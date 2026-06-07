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kratoszeus
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Fable n'aura pas de VF : on souffle
Après James bond first light, forza horizon 6 c'est au tour de fable un autre AAA de ne pas propose de VF....


Mais le portugais et l'allemand seront bien supportés pour l'audio et les sous titres . Lol lol.
Source: twitter du studio
https://x.com/i/status/2063729338327978019
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    Who likes this ?
    posted the 06/07/2026 at 09:50 PM by kratoszeus
    comments (20)
    suzukube posted the 06/07/2026 at 09:51 PM
    pffff
    altendorf posted the 06/07/2026 at 09:52 PM
    Bah fallait s'en douter, MS ne fait plus d'effort là-dessus
    dono56 posted the 06/07/2026 at 10:02 PM
    En sous titre il y aura le français au moins j’espère ?
    khazawi posted the 06/07/2026 at 10:03 PM
    L'essentiel du public Xbox est aux USA. Le reste est anecdotique. Même s'ils avaient largement les moyens de faire l'effort, ça montre qu'ils s'en foutent
    churos45 posted the 06/07/2026 at 10:05 PM
    C'est pas parce que les doubleurs français ont refusé de signer une clause lié à l'IA ou un truc du genre ?
    altendorf posted the 06/07/2026 at 10:06 PM
    churos45 C'était pour Forza Horizon ça
    noishe posted the 06/07/2026 at 10:06 PM
    churos45 C'était le cas pour Forza, c'est probablement le cas ici aussi oui. Ils cherchent à protéger leur métier ce qui est tout à fait normal
    ravyxxs posted the 06/07/2026 at 10:07 PM
    M'en fou je suis bilingue
    guiguif posted the 06/07/2026 at 10:11 PM
    noishe Mais ce n'est pas le cas sur Gears E-day et le remake d'Halo qui auront une VF selon leur page Steam, ce qui est étrange.
    adelfhitlor posted the 06/07/2026 at 10:17 PM
    Pas de VF, pas de physique, pas d'achat. Bien chiante cette nouvelle norme chez Xbox.
    malroth posted the 06/07/2026 at 10:19 PM
    bah c'est pas Xbox le problème, c'est les doubleurs FR qui ne veulent pas à cause des discussions iA ou je sais pas quoi.

    Au final c'est les joueurs qui souffrent
    noishe posted the 06/07/2026 at 10:23 PM
    guiguif Effectivement c'est étrange, peut être qu'il y a une histoire de vieux contrats à respecter pour Gears et Halo ?
    taiko posted the 06/07/2026 at 10:28 PM
    malroth c'est bien xbox problème du coup. C'est pas les acteurs qui protègent leur taf si?
    kratoszeus posted the 06/07/2026 at 10:30 PM
    malroth bah si c est eux qui forcent de signer un contrat de pouvoir reproduire la voix des doubleurs avec de l'IA..
    nigel posted the 06/07/2026 at 10:37 PM
    Vu le niveau généralement hyper faible des doublages français dans le JV par rapport aux doublages anglais, je suis surpris qu'il y ait autant de monde qui demande de la VF
    grospich posted the 06/07/2026 at 10:46 PM
    Bizarrement quand un GTA sort sans doublage français je vois personne s'offusquer, alors que c'est connu que les sous-titres sont petits et que t'es le plus souvent en pleine fusillade ou sur la route à 200km/h à slalomer entre les voitures pendant que tu tires à travers la vitre.
    taiko posted the 06/07/2026 at 10:50 PM
    grospich ben si les gens s'en plaignent.
    Ils commencent à se faire une raison mais ouvre tes yeux et tu verras qu'ils s'en plaignent.
    nigel gné? Mais de base 99% des AAA ont une vf... Tu sors ça d'où ?
    malroth posted the 06/07/2026 at 11:00 PM
    taiko kratoszeus bah je sais pas, visiblement tous les autres pays n'ont pas de probleme.

    est ce que nos FR ne sont pas trop gourmands ? exigeants ? ne veulent pas negocier ?

    les autres doubleurs je pense pas qu'ils soit idiots pour tout accepter.

    Donc je m'interroge vraiment sur les doubleurs FR ce qu'ils demandent vraiment.
    torotoro59 posted the 06/07/2026 at 11:01 PM
    taiko exactement, et sauf erreur de ma part on paye le jeu comme tout le monde, on est en droit d'avoir le jeu dans notre langue.
    Les doubleurs ont raisons de défendre leur voix et leur emploi cela dit. Microsoft est fautif ici, je pense qu'ils ont les moyens de payer les doubleurs
    torotoro59 posted the 06/07/2026 at 11:03 PM
    malroth ça c'est bizarre effectivement et on a pas plus de détails sur ça
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