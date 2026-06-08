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Les prix de la RAM devraient doubler d'ici la fin de l'année
Le directeur régional de Lexar indique que les prix de la RAM devraient doubler d'ici la fin de l'année. Les remises et la stabilisation des prix s'expliquent par le fait que les distributeurs écoulent leurs anciens stocks ou s'approvisionnent auprès d'autres régions.

Chris Xia, directeur régional de Lexar pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a déclaré que les prix de la RAM devraient doubler d'ici la fin de l'année. Bien que l'on ait constaté une stabilisation des prix des modules de RAM dans quelques cas , et même des promotions chez certains détaillants ou des offres groupées avec d'autres composants PC, il a précisé qu'il s'agissait simplement d'une tentative des vendeurs d'écouler leurs stocks et de faire place aux nouveaux arrivages, dont les prix devraient être plus élevés.
https://www.tomshardware.com/pc-components/ram/lexar-regional-manager-says-that-ram-prices-are-expected-to-double-by-the-end-of-the-year-discounts-and-stabilized-prices-result-from-distributors-getting-rid-of-old-stock-or-sourcing-products-from-other-regions
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    kisukesan
    posted the 06/08/2026 at 10:17 AM by ouroboros4
    comments (15)
    raoh38 posted the 06/08/2026 at 10:23 AM
    Pourtant le chinois arrive et augmente sa production (10 %du marché actuellement) de façon exponentielle....apres il y a peut être une inertie de plusieurs mois par rapport aux stocks mais logiquement après leur enculade généralisée des 3 (85 % de marge brute quand même les enfoirés) sa va baisser obligatoirement.
    D'ailleurs a l'avenir si je prend de la ram je ferai bien attention de n plus prendre de la samsung ou micron....et j’espère que les chinois grace a ce vol vont pouvoir se faire une grosse place au soleil car une fois qu'ils ont commencé a rentrer sur un marché ils en deviennent souvent leader.
    pcverso posted the 06/08/2026 at 10:35 AM
    Ca veut dire que tout va encore augmenter
    khazawi posted the 06/08/2026 at 10:44 AM
    Jouer aux jeux vidéos "premium" sera de plus en plus un luxe et c'est cela qui fera que ça tuera encore plus de studios et d'éditeurs à l'avenir
    cyr posted the 06/08/2026 at 10:47 AM
    pcverso c'est déjà le cas dans l'industrie.......le cuivre etc je m'arrache les cheveux a rectifié les devis.....
    romgamer6859 posted the 06/08/2026 at 10:54 AM
    Ah oui quand même ...
    grospich posted the 06/08/2026 at 10:59 AM
    Encore une augmentation des consoles à venir ?
    pcverso posted the 06/08/2026 at 11:09 AM
    grospich il y a des chances .
    apollokami posted the 06/08/2026 at 11:13 AM
    raoh38 Ils vont aussi rapidement titiller le marché des GPU vu la vitesse à laquelle ils avancent dès qu'ils visent un secteur.
    cyr posted the 06/08/2026 at 11:13 AM
    grospich non , on changera plus de gen. Car même la, il risque d'y avoir encore des augmentation des consoles actuel......


    Les matières premières deviennent de plus en plus rare et les pc puissants etc seront réservés qu'a une élite ? C'est ce que je comprend.

    Au tou début, les premiers pc maison était hyper chère, genre 10000 franc,, peut-être même plus, pour faire tourner pong. Après il y a eu une démocratisation, les prix on baisser et la puissance a augmenté. Mais aujourd'hui il semble que ça va redevenir inabordable pour une grosse partie de la population.......
    apollokami posted the 06/08/2026 at 11:16 AM
    cyr Mais aujourd'hui il semble que ça va redevenir inabordable pour une grosse partie de la population...

    Et c'est bien le but des géants du secteur. Ils veulent mettre fin aux PC (et consoles aussi in fine) afin de pouvoir contrôler tout le monde via des abonnements.
    sardinecannibale posted the 06/08/2026 at 11:19 AM
    Cette folie autour de l'IA devra bien cesser un jour...
    51love posted the 06/08/2026 at 11:21 AM
    j'espere que tout le monde est bien équipé chez soi, parce que ça va devenir compliqué

    Finalement, comme attendu, on l'aura bien en 2030 la PS6

    et au niveau des consoles, ça fait plutot le jeu de Sony du coup vu qu'ils sont bien installés.
    kisukesan posted the 06/08/2026 at 11:24 AM
    raoh38 quelles sont les bonnes marques chinoises ?
    dabaz posted the 06/08/2026 at 11:30 AM
    Je viens de monter une nouvelle config avec 32 de go de RAM DDR4 acheté 100€ sur LBC en janvier, la DDR5 restent hors de prix et la situation ne va pas s’améliorer de si tôt.
    raoh38 posted the 06/08/2026 at 11:43 AM
    kisukesan alors cxmt même si il y en a d'autres mais lui a investit massivement sur les moyens de production sur la ddr5 , d'ailleurs c'est un gros fabriquant de ddr4.
    Maintenant tu ne peux pas acheter pour l'instant directement a lui , il fournit les assembleurs ou centres de données même si dernièrement corsair a sortit un produit a base de leur ram est que les timing et le reste était quasiment identique aux autres....

    Et puis la commercialement ils mettent la pression que les prix vont doubler pour que les gens achètent et que grace a cela les prix restent haut même si au final sa ne marchera pas indéfiniment quand les stocks seront de nouveau pleins...
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