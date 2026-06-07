Après James bond first light, forza horizon 6 c'est au tour de fable un autre AAA de ne pas propose de VF....
Mais le portugais et l'allemand seront bien supportés pour l'audio et les sous titres . Lol lol.
Source: twitter du studio
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posted the 06/07/2026 at 09:50 PM by kratoszeus
Au final c'est les joueurs qui souffrent
Ils commencent à se faire une raison mais ouvre tes yeux et tu verras qu'ils s'en plaignent.
nigel gné? Mais de base 99% des AAA ont une vf... Tu sors ça d'où ?
est ce que nos FR ne sont pas trop gourmands ? exigeants ? ne veulent pas negocier ?
les autres doubleurs je pense pas qu'ils soit idiots pour tout accepter.
Donc je m'interroge vraiment sur les doubleurs FR ce qu'ils demandent vraiment.
Les doubleurs ont raisons de défendre leur voix et leur emploi cela dit. Microsoft est fautif ici, je pense qu'ils ont les moyens de payer les doubleurs