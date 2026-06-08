Le directeur régional de Lexar indique que les prix de la RAM devraient doubler d'ici la fin de l'année. Les remises et la stabilisation des prix s'expliquent par le fait que les distributeurs écoulent leurs anciens stocks ou s'approvisionnent auprès d'autres régions.



Chris Xia, directeur régional de Lexar pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a déclaré que les prix de la RAM devraient doubler d'ici la fin de l'année. Bien que l'on ait constaté une stabilisation des prix des modules de RAM dans quelques cas , et même des promotions chez certains détaillants ou des offres groupées avec d'autres composants PC, il a précisé qu'il s'agissait simplement d'une tentative des vendeurs d'écouler leurs stocks et de faire place aux nouveaux arrivages, dont les prix devraient être plus élevés.