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Nintendo condamné à une amende de 35 millions d'euros


Nintendo condamné à 35 millions d’euros d’amende pour un défaut sur les manettes Joy-Con des consoles Switch
Alors que l’entreprise a eu connaissance dès 2018 d’un défaut de ses manettes, elle a attendu 2020 avant de communiquer à ce sujet et 2023 avant de proposer officiellement une solution. Une « pratique commerciale trompeuse », selon la DGCCRF.

C’est une somme record en France, dépassée seulement, par son importance, par celle dont a dû s’acquitter Shein en 2025 : la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé, lundi 8 juin, prononcer une amende de 35 millions d’euros à l’encontre de Nintendo of Europe, la branche européenne du géant japonais du jeu vidéo, laquelle l’a acceptée.

Le service national des enquêtes de la DGCCRF a ainsi considéré que Nintendo n’avait pas « informé les consommateurs de manière loyale sur les dysfonctionnements rencontrés par certaines manettes » de sa console Switch, sortie en 2017.

Selon la DGCCRF, le constructeur japonais a eu connaissance de ce défaut dès 2018, mais n’a commencé à communiquer à son sujet que deux ans plus tard, après une plainte de l’UFC-Que Choisir pour obsolescence programmée. La société a également attendu 2023 et une « action coordonnée au niveau européen » pour finalement proposer gratuitement la réparation des manettes concernées.

Entre-temps, le silence total ou partiel de l’entreprise a « contribué à dissuader les consommateurs de se tourner vers le service après-vente de Nintendo et a conduit certains d’entre eux à racheter de nouvelles manettes » : une pratique commerciale trompeuse, d’après la DGCCRF

https://x.com/i/status/2063930764035522803
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2026/06/08/nintendo-condamne-a-35-millions-d-euros-d-amende-pour-un-defaut-sur-les-manettes-joy-con-des-consoles-switch_6699523_4408996.html
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    burningcrimson
    posted the 06/08/2026 at 11:26 AM by ouroboros4
    comments (11)
    51love posted the 06/08/2026 at 11:28 AM
    j'avais renvoyé mon joycon gauche pour drift il y a quelques années.

    alors oui au retour, fini le drift, par contre, des problemes de reconnaissances par la console.

    J'ai eu le sentiment qu'ils m'avaient renvoyé une manette encore pire
    jenicris posted the 06/08/2026 at 11:31 AM
    Bien. Pareil que toi pour le drift du Joycon
    malroth posted the 06/08/2026 at 11:31 AM
    c'est vous joueurs qui allez rembourser les 35 millions, je vous le garantie
    mrvince posted the 06/08/2026 at 11:34 AM
    Pas mal... même si ca les chatouille a peine 35 millions.
    thorim posted the 06/08/2026 at 11:34 AM
    mdr 35 millions alors que ça a dû leur en rapporter des centaines de millions...
    amario posted the 06/08/2026 at 11:35 AM
    Tant mieux, ça servira d'avertissement pour tout les autres
    ouroboros4 posted the 06/08/2026 at 11:36 AM
    Vu le cauchemar du drift c'est mérité
    lion93 posted the 06/08/2026 at 11:38 AM
    La pire escroquerie en terme de manette.
    rocan posted the 06/08/2026 at 11:40 AM
    Une miette
    redxiii102 posted the 06/08/2026 at 11:43 AM
    Et la Wii U était un flop...
    opthomas posted the 06/08/2026 at 11:45 AM
    35 millions me parait peux pour les sommes faramineuses que l'entreprise doit brasser. On est plus dans le symbolique là.
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