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OD Knock : une vidéo de gameplay aurait fuité


Du gameplay du jeu d'horreur OD de Hideo Kojima est actuellement en fuite sur internet.

Au vu de ce leak, le jeu semble s'inspirer grandement du très regretté P.T. Silent Hills. On pourra également examiner les objets, avec une manipulation qui rappelle celle des récents Resident Evil.

Dernier point important dans cette courte séquence, on peut apercevoir les touches d'une manette PlayStation. Si cette vidéo est authentique, le jeu ne semble donc pas être une exclusivité Xbox.

En parlant de cette vidéo, je l'ai récupérée par hasard sur X (lien ci-dessous), puis je l'ai simplement mise au format YouTube. Beaucoup estiment que la vidéo paraît trop propre pour être générée par IA, mais à vous de juger.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=zv7V6cxkr7A


https://x.com/immalkwalahi/status/2063761777872027738
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    posted the 06/08/2026 at 01:04 AM by marchand2sable
    comments (3)
    ravyxxs posted the 06/08/2026 at 01:14 AM
    Attention avec l'IA mec, on a eu la même chose avec Metro, 24H avant la présentation et ça n'avait rien à voir, encore pire avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Et le gameplay même alpha à l'air d'être tiré des jeux d'horreur pourri sur PC. Je vois mal Kojima délivrer ça, encore plus dans une qualité pareil...
    marchand2sable posted the 06/08/2026 at 01:22 AM
    ravyxxs

    Ah bah merde il y avait déjà la vidéo sur YT, elle vient pas de X mais de la :

    https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1tzps4n/a_few_seconds_of_gameplay_for_the_od_knock/ /> .

    Ils sont plutôt convaincus là-bas quand même. pffff on sait plus avec l’IA, ça fait chier.
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