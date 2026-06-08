Nouvelle stratégie d'exclusivités : L'annonce de Clockwork et Gears 6 lance un véritable programme sur le long terme. Le but n'est pas de faire un simple coup de pub d'anniversaire, mais de récompenser l'investissement des joueurs Xbox et de valoriser la marque.
-Les jeux "Live-Service" : Les grands titres multijoueurs conçus pour durer (comme Call of Duty) resteront multiplateformes et non-exclusifs.
-Le poids de l'héritage : Les engagements et accords préalablement pris avec les partenaires ou les joueurs sur certains titres seront strictement respectés.
-Contexte de restructuration : La direction assume le fait que l'entreprise n'est pas en bonne santé commerciale actuellement et justifie ces choix par un besoin de redressement.
-Un cadre décisionnel défini : Xbox possède déjà une grille d'évaluation interne très claire pour déterminer quels jeux sortiront en exclusivité dans les années à venir.
-Transparence à venir : Ce cadre d'exclusivité n'est pas encore prêt à être dévoilé, mais l'entreprise s'engage à le communiquer prochainement de manière très simple, afin d'être comprise par le grand public et d'attirer de nouveaux joueurs.
Et là, on veut revenir avant 2024 avec une situation dégradée pour leur image, leur console et tutti quanti.
Dans 6 mois/1 an, ils vont encore changer
tout comme sony qui change de stratégie vis a vis du PC et des gaas ,
Une stratégie qui a échoué avant ne va pas par miracle devenir un banner après tout ce qio s'est passé
donc "tout" etait exclusif "tout " a été tenté , on ment moins fort stp
et encore avant ca xbox tournait avec 5 studio
si c'était Nintendo et Sony
ils auraient stop les consoles direct
T’as pris des nouvelles résolutions du genre, passer plus de 10mn sur un jeu ?
Ça fait pas sérieux un jour tu dis blanc et 2 jours après c'est noir...
Car celà donne une identité aux consoles.
Je ne parle pas des grosses licences mais plutôt des AA.
torotoro59 deja prononcé sur le sujet , les exclu c'est bel et bien de la merde de base
Le stock de string flip-flap qu’il doit avoir à forcer des les retourner au gré des changements de stratégie Xbox tous les 1er samedis du mois
skuldleif Ah, donc les exclu c’est bien quand ta plateforme est en danger ?
T’as vraiment été terminé sur une machine à laver.
Sony qui revient aux jeux solo.
2 bonnes nouvelles ! (Le temps perdu ne se récupèrera jamais, mais au moins ils arrêtent les conneries).
Pas besoin de sortir de St Cyr pour le voir.
Ils auraient pu m'embaucher et ils auraient de sacrées économies
je C/C le meme com que sur l'autre article pour la brochette de trisomiques skuldleif publié le 06/06/2026 à 02:43
deathegg effectivements je n'ai pas fait silent hill F cronos the new dawn black myth wukong ninja gaiden 4 doom outer worlds 2 pragmata RE 9 remake high on life 2 ni des centaines de games sur apex fortnite overwatch 2 , sans doute n'est ce pas suffisant au pres des superbes gamer de gamekyo ,ah bah non en fait je m'en tamponne je passe profil en privé jespere que lautre demeuré s'est bien branler
Call of Duty qui est aussitôt retiré du GP, c'est le plus grand désaveu
Allez go trouver des codes GP au Pérou.