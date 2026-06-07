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Super Mario Galaxy Le Film atteint le milliard


il a récolté 428,5 millions de dollars aux États-Unis et 571,5 millions de dollars à l'international.
À titre de comparaison, le film Super Mario Bros. premier du nom a terminé son exploitation en salles avec 574,9 millions de dollars aux US et 785,8 millions de dollars dans le reste du monde, pour un total d'environ 1,36 milliard de dollars
IGNFrance

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En France
Il a atteint les 5,5 Millions d'entrées
Allociné
Super Mario Bros, le film avait atteint 7,3 Millions d'entrées
Allociné
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    aeris201, narustorm
    posted the 06/07/2026 at 10:25 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    aeris201 posted the 06/07/2026 at 10:36 PM
    Décidément le tandem Nintendo / Illumination est abonné au milliard

    Succès mérité pour cette tres bonne suite. Vivement Zelda
    altendorf posted the 06/07/2026 at 10:51 PM
    aeris201 En même temps, c'était le studio parfait pour faire du Mario.
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