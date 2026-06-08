On commence déjà avec la nouvelle image dequi vient d'être partagée parpour le marketing japonais du jeu.On peut voir au dos de sa veste que le motif culte "" ressort bien plus que dans, où celui-ci n'était pas coloré et ne proposait que le relief du dessin. Ce n'est pas grand-chose, mais pour les fans de Claire, ça l'est !On vient également d'apprendre que plusieurs influenceurs ont eu la chance d'apercevoir ou tester une démo deen avant-première. Les influenceurs sont actuellement sous embargo et ne pourront donner leur avis qu'en milieu de semaine. Le producteurétait présent sur place également, ce qui laisse penser qu'il sera à nouveau le producteur du jeu.semble suivre exactement le même marketing que, avec une annonce auet une démo privée pour les influenceurs juste après. Il se peut donc que le jeu adopte la même communication jusqu'à sa sortie, avec des passages uniquement montrés sur l'îlePour finir avec les hypothèses, leest très prononcé dans le titre. C'est même encore plus visible dans le marketing japonais du jeu :. Il existe actuellement deux théories chez les fans.La première prétend quea modifié le titre du jeu afin de montrer que ce remake prendra bien plus de libertés que les précédents remakes, notamment avec les récentes fuites évoquant une moto et un monde semi-ouvert.La seconde hypothèse avance queserait en réalité le cinquième épisode de la nouvelle timeline des récentsBien que le jeu se déroule avant, certains pensent quene se lancerait pas dans les remakes deetet éviterait tout simplement ces épisodes. La réécriture totale d'un certain personnage danssemble également aller dans ce sens...Dans tous les cas, nous aurons des nouvelles dedès cette semaine, avec, on l'espère, davantage de précisions sur le gameplay et les nouveautés de ce remake.