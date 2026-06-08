Le directeur régional de Lexar indique que les prix de la RAM devraient doubler d'ici la fin de l'année. Les remises et la stabilisation des prix s'expliquent par le fait que les distributeurs écoulent leurs anciens stocks ou s'approvisionnent auprès d'autres régions.
Chris Xia, directeur régional de Lexar pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a déclaré que les prix de la RAM devraient doubler d'ici la fin de l'année. Bien que l'on ait constaté une stabilisation des prix des modules de RAM dans quelques cas , et même des promotions chez certains détaillants ou des offres groupées avec d'autres composants PC, il a précisé qu'il s'agissait simplement d'une tentative des vendeurs d'écouler leurs stocks et de faire place aux nouveaux arrivages, dont les prix devraient être plus élevés.
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posted the 06/08/2026 at 10:17 AM by ouroboros4
D'ailleurs a l'avenir si je prend de la ram je ferai bien attention de n plus prendre de la samsung ou micron....et j’espère que les chinois grace a ce vol vont pouvoir se faire une grosse place au soleil car une fois qu'ils ont commencé a rentrer sur un marché ils en deviennent souvent leader.
Les matières premières deviennent de plus en plus rare et les pc puissants etc seront réservés qu'a une élite ? C'est ce que je comprend.
Au tou début, les premiers pc maison était hyper chère, genre 10000 franc,, peut-être même plus, pour faire tourner pong. Après il y a eu une démocratisation, les prix on baisser et la puissance a augmenté. Mais aujourd'hui il semble que ça va redevenir inabordable pour une grosse partie de la population.......
Et c'est bien le but des géants du secteur. Ils veulent mettre fin aux PC (et consoles aussi in fine) afin de pouvoir contrôler tout le monde via des abonnements.
Finalement, comme attendu, on l'aura bien en 2030 la PS6
et au niveau des consoles, ça fait plutot le jeu de Sony du coup vu qu'ils sont bien installés.
Maintenant tu ne peux pas acheter pour l'instant directement a lui , il fournit les assembleurs ou centres de données même si dernièrement corsair a sortit un produit a base de leur ram est que les timing et le reste était quasiment identique aux autres....
Et puis la commercialement ils mettent la pression que les prix vont doubler pour que les gens achètent et que grace a cela les prix restent haut même si au final sa ne marchera pas indéfiniment quand les stocks seront de nouveau pleins...