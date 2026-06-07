Alors que les Radeon RX 9000 basées sur l’architecture RDNA 4 commencent à peine à s’installer sur le marché, les premiers échos autour de la génération suivante commencent déjà à circuler. D’après plusieurs partenaires d’AMD présents au Computex 2026, les futures cartes graphiques gaming RDNA 5 ne seraient pas attendues avant la seconde moitié de l’année 2027.L’information provient du média néerlandais Tweakers, qui a interrogé différents fabricants de cartes graphiques durant le salon. Si les estimations divergent légèrement, la tendance générale reste la même : AMD viserait une sortie relativement tardive pour sa prochaine génération de GPU. Certains partenaires évoquent un lancement entre le deuxième et le troisième trimestre 2027, tandis que d’autres estiment qu’un report vers début 2028 reste totalement envisageable.Comme toujours dans ce secteur, il faut distinguer annonce et disponibilité réelle. AMD pourrait très bien dévoiler officiellement RDNA 5 fin 2027, avant une commercialisation effective quelques mois plus tard. Selon plusieurs rumeurs, RDNA 5 représenterait une évolution majeure pour l’architecture graphique d’AMD.Parmi les pistes évoquées, on parle notamment d’un système de “dual-issue execution”, censé améliorer considérablement les performances et l’efficacité des GPU. Une ambition technique qui pourrait expliquer pourquoi AMD préfère prendre son temps plutôt que de précipiter la sortie de ses nouvelles cartes.Pour rappel, AMD avait présenté RDNA 4 lors du CES 2025, mais les premières Radeon RX 9070 et RX 9070 XT n’avaient débarqué sur le marché qu’au mois de mars suivant. RDNA 3 avait connu un calendrier un peu plus serré avec une annonce en novembre 2022 et une sortie dès décembre.Du côté de Nvidia, la situation serait similaire. Les futures GeForce RTX 60 basées sur l’architecture Rubin seraient elles aussi prévues pour fin 2027, avec là encore des rumeurs évoquant une disponibilité réelle début 2028. Si ces informations se confirment, les deux constructeurs pourraient se retrouver quasiment alignés sur leur calendrier de lancement.Il faut dire que le marché du hardware PC traverse actuellement une période assez particulière. Entre l’explosion de la demande liée à l’intelligence artificielle et les priorités industrielles qui évoluent rapidement, les GPU gaming ne semblent plus être le centre absolu des préoccupations des fabricants.Enfin, Intel continue malgré tout de maintenir une présence dans le secteur avec ses GPU Arc. Le constructeur vient récemment de lancer sa gamme Arc G3 destinée aux consoles portables, basée sur l’architecture Panther Lake. En revanche, l’avenir des cartes graphiques dédiées chez Intel reste encore assez flou.À côté de ça, le secteur des consoles pourrait lui aussi se retrouver confronté à cette situation compliquée. Les premières annonces autour de la future Xbox (Project Helix) et de la PlayStation 6 restent attendues pour l’année prochaine, mais au vu des tensions actuelles sur le marché du hardware, des coûts de production toujours plus élevés et des priorités clairement tournées vers l’IA, on peut se demander si Sony et Microsoft n’auraient pas intérêt à ralentir leurs plans. D’autant que ces nouvelles machines devraient elles aussi dépendre du futur matériel AMD, dont le calendrier semble déjà particulièrement incertain.