
    lumpid posted the 06/08/2026 at 08:19 PM
    bennj Il ne s’agit pas de saluer le talent de l’auteur de ces vidéos, mais simplement de regarder comment ces scènes cultes auraient pu se traduire en version jeu vidéo. C’est avant tout une démarche de curiosité.
    22 posted the 06/08/2026 at 08:28 PM
    Je salue le talent de l'auteur de ce prompt
    liberty posted the 06/08/2026 at 08:36 PM
    La tête du jeu avec Maximus c'est la même tête que Léon aussi mdr. L'idée est sympa. C'est vrai que ca manque les films adaptés en JV. On avait souvent des adaptations des années 2000 en 3d pc et console de salon et 2d souvent pour accompagner les consoles portable
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