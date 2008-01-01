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[RETROGAMING] Comment fonctionne VRAIMENT un Tube Cathodique ?
Excellente vidéo :
Philippe D. - https://www.youtube.com/@philipped.hardware
    tags : tv retro télévision crt rgb composite téléviseur cathodique s-video
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    posted the 06/07/2026 at 11:09 PM by micheljackson
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