Ninja Theory a confirmé que le développement du Projet Mara n'est plus en cours, suite aux rumeurs selon lesquelles ce projet de jeu d'horreur expérimental aurait été abandonné.Dom Matthews, directeur du studio Ninja Theory, a confirmé que le studio à l'origine de la série Hellblade se consacre désormais à d'autres projets. « Je suppose que certains se demandent ce qu'il est advenu du Projet Mara ; j'ai pris la décision de ne plus y travailler. Ces décisions ne sont jamais faciles, mais je l'ai fait afin de permettre à tous les talents et à l'expertise du studio, nos 85 créatifs, de collaborer pour exploiter pleinement le potentiel de Senua », a déclaré Matthews à Xbox Wire .Cette nouvelle survient alors que Ninja Theory annonce Senua , un spin-off de la série Hellblade, proposant un gameplay plus riche et des racines plus ancrées dans le genre action-aventure. Mettant davantage l'accent sur les combats, l'exploration et la résolution d'énigmes, Ninja Theory concentre tous ses efforts pour propulser cette aventure surprise de Senua vers de nouveaux sommets.« Pour les deux derniers jeux Hellblade, nous avions des équipes plus petites – Hellblade 1, en particulier, comptait une vingtaine de personnes. Il s'agit donc ici de prendre les 85 personnes que nous avons maintenant, ce qui reste une équipe relativement restreinte, et de développer davantage l'expérience. Nous pouvons aller plus loin au niveau du combat, des déplacements, des énigmes, et fusionner tous ces éléments de gameplay. Nous avons cette opportunité grâce à tous les talents dont nous disposons aujourd'hui », explique Matthews.Annoncé en 2020 , Project Mara était un jeu d'horreur psychologique expérimental conçu comme une exploration exceptionnellement réaliste de la terreur mentale. Ninja Theory utilisait une technologie de pointe pour recréer un appartement photoréaliste comme espace de jeu . On ignore à quel stade de développement le projet était avancé au moment de son annulation, mais il est peu probable qu'il soit relancé, le studio se concentrant désormais pleinement sur Senua et l'expansion de la série Hellblade.