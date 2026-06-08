Du gameplay du jeu d'horreurdeest actuellement en fuite sur internet.Au vu de ce leak, le jeu semble s'inspirer grandement du très regretté. On pourra également examiner les objets, avec une manipulation qui rappelle celle des récentsDernier point important dans cette courte séquence, on peut apercevoir les touches d'une manette. Si cette vidéo est authentique, le jeu ne semble donc pas être une exclusivitéEn parlant de cette vidéo, je l'ai récupérée par hasard sur(lien ci-dessous), puis je l'ai simplement mise au format. Beaucoup estiment que la vidéo paraît trop propre pour être générée par IA, mais à vous de juger.