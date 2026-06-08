"Le Xbox Games Showcase a enfin permis de découvrir la date de sortie de Fable, attendu le 28 février 2027 sur Xbox Series X|S et PC. Mais une autre information, passée beaucoup plus discrètement, a également retenu l’attention des joueurs francophones.



À l’occasion de cette annonce, la fiche Steam du jeu a été mise à jour par Microsoft et Playground Games. On y découvre notamment les langues qui seront prises en charge au lancement. Et la mauvaise surprise est bien là : Fable ne proposera pas de doublage français. Le RPG disposera uniquement de sous-titres en français, tandis que les voix seront limitées à l’anglais, espagnol et portugais.



C’est une décision qui risque évidemment de décevoir une partie du public, d’autant que les productions Xbox ont longtemps bénéficié de localisations complètes en français. Si Microsoft n’a pas communiqué officiellement sur les raisons de cette absence de VF, le contexte actuel autour du doublage permet toutefois de mieux comprendre la situation.

Le conflit autour de l’IA continue de bloquer certains projets en France



Depuis plusieurs mois, les comédiennes et comédiens de doublage français sont engagés dans un bras de fer avec plusieurs grands acteurs de l’industrie du jeu vidéo. Au cœur du conflit, des clauses contractuelles qui imposent aux artistes d’accepter que leurs enregistrements vocaux puissent être utilisés pour entraîner des intelligences artificielles génératives.



Les professionnels du secteur craignent que ces technologies finissent par remplacer une partie de leur travail. Leur inquiétude porte notamment sur la création future de voix synthétiques capables d’imiter leur timbre et leur interprétation, sans qu’ils ne soient systématiquement sollicités ou rémunérés pour de nouvelles utilisations.



Microsoft fait partie des entreprises citées dans ce dossier. Chez Xboxygen, nous avons eu l’occasion d’échanger avec plusieurs comédiens français impliqués dans ces discussions, lesquels nous ont confirmé que ces clauses figurent bien parmi les points de blocage actuels.



Tant qu’aucun accord satisfaisant n’est trouvé, certains acteurs refusent de signer les contrats proposés. Il ne s’agit pas ici de salaire. Une personne très connue dans le milieu nous a confirmé que le travail reprendrait immédiatement si Microsoft retirait la clause d’entrainement de l’IA avec les voix des comédiens.

Un impact visible sur plusieurs jeux



L’absence de doublage français dans Fable pourrait ainsi être l’une des conséquences directes de ce conflit. Bien que Microsoft ne l’ait pas officiellement confirmé, le calendrier et le contexte coïncident avec les difficultés rencontrées depuis plusieurs mois pour enregistrer certaines localisations françaises.



Plusieurs problèmes de ce genre ont été constatés ces derniers mois sur les jeux Xbox. On se souvient du dernier DLC de Starfield qui n’a pas été doublé en français alors que tout le reste du jeu l’est. En conséquence, certains dialogues basculent de l’anglais au français, ce qui crée de grosses incohérence et une immersion dans le jeu fortement dégradée.



Pour les joueurs francophones, cela signifie qu’il faudra suivre l’aventure de Fable avec des sous-titres français et les voix originales anglaises. Une solution loin d’être idéale pour un jeu aussi narratif que Fable, dont l’humour, les dialogues et les performances des acteurs occupent traditionnellement une place centrale dans l’expérience. C’est d’autant plus dommage que les précédents jeux étaient bien doublés en français.



Reste désormais à voir si la situation évoluera d’ici la sortie du jeu, ce qui parait très peu probable au vu du timing. Si un accord venait à être trouvé entre les éditeurs et les représentants du doublage français, certains projets pourraient encore bénéficier d’une localisation complète. Pour l’heure, Fable est officiellement attendu sans voix françaises."