- Le retour des exclusivités : l’objectif est de donner aux joueurs une raison d’acheter une Xbox- Reconnaît l’importance des exclusivités pour les joueurs qui les ont soutenues pendant toutes ces années- Les jeux multijoueurs en ligne resteront multiplateformes- Tous les portages précédemment annoncés sur leurs plateformes respectives seront respectés- Les jeux à venir seront traités au cas par cas et les plateformes et dates seront annoncées ultérieurement.