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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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Resident Evil Veronica : nouvelle image de Claire, démo privée et spéculation autour du V du titre


On commence déjà avec la nouvelle image de Claire Redfield qui vient d'être partagée par Capcom pour le marketing japonais du jeu.

On peut voir au dos de sa veste que le motif culte "Made in Heaven" ressort bien plus que dans Resident Evil 2 Remake, où celui-ci n'était pas coloré et ne proposait que le relief du dessin. Ce n'est pas grand-chose, mais pour les fans de Claire, ça l'est !



On vient également d'apprendre que plusieurs influenceurs ont eu la chance d'apercevoir ou tester une démo de Resident Evil Veronica en avant-première. Les influenceurs sont actuellement sous embargo et ne pourront donner leur avis qu'en milieu de semaine. Le producteur Yoshiaki Hirabayashi était présent sur place également, ce qui laisse penser qu'il sera à nouveau le producteur du jeu.

Resident Evil Veronica semble suivre exactement le même marketing que Resident Evil Requiem, avec une annonce au Summer Game Fest et une démo privée pour les influenceurs juste après. Il se peut donc que le jeu adopte la même communication jusqu'à sa sortie, avec des passages uniquement montrés sur l'île Rockfort.

Pour finir avec les hypothèses, le V est très prononcé dans le titre. C'est même encore plus visible dans le marketing japonais du jeu : Biohazard RE:V. Il existe actuellement deux théories chez les fans.




La première prétend que Capcom a modifié le titre du jeu afin de montrer que ce remake prendra bien plus de libertés que les précédents remakes, notamment avec les récentes fuites évoquant une moto et un monde semi-ouvert.

La seconde hypothèse avance que Resident Evil Veronica serait en réalité le cinquième épisode de la nouvelle timeline des récents Resident Evil.

Bien que le jeu se déroule avant RE4, certains pensent que Capcom ne se lancerait pas dans les remakes de RE5 et RE6 et éviterait tout simplement ces épisodes. La réécriture totale d'un certain personnage dans Resident Evil Requiem semble également aller dans ce sens...

Dans tous les cas, nous aurons des nouvelles de Resident Evil Veronica dès cette semaine, avec, on l'espère, davantage de précisions sur le gameplay et les nouveautés de ce remake.

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    walterwhite, adamjensen
    posted the 06/08/2026 at 10:49 AM by marchand2sable
    comments (15)
    temporell posted the 06/08/2026 at 10:54 AM
    le cut de RE 5 et 6, oh mais quel banger si c'est vrai, allez ça dégage
    vyse posted the 06/08/2026 at 10:54 AM
    En effet il n'y pas d'intérêt a refaire eke 5 et 6 ; de mémoire les prochains c'est le rebirth et le 0 c'est bien ça ?
    jenicris posted the 06/08/2026 at 11:00 AM
    En même temps les 5 et 6 sont les plus mauvais opus et n'apportent quasi rien.
    byakuyatybw posted the 06/08/2026 at 11:01 AM
    Les passages en véhicule dans les RE varient certes un peu le gameplay mais sont loin d'etre funs au point de marquer les mémoires... Il s'agit juste de rail shooter avec arme unique ....
    De plus pas besoin de monde ouvert car qui dit monde ouvert dit ordre de missions et possiblement passage d'un perso à l'autre , or si l'ordre de mission n'a pas d'impact sur le scenar et que la complétion de l'intégralité des passages est indispensable à la suite des évènements, autant gardé tout scripté et maitrisé.
    volran posted the 06/08/2026 at 11:02 AM
    Si Capcom décide de sauter les remake des épisodes 5 et 6 et que Veronica devient le nouveau RE5, quel jeu sera office de sixième opus avant le RE7 avec Ethan ?
    marchand2sable posted the 06/08/2026 at 11:02 AM
    vyse

    Normalement oui, Dusk Golem a dit que l’annualisation allait reprendre maintenant qu’ils ne sont plus en retard à cause de la période Covid (pas de RE en 2022, 2024 et 2025). Il n’y aura plus de trou normalement.
    temporell posted the 06/08/2026 at 11:04 AM
    jenicris

    y'a pas que ça, je pensais à un truc pour RE6 dans le cas d'une remake, faire comme FFVII et faire de chaque campagne un épisode séparé qui reste individuellement aussi long que RE4 tout en modifiant de nombreux élément pour respecter l'aspect action horror, bref un bordel que personne ne voudrait dév. x)
    brook1 posted the 06/08/2026 at 11:04 AM
    C'est assez couillu de leur part de supprimer RE5 et RE6 de la timeline, ça sera même une première, il me semble, pour un éditeur
    adamjensen posted the 06/08/2026 at 11:05 AM
    Pas con la 2ème hypothèse, je n’y avais pas pensé.
    Franchement, c’est tout à fait possible, et ce serait même intéressant si c’était ça.
    Ça voudrait dire qu’une certaine personne qui meurt à la fin du 5 serait encore en vie.
    Ce serait aussi une bonne occasion pour le faire revenir et lui donner une meilleure fin.
    Par contre, je ne suis pas contre un remake du 6.
    cyr posted the 06/08/2026 at 11:05 AM
    Jamais fait veronica.....ca sera pas day one. Requiem est encore trop present ...toujours pas fini...va falloir que je cherche le dernier morceaux en espérant qu'il soit pas casser....
    byakuyatybw posted the 06/08/2026 at 11:11 AM
    Pas fan de la tronche de Claire sur l'image , elle a un coté boudeur
    redxiii102 posted the 06/08/2026 at 11:17 AM
    byakuyatybw T'as cru qu'elle allait être contente après ce qui s'est passé ?
    temporell posted the 06/08/2026 at 11:21 AM
    volran

    Revelations 1 peut-être
    yka posted the 06/08/2026 at 11:45 AM
    Quel personnage a été totalement réécrit dans Requiem ?
    tab posted the 06/08/2026 at 11:46 AM
    V c’est pas pour le virus V?
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