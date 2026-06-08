On commence déjà avec la nouvelle image de Claire Redfield
qui vient d'être partagée par Capcom
pour le marketing japonais du jeu.
On peut voir au dos de sa veste que le motif culte "Made in Heaven
" ressort bien plus que dans Resident Evil 2 Remake
, où celui-ci n'était pas coloré et ne proposait que le relief du dessin. Ce n'est pas grand-chose, mais pour les fans de Claire, ça l'est !
On vient également d'apprendre que plusieurs influenceurs ont eu la chance d'apercevoir ou tester une démo de Resident Evil Veronica
en avant-première. Les influenceurs sont actuellement sous embargo et ne pourront donner leur avis qu'en milieu de semaine. Le producteur Yoshiaki Hirabayashi
était présent sur place également, ce qui laisse penser qu'il sera à nouveau le producteur du jeu.
Resident Evil Veronica
semble suivre exactement le même marketing que Resident Evil Requiem
, avec une annonce au Summer Game Fest
et une démo privée pour les influenceurs juste après. Il se peut donc que le jeu adopte la même communication jusqu'à sa sortie, avec des passages uniquement montrés sur l'île Rockfort
.
Pour finir avec les hypothèses, le V
est très prononcé dans le titre. C'est même encore plus visible dans le marketing japonais du jeu : Biohazard RE:V
. Il existe actuellement deux théories chez les fans.
La première prétend que Capcom
a modifié le titre du jeu afin de montrer que ce remake prendra bien plus de libertés que les précédents remakes, notamment avec les récentes fuites évoquant une moto et un monde semi-ouvert.
La seconde hypothèse avance que Resident Evil Veronica
serait en réalité le cinquième épisode de la nouvelle timeline des récents Resident Evil
.
Bien que le jeu se déroule avant RE4
, certains pensent que Capcom
ne se lancerait pas dans les remakes de RE5
et RE6
et éviterait tout simplement ces épisodes. La réécriture totale d'un certain personnage dans Resident Evil Requiem
semble également aller dans ce sens...
Dans tous les cas, nous aurons des nouvelles de Resident Evil Veronica
dès cette semaine, avec, on l'espère, davantage de précisions sur le gameplay et les nouveautés de ce remake.
De plus pas besoin de monde ouvert car qui dit monde ouvert dit ordre de missions et possiblement passage d'un perso à l'autre , or si l'ordre de mission n'a pas d'impact sur le scenar et que la complétion de l'intégralité des passages est indispensable à la suite des évènements, autant gardé tout scripté et maitrisé.
Normalement oui, Dusk Golem a dit que l’annualisation allait reprendre maintenant qu’ils ne sont plus en retard à cause de la période Covid (pas de RE en 2022, 2024 et 2025). Il n’y aura plus de trou normalement.
y'a pas que ça, je pensais à un truc pour RE6 dans le cas d'une remake, faire comme FFVII et faire de chaque campagne un épisode séparé qui reste individuellement aussi long que RE4 tout en modifiant de nombreux élément pour respecter l'aspect action horror, bref un bordel que personne ne voudrait dév. x)
Franchement, c’est tout à fait possible, et ce serait même intéressant si c’était ça.
Ça voudrait dire qu’une certaine personne qui meurt à la fin du 5 serait encore en vie.
Ce serait aussi une bonne occasion pour le faire revenir et lui donner une meilleure fin.
Par contre, je ne suis pas contre un remake du 6.
Revelations 1 peut-être