L'annonce de Clockwork et Gears 6 lance un véritable programme sur le long terme. Le but n'est pas de faire un simple coup de pub d'anniversaire, mais de récompenser l'investissement des joueurs Xbox et de valoriser la marque.Les grands titres multijoueurs conçus pour durer (comme Call of Duty) resteront multiplateformes et non-exclusifs.Les engagements et accords préalablement pris avec les partenaires ou les joueurs sur certains titres seront strictement respectés.La direction assume le fait que l'entreprise n'est pas en bonne santé commerciale actuellement et justifie ces choix par un besoin de redressement.Xbox possède déjà une grille d'évaluation interne très claire pour déterminer quels jeux sortiront en exclusivité dans les années à venir.Ce cadre d'exclusivité n'est pas encore prêt à être dévoilé, mais l'entreprise s'engage à le communiquer prochainement de manière très simple, afin d'être comprise par le grand public et d'attirer de nouveaux joueurs.