Moi qui n'ai jamais tenté la licence, je dois dire que je suis surpris par cette démo, mais avec quelques réserves sur certains points.Graphiquement, ça peut aller et la DA est plutôt convaincante, les lieux sont macabres comme il faut, ça rajoute du poids à cet univers, mais c'est un peu trop terne par moments, un peu trop sombre, mais ça le fait.Niveau perso, on est servis : Miyamoto Musashi est une figure légendaire, et pour le coup, il est attachant dès les premières secondes (sa voix japonaise est la même que Reiner dans SNK), son rival Sasaki est monstrueusement charismatique, ça promet.Maintenant, là où j'ai un peu de mal, c'est déjà l'IA des ennemis qui est vraiment catastrophique, certains attendent leur tour pour se faire tuer et d'autres regardent le mur, c'est un point récurrent dans les jeux récents, mais là, ça saute aux yeux. Le gameplay est plutôt cool, mais j'ai ce sentiment que c'est trop automatique, alors certes, les animations sont excellentes, mais j'aurais souhaité plus de combos et pas juste enchaîner triangle ou rond.Je pense que je vais tenter l'expérience et lui donner sa chance, vu l'embouteillage de septembre, il m’intéresse plus qu'un fade Wolverine.