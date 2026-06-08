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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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Demo Onimusha Way of the Sword : une douche plutot tiéde


Moi qui n'ai jamais tenté la licence, je dois dire que je suis surpris par cette démo, mais avec quelques réserves sur certains points.

Graphiquement, ça peut aller et la DA est plutôt convaincante, les lieux sont macabres comme il faut, ça rajoute du poids à cet univers, mais c'est un peu trop terne par moments, un peu trop sombre, mais ça le fait.

Niveau perso, on est servis : Miyamoto Musashi est une figure légendaire, et pour le coup, il est attachant dès les premières secondes (sa voix japonaise est la même que Reiner dans SNK), son rival Sasaki est monstrueusement charismatique, ça promet.

Maintenant, là où j'ai un peu de mal, c'est déjà l'IA des ennemis qui est vraiment catastrophique, certains attendent leur tour pour se faire tuer et d'autres regardent le mur, c'est un point récurrent dans les jeux récents, mais là, ça saute aux yeux. Le gameplay est plutôt cool, mais j'ai ce sentiment que c'est trop automatique, alors certes, les animations sont excellentes, mais j'aurais souhaité plus de combos et pas juste enchaîner triangle ou rond.

Je pense que je vais tenter l'expérience et lui donner sa chance, vu l'embouteillage de septembre, il m’intéresse plus qu'un fade Wolverine.
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    posted the 06/08/2026 at 04:46 PM by yanssou
    comments (3)
    alozius posted the 06/08/2026 at 04:52 PM
    Chacun a le droit d’avoir son avis. Mais moi, je crois que vous devenez surtout trop difficile pour rien les joueurs d’aujourd’hui.

    Ça vous arrive parfois de juste poser le cerveau et kiffer un jeu sans savoir pourquoi l’i.a n’a pas monté un plan à 180 de QI pour vous attaquer tous en même temps ou pourquoi les poils de teubs sont pas assez épais par rapport à ceux de la vie réelle?….
    ratchet posted the 06/08/2026 at 04:55 PM
    alozius je ne connaissais pas la licence. Je joue à presque tout et j’ai pas des d’avis particulier avant d’essayer et je dois avouer que la démo (est bonne oui) mais franchement j’ai rien trouver de folichon.. et aucune difficulté dans ce qu’elle propose. Après le jeu final est peut être mieux sur ce point.

    Mais je partage cet avis un peu tiède, même graphiquement c’est pas dingue, techniquement pareil…
    akinen posted the 06/08/2026 at 05:04 PM
    Au moins vous êtes tous propres
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