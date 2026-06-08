Du gameplay du jeu d'horreur OD
de Hideo Kojima
est actuellement en fuite sur internet.
Au vu de ce leak, le jeu semble s'inspirer grandement du très regretté P.T. Silent Hills
. On pourra également examiner les objets, avec une manipulation qui rappelle celle des récents Resident Evil
.
Dernier point important dans cette courte séquence, on peut apercevoir les touches d'une manette PlayStation
. Si cette vidéo est authentique, le jeu ne semble donc pas être une exclusivité Xbox
.
En parlant de cette vidéo, je l'ai récupérée par hasard sur X
(lien ci-dessous), puis je l'ai simplement mise au format YouTube
. Beaucoup estiment que la vidéo paraît trop propre pour être générée par IA, mais à vous de juger.
Lien direct de la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=zv7V6cxkr7A
Ah bah merde il y avait déjà la vidéo sur YT, elle vient pas de X mais de la :
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1tzps4n/a_few_seconds_of_gameplay_for_the_od_knock/ /> .
Ils sont plutôt convaincus là-bas quand même. pffff on sait plus avec l’IA, ça fait chier.