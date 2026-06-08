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Matthew Ball (nouveau directeur de la stratégie de Xbox) à propos des exclusivités : "C'est le début d'un programme"
interview en video


résumé:

Nouvelle stratégie d'exclusivités : L'annonce de Clockwork et Gears 6 lance un véritable programme sur le long terme. Le but n'est pas de faire un simple coup de pub d'anniversaire, mais de récompenser l'investissement des joueurs Xbox et de valoriser la marque.

-Les jeux "Live-Service" : Les grands titres multijoueurs conçus pour durer (comme Call of Duty) resteront multiplateformes et non-exclusifs.

-Le poids de l'héritage : Les engagements et accords préalablement pris avec les partenaires ou les joueurs sur certains titres seront strictement respectés.

-Contexte de restructuration : La direction assume le fait que l'entreprise n'est pas en bonne santé commerciale actuellement et justifie ces choix par un besoin de redressement.

-Un cadre décisionnel défini : Xbox possède déjà une grille d'évaluation interne très claire pour déterminer quels jeux sortiront en exclusivité dans les années à venir.

-Transparence à venir : Ce cadre d'exclusivité n'est pas encore prêt à être dévoilé, mais l'entreprise s'engage à le communiquer prochainement de manière très simple, afin d'être comprise par le grand public et d'attirer de nouveaux joueurs.
https://www.resetera.com/threads/chief-strategy-officer-ball-on-xbox-exclusivity-this-is-the-start-of-a-program.1544998/page-2
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    posted the 06/08/2026 at 06:26 PM by skuldleif
    comments (25)
    khazawi posted the 06/08/2026 at 06:30 PM
    Avant 2024, tout était exclusif console Xbox pour les licences maison ainsi que Starfield et cie. Ca n'a fait ni augmenter les ventes de consoles, ni les ventes de jeux ni le nombre d'abonnés sur le GP. Ainsi, ils ont opté pour la vente sur PS et Nintendo dans une moindre mesure.
    Et là, on veut revenir avant 2024 avec une situation dégradée pour leur image, leur console et tutti quanti.

    Dans 6 mois/1 an, ils vont encore changer
    ratchet posted the 06/08/2026 at 06:31 PM
    Dommage que le programme change tout les 4 matins…
    skuldleif posted the 06/08/2026 at 06:33 PM
    ratchet il change quand ya un changement de CEO normal

    tout comme sony qui change de stratégie vis a vis du PC et des gaas ,
    khazawi posted the 06/08/2026 at 06:33 PM
    ratchet on ne peut plus les prendre au sérieux.
    Une stratégie qui a échoué avant ne va pas par miracle devenir un banner après tout ce qio s'est passé
    gat posted the 06/08/2026 at 06:36 PM
    skuldleif Du coup le fanboy branquignol par excellence, c’est bien ou pas ?
    skuldleif posted the 06/08/2026 at 06:36 PM
    khazawi ce "tout" dont tu parle ne concernait pas grand chose etant donné et comme vous le rappeliez constamment que xbox manquait severement de jeu

    donc "tout" etait exclusif "tout " a été tenté , on ment moins fort stp
    et encore avant ca xbox tournait avec 5 studio
    kikoo31 posted the 06/08/2026 at 06:37 PM
    khazawi ratchet il y a que Microsoft qui peut se permettre toute ces fautes professionel
    si c'était Nintendo et Sony
    ils auraient stop les consoles direct
    walterwhite posted the 06/08/2026 at 06:38 PM
    Du coup ceux qui veulent des exclus ne sont plus des merdes, des triso ?

    T’as pris des nouvelles résolutions du genre, passer plus de 10mn sur un jeu ?
    stardustx posted the 06/08/2026 at 06:39 PM
    Matt Booty et Matthew Ball... Matt Cul et Matthew Couille... ils doivent bien s'amuser au bureau chez xbox
    torotoro59 posted the 06/08/2026 at 06:39 PM
    Alors les exclues c'est bien pour l'identité d'une console, d'une marque ou c'est encore du caca boudin? Faudrait savoir hein

    Ça fait pas sérieux un jour tu dis blanc et 2 jours après c'est noir...
    torotoro59 posted the 06/08/2026 at 06:42 PM
    stardustx ça s'invente pas ça manque plus que Karen titiz
    kameofever posted the 06/08/2026 at 06:42 PM
    Même si celà fera hurler certains, j'espère que l'on reverra les exclusivités des tiers.
    Car celà donne une identité aux consoles.
    Je ne parle pas des grosses licences mais plutôt des AA.
    skuldleif posted the 06/08/2026 at 06:43 PM
    walterwhite evidemment qu'ils le sont quand leur plateforme n'est et ne sera pas en danger et que ces exclu sont des exclu tempo

    torotoro59 deja prononcé sur le sujet , les exclu c'est bel et bien de la merde de base
    jenicris posted the 06/08/2026 at 06:44 PM
    gat
    gat posted the 06/08/2026 at 06:44 PM
    skuldleif Tu pues la merde Amine
    gat posted the 06/08/2026 at 06:45 PM
    walterwhite Le type de fanboy qui passe plus de temps à commenter qu’à jouer
    walterwhite posted the 06/08/2026 at 06:47 PM
    gat il a masqué son profil Xbox avec ses 10000 jeux pour 60000G

    Le stock de string flip-flap qu’il doit avoir à forcer des les retourner au gré des changements de stratégie Xbox tous les 1er samedis du mois

    skuldleif Ah, donc les exclu c’est bien quand ta plateforme est en danger ?

    T’as vraiment été terminé sur une machine à laver.
    gamerdome posted the 06/08/2026 at 06:47 PM
    Xbox qui revient aux exclusivité.
    Sony qui revient aux jeux solo.

    2 bonnes nouvelles ! (Le temps perdu ne se récupèrera jamais, mais au moins ils arrêtent les conneries).
    khazawi posted the 06/08/2026 at 06:48 PM
    skuldleif depuis le départ je dis que leur stratégie ne fonctionnera pas que ce soit le GP, le "this is an Xbox", les exclues...
    Pas besoin de sortir de St Cyr pour le voir.
    Ils auraient pu m'embaucher et ils auraient de sacrées économies
    torotoro59 posted the 06/08/2026 at 06:48 PM
    skuldleif je ne parlais pas de toi mais de MS, qui cela dit n'est pas d'accord avec toi l'ami. Ils se réveillent, vaux mieux tard que jamais
    skuldleif posted the 06/08/2026 at 06:49 PM
    gat il faut juste que t'arrete de renifler mon cul sous chaque article et tu verra

    je C/C le meme com que sur l'autre article pour la brochette de trisomiques skuldleif publié le 06/06/2026 à 02:43
    deathegg effectivements je n'ai pas fait silent hill F cronos the new dawn black myth wukong ninja gaiden 4 doom outer worlds 2 pragmata RE 9 remake high on life 2 ni des centaines de games sur apex fortnite overwatch 2 , sans doute n'est ce pas suffisant au pres des superbes gamer de gamekyo ,ah bah non en fait je m'en tamponne je passe profil en privé jespere que lautre demeuré s'est bien branler
    khazawi posted the 06/08/2026 at 06:51 PM
    kikoo31 personne ne met en day ses jeux et des jeux tiers dans un abonnement, c'est une folie financière de faire ça. Mais bon, paraît-il que c'est l'avenir du gaming lol.

    Call of Duty qui est aussitôt retiré du GP, c'est le plus grand désaveu
    gat posted the 06/08/2026 at 06:51 PM
    walterwhite Le mec est quand même « exceptionnel ». Ça fait 2-3 piges qu’il balance comme quoi les exclus c’est osef, ça ralentit le JV et là il nous pond un article…
    gat posted the 06/08/2026 at 06:52 PM
    skuldleif Renifler le cul de quoi ? T’es un abruti fini

    Allez go trouver des codes GP au Pérou.
    torotoro59 posted the 06/08/2026 at 06:54 PM
    gamerdome c'est dans ces situations là que le jv à rayonné, la concurrence a du bon, Xbox love you qu'ils disaient...
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