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Matt Booty dévoile la stratégie d'exclusivité Xbox


- Le retour des exclusivités : l’objectif est de donner aux joueurs une raison d’acheter une Xbox
- Reconnaît l’importance des exclusivités pour les joueurs qui les ont soutenues pendant toutes ces années
- Les jeux multijoueurs en ligne resteront multiplateformes
- Tous les portages précédemment annoncés sur leurs plateformes respectives seront respectés
- Les jeux à venir seront traités au cas par cas et les plateformes et dates seront annoncées ultérieurement.
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    posted the 06/07/2026 at 08:44 PM by jenicris
    comments (70)
    guiguif posted the 06/07/2026 at 08:45 PM
    Le retour des exclusivités : l’objectif est de donner aux joueurs une raison d’acheter une Xbox
    Dans ce cas commencer a arrêter de sortir aussi les jeux sur PC.
    kratoszeus posted the 06/07/2026 at 08:47 PM
    Y a pas d exclu si ça sort sur steam.
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 08:47 PM
    Bah voilà, ils arrêtent enfin les conneries et reviennent aux fondamentaux

    Reste plus qu’à arrêter les sorties sur PC pour rendre entièrement indispensable la Xbox et ce sera banco !
    abookhouseboy posted the 06/07/2026 at 08:47 PM
    guiguif Les joueurs PC, ce n'est pas le même public.
    De plus les versions PC sont des versions supérieures, donc une vitrine technologique profitable à l'éditeur.
    Et enfin les ventes sur PC même si elles sont initialement parfois plus basses, sont beaucoup plus présentes sur la durée.

    Donc ce serait stupide de se couper de ce public qui n'achètera ni XBox ni PlayStation.
    ouroboros4 posted the 06/07/2026 at 08:48 PM
    Au cas par cas donc.
    Rien n'est gravé dans le marbre
    jenicris posted the 06/07/2026 at 08:48 PM
    walterwhite vu que la prochaine Xbox est essentiellement un PC, ça risque d'être un peu compliqué
    ioop posted the 06/07/2026 at 08:49 PM
    c'est un guignol lui, ils auront du dégager avec les 2 autres, avant fin 2027 yaura forza et gears sur ps5 ... entre ce qu'xbox dit et les plans qui changent tout les 15jours ... on a bien compris

    comme si ils vont se passer de millions de vente en plus sur play ...

    d'abord on essaie je dis bien essayer de vendre des consoles grace à gears, on vends des millions de gears sur xbox

    et après on annonce ça sur ps5 car on doit toucher un plus large public ... on en reparle dans un an ...
    tripy73 posted the 06/07/2026 at 08:49 PM
    guiguif : ça fait partie de leur écosystème donc ça n'arrivera jamais, ils parlent bien de Console Exclusive dans le sens qui ne sort pas sur les autres consoles, comme Sony le fait avec ces partenariats.

    kratoszeus walterwhite : Forza Horizon 6 est le jeu de bagnoles le plus vendus et joué de tout les temps sur Steam, vous pouvez arrêter de rêver.
    marcus62 posted the 06/07/2026 at 08:50 PM
    Une bonne chose ! Les exclusivités c’est l’identité d’une console.

    J’ai toujours eu une Xbox et une PlayStation dans mon salon pour pouvoir jouer à leurs exclusivités respectives (je joue assez peu aux jeux tiers hormis certains comme GTA ou The Witcher)

    On parle d’exclu console kratoszeus
    guiguif posted the 06/07/2026 at 08:52 PM
    tripy73 abookhouseboy

    Alors pourquoi cette phrase ?
    Ils ont juste sortis quelques exclues Xbox en fin de gen sur PS5, arrêter après si peu de temps, c'est pas ça qui va changer quoi que se soit dans la tête des joueurs PS.
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 08:52 PM
    jenicris C’est vrai, pas impossible qu’ils revoient leur copie pour la Hélix non ?

    ioop La nouvelle boss est là depuis 5 mois et elle a clairement fait comprendre qu’elle voulait rendre les lettres de noblesse à Xbox et ça passe par des exclusivités.

    Et rassure toi, c’est pas pour des mecs comme toi qui fait le clodo pour du JV qu’ils vont sortir leurs jeux ailleurs vu que tu penses qu’à gratter comme un rat mort.
    tripy73 posted the 06/07/2026 at 08:54 PM
    guiguif : que les joueurs console achètent une Xbox et non une PS c'est le sens de sa phrase.
    nobleswan posted the 06/07/2026 at 08:54 PM
    Lui faut se méfier, cette gen hormis venir chez les studios pour secouer son booty et se barrer sans regarder les développements il a servi à rien.

    Maintenant si il ment pas, j'imagine que le prochain Halo sera exclu et que la plupart des jeux Solo aussi.
    skuldleif posted the 06/07/2026 at 08:55 PM
    sony n'allait pas suivre ca aurait put au moins en exclu tempo et tout le monde aurait été gagnant , les joueurs et les constructeurs , mais non bah retour a la case départ sur ce systeme d'exclusivité
    abookhouseboy posted the 06/07/2026 at 08:55 PM
    guiguif tu te doutes bien que dans le futur isl sortiront d'autres gros jeux.
    jenicris posted the 06/07/2026 at 08:56 PM
    walterwhite c'est trop tard désormais vu qu'elle sort l'année prochaine. Et le prix d'ailleurs va coûter bonbon a cause de cela, Asha l'a même confirmé a Bloomberg.

    Ils veulent des exclus sur une Helix qui va coûter une blinde. Ca sent le sapin pour eux! Mais bon c'est Microsoft c'est pas la première fois, ni la dernière qu'ils font les mauvais choix, comme leurs potes de chez Sony d'ailleurs depuis quelques années
    guiguif posted the 06/07/2026 at 08:57 PM
    tripy73 Ils ne l'ont pas fait sur la gen One, ni sur la gen Series, qu'est-ce qui va changer ?
    Le seul jeu qui pourrait faire la diff c'est de bloquer COD, mais sachant que la license est en perdition depuis des années...

    abookhouseboy Si c'est comme sur One et Series, c'est pas ça qui fera venir les joueurs sur leur console.
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 08:57 PM
    skuldleif Et c’est tant mieux, va chialer ailleurs Dany Boon.
    khazawi posted the 06/07/2026 at 08:58 PM
    Le problème demeure : sorties day one sur Steam, donc pas besoin d'acheter une Xbox. Et pire, pas besoin d'acheter les jeux car day one sur le GP.
    On revient à l'année 2024 où les jeux Xbox ne vendaient pas assez, malgré Steam.

    Ils ne font que tourner en rond
    kratoszeus posted the 06/07/2026 at 08:58 PM
    tripy73 pas faux. Mais c'est con de parler d'exclusivité quand ça sort sur Steam et que steam est dispo sur les consoles pc portables( steam deck et compagnie) skuldleif arrêtes t as 5 fan boy sur twitter qui ont gueulé pour le retour des exclusivité et l autre asha a succombé en deux seconde. Mais jamais ils oseront se passer d un marché de 100 millions de consoles pour tous leurs jeux
    jenicris posted the 06/07/2026 at 08:58 PM
    walterwhite et d'ailleurs on a jamais vu un constructeur changé autant de fois de stratégie tous les 3 ans.
    De vrais poulets sans tête chez les constructeurs actuellement. Pareil avec Sony et ces jeux sur PC
    judgedredd posted the 06/07/2026 at 08:59 PM
    Walterwhite
    Tu as parfaitement raison, en 5 mois elle est en train de redorer l'image plus que l'autre sans couille
    romgamer6859 posted the 06/07/2026 at 08:59 PM
    jenicris pourquoi senua n'est pas exclusif ?
    zboubi480 posted the 06/07/2026 at 08:59 PM
    Pas de développement sur PS5/PS5 Pro, que version PC et Series/Helix = gain de temps, gain d'argent et facilités d'optimisation avec FSR4
    pcverso posted the 06/07/2026 at 08:59 PM
    Ms c'est pc aussi , aucun intérêt pour eux de se passer de ce public . De plus il commence a avoir un rythme de qorti de bon jeu plutôt intéressant pour vendre des consoles si il gère bien leur exclus.
    jenicris posted the 06/07/2026 at 09:00 PM
    romgamer6859 ils parlent de cas par cas. Sûrement une question de parc pour certains jeux plus petits et des licences moindres.
    redxiii102 posted the 06/07/2026 at 09:00 PM
    Phil a été terrible pour la marque Xbox.
    justx posted the 06/07/2026 at 09:01 PM
    abookhouseboy
    Tu ne crois meme pas a ce que tu ecris. Tellement ca n'a aucun sens. Si un jeux sort sur plus d'une plateforme c'est pas une exclusivité y a rien de chinois.

    Qui va acheter une Xbox si tu peux avoir leur jeux sur une autre plateforme que ce soit PC ou ailleur. tu as beau essayer de justifier ca comme tu veux. cette incoherence tout le monde la voie. Les gens sont pas cons
    skuldleif posted the 06/07/2026 at 09:02 PM
    maintenant faut faire bouger greenberg niveau marketing
    quand asha dit "what about those exclusives" dans son discours au fanfest je trouve ca un peu cringe
    sony en est arrivé a un point ou ils n'ont plus a prononcer le mot "excusivité" pour qu'on sache que ca l'est , il faut que ce soit de meme pour xbox

    kratoszeus aucune decision n'est prise comme ca je l'ai deja dit , asha sharma fais ses move en fonction de ce qui peut profiter a xbox avec la latitude que lui donne ou non satya nadella
    romgamer6859 posted the 06/07/2026 at 09:02 PM
    jenicris
    Ils se sont fait plaisir sur les prix aussi des upgrades (pour ceux qui ont le GP) : fable 40 euros, gears 30, halo 20 pour avoir l'équivalent de la version à 99
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 09:03 PM
    judgedredd 13 ans de branlette à jouer le mec proche des joueurs avec ses t-shirts à la con.

    Dans une entreprise normale il aurait été remercié vite fait bien fait.
    51love posted the 06/07/2026 at 09:03 PM
    un jour vous comprendez que le PC n'a rien à voir avec une console, ce n'est pas du tout une concurrence aussi frontale qu'une autre console Xbox/PS et qu'il permet de toucher d'autres territoires et un autre public, ce qui n'est pas le cas d'une console concurrente. guiguif

    Se priver du PC est a notre epoque extremement risqué et tu le payeras tot ou tard en rentabilité et notoriété (et deja depuis 2010 en fait si tu voulais pas rater le train).

    Et ce que je dis depuis longtemps se réalise vu qu'aujourd'hui il est compliqué pour Sony et Microsoft de ne pas sortir leurs jeux sur Steam vu que ces cons, ça fait plus de 15 ans qu'ils ont fait l'erreur de ne pas attaquer cette plateforme grandissante serieusement.

    Par contre, evidemment si t'es Sony ou Microsoft, tu dois faire le maximum pour ne pas alimenter ton concurrent le plus direct autant que possible.

    Microsoft et Sony doivent garder au moins leur plus gros jeux system sellers exclusifs console, cette strategie Xbox etait contextuel face à l'echec de leurs Series mais avec la nouvelle generation, et si elle se vend mieux, ils ne reviendront pas sur ce choix.

    Pour ce qui est de Steam dans le salon, pour le moment la machine n'est pas encore sortie, mais si elle devait grignoter des parts de marché, Microsoft les considera a terme un concurrent quasi aussi frontal que Playstation mais on en est encore tres loin.
    jenicris posted the 06/07/2026 at 09:04 PM
    walterwhite et Greenberg qui est toujours là a porter le café a Nadella
    skuldleif posted the 06/07/2026 at 09:04 PM
    romgamer6859 fable?
    jenicris posted the 06/07/2026 at 09:05 PM
    romgamer6859 c'est n'importe quoi ces prix
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 09:05 PM
    jenicris Greenburger, l’emploi fictif
    romgamer6859 posted the 06/07/2026 at 09:05 PM
    skuldleif ouais fable a une version premium incluant une extension et un accès anticipé de 5 jours (99 euros), si t'as le GP ça te coûtera 40
    romgamer6859 posted the 06/07/2026 at 09:06 PM
    jenicris ouais après forza premium à 120 euros je l'ai chopé à moins de 70 alors je m'inquiète pas
    jenicris posted the 06/07/2026 at 09:07 PM
    walterwhite

    Un jour on va le retrouver dans le placard a balai
    ioop posted the 06/07/2026 at 09:07 PM
    walterwhite ta soeur la clodo, je fais plus d'argent que toi en 1mois que toi en 6mois mec

    on verra dans 1an, xbox veulent que de la tune, la Asha est bien gentil mais Satya veut de la tune, avec la helix, ils vont pas vendre des millions et millions de console, faudra vendre des jeux, si gears sort pas dans un an il sortira quand la helix va bider ...

    on savait tres bien qu'ils allait annoncé gears exclue, mais il finira par sortir sur play et on en reparlera
    tripy73 posted the 06/07/2026 at 09:08 PM
    jenicris guiguif : je viens de regarder et écouter le passage en question et il manque une partie cruciale de ce qu’il dit, car il ne commence pas en disant nous voulons que les gens achètent une Xbox mais rejoigne l'univers Xbox dont le PC et le Cloud fait partie :

    Nous voulons que les gens aient une bonne raison de rejoindre l'univers Xbox. Nous voulons qu'ils aient une bonne raison d'acheter une Xbox et de devenir fans de la marque. Parallèlement, nous souhaitons récompenser tous nos joueurs qui nous sont fidèles depuis longtemps. Nous savons que les exclusivités sont importantes.

    kratoszeus : disons que la différence c'est que sur leur store tu peux jouer à leurs jeux via le game pass ou avoir des réductions exclusifs, donc ça peut donner une raison aux joueurs de masser dessus. Mais avant même d'avoir un store certains de leurs sortaient déjà sur PC et Steam, donc peur eux ça en fait des exclusivités de leur écosystème Microsoft car ils ne les sortent pas sur MAC ou Linux.
    skuldleif posted the 06/07/2026 at 09:08 PM
    romgamer6859 regarde bien le contenu cest editions premium ne contiennent rien d'autre que du cosmetique et une early access de 5 jours
    ouroboros4 posted the 06/07/2026 at 09:08 PM
    La boucle
    A dans 6 mois pour une nouvelle stratégie
    jenicris posted the 06/07/2026 at 09:09 PM
    tripy73 le résumé vient de là

    https://www.resetera.com/threads/matt-booty-%E2%80%9Cour-big-multiplayer-live-service-games-will-continue-to-be-multiplatform%E2%80%9D-sp-exclusivity-%E2%80%9Ccase-by-case%E2%80%9D.1543861/
    romgamer6859 posted the 06/07/2026 at 09:09 PM
    skuldleif fable a une extension ; halo a que du cosmétique et gears du cosmétique oui
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 09:10 PM
    jenicris Balai(s) vu l’IMC du bougre, il a bien mangé durant toutes ces années
    guiguif posted the 06/07/2026 at 09:10 PM
    tripy73 Oui mais " Nous voulons qu'ils aient une bonne raison d'acheter une Xbox"... Et il me semble que "une Xbox" c'est pas "un PC".
    akinen posted the 06/07/2026 at 09:10 PM
    Bandes de rigolos. Combien de fois il sortiront encore le « maintenant on fait ci, maintenant on fait ça. On dirait la marque GoPro.

    Moralité, fermez la et faites sans arrêt les mêmes 4 jeux en boucles sans aucune innovation.

    Vos consommateurs veulent uniquement gears, halo, forza et fable, point final.
    skuldleif posted the 06/07/2026 at 09:11 PM
    romgamer6859 a ouep j'avais pas vu pour fable tu as raison
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 09:13 PM
    ioop Me prends pas pour skuldleif stp, je suis frontalier Suisse donc prends pas tes rêves pour une réalité Thomas
    romgamer6859 posted the 06/07/2026 at 09:13 PM
    akinen
    Senua ? Clockwork revolution ? State of decay ? Spyro ? ...

    T'as la haine gratuite un peu, le "sans innovation" je peux le sortir pour plein de jeux et de constructeurs sinon
    justx posted the 06/07/2026 at 09:15 PM
    51love
    Une analyse rigoureuse ne peut pas ignorer les données qui contredisent sa thèse. En expliquant le mécanisme des exclusivités consoles sans mentionner Nintendo qui est pourtant le leader historique et la preuve de la viabilité de ce modèle.

    votre démonstration perd toute crédibilité.

    Cela remet en question la pertinence de votre analyse. Des géants comme Sony ou Microsoft intègrent nécessairement la stratégie de Nintendo dans leurs propres plans de développement.
    abookhouseboy posted the 06/07/2026 at 09:16 PM
    justx Cette rage ! ????
    Console et PC ne sont pas les mêmes supports et n'ont pas les mêmes contraintes et avantages.

    Les joueurs sont moins enclins à passer d'un support à l'autre, c'est tout.
    Les PCéistes préfèrent changer leur carte graphique plutôt que d'acheter une console coûteuse, encombrante et avec online payant.
    Les consoleux préfèrent jouer instantanément dans leur salon sans faire de réglage.

    Au moins Microsoft a compris cela.
    davidsexking posted the 06/07/2026 at 09:16 PM
    51love Dans aucun monde la nouvelle génération se vendra mieux en coûtant minimum 3x plus cher qu'une Série S (la majorité des possesseurs de Xbox sur cette gen), ça va faire un flop monumental et on va avoir un énième changement de stratégie de Microsoft.

    Sans doute bien avant d'ailleurs, Nadella n'attendra pas d'avoir les chiffres de lancement de la nouvelle génération pour rappeler qu'il faut 30% de rentabilité minimum partout. Pour le moment, se priver de PlayStation et d'autant, voir plus grave en terme de rentabilité. Que ce soit sur le court ou long terme, c'est pas très malin, surtout avec cette stratégie bidon du cas par cas. Personne n'y croit tant c'est une vulgaire redite de ce que nous faisait Spencer avant d'avouer le portage de tel ou tel jeu qui était censé être une exclusivité.

    Ils risquent de (encore) fermer des studios a cause de leur connerie
    tripy73 posted the 06/07/2026 at 09:16 PM
    guiguif : désolé j'avais pas vu ton dernier message. Je suis d'accord que ça n’a rien changer sur les deux dernières générations et tu connais mon avis sur les exclusivités, c'est juste leur nouvelle stratégie reste à voir si elle fonctionnera (j’en doute).

    Et oui dans sa seconde phrase il dit acheter une console, mais ce sont deux éléments séparés, il marque volontairement un arrêt entre les deux pour une bonne raison et le cloud gaming n'implique pas d'avoir une console, mais adhérer à l'univers Xbox en utilisant ses services/app/pc/consoles qui seront le seul moyen d'accéder aux jeux exclusifs à leur écosystème

    jenicris : merci pour le lien, encore un résumé fait à l'arrache sur ce forum, moi je te parle de ce qu’il dit factuellement dans la vidéo et qui ne prête à aucune interprétation, univers Xbox = Console, PC et Cloud.
    jenicris posted the 06/07/2026 at 09:17 PM
    walterwhite bordel le jeu de mot
    jenicris posted the 06/07/2026 at 09:18 PM
    tripy73 j'ai pas regardé la vidéo il est vrai. Merci pour la correction mais encore une fois, certains devraient leur dire là bas donc si tu as un compte sur Resetera, à toi l'honneur
    51love posted the 06/07/2026 at 09:23 PM
    davidsexking en terme de volume je pense aussi comme toi que ça va etre tres compliqué pour la next gen vu les prix annoncés

    Mais le plus important c'est pas tellement le volume de console vendu, c'est la dynamique et l'adoption de ton ecosysteme et de tes jeux.

    Deja Xbox en etant sur PC n'a pas besoin de vendre du hardware specifique pour toucher potentiellement des centaines de millions de joueurs contrairement à Sony et c'est un avantage considérable pour leurs jeux.

    Aussi, ajd peut etre que la dynamique est de 5 PS5 vendues pour 1 Xbox (je dis au harsard), mais si cette dynamique se réduit a 2:1, voir meme s'équilibre petit a petit sur next gen, ça voudrait dire que sur l'echelle d'une generation, bah les joueurs ont tendance a glissé vers une autre plateforme, et ça encouragerait Microsoft a stopper d'autant plus vite les jeux maisons sur Playstation.
    darksector posted the 06/07/2026 at 09:25 PM
    Stratégie qui n'a aucun sens.
    tripy73 posted the 06/07/2026 at 09:26 PM
    jenicris : comme je te l’ai dit l'autre jour, je ne te reproche rien en tant que messager, juste que j'aime bien aller à la source de l'info et là le sens de sa déclaration est tronqué sur Resetera et non je n’ai pas de compte, pas fan de cette commu.
    jenicris posted the 06/07/2026 at 09:27 PM
    tripy73
    wickette posted the 06/07/2026 at 09:27 PM
    guiguif
    Windows c'est Microsoft

    Arrêter de sortir des jeux sur Windows pour Xbox c'est pas comme pour Sony. Ca n'arrivera pas
    guiguif posted the 06/07/2026 at 09:28 PM
    wickette Ca n'arrivera pas
    Donc les ventes de Xbox ne repartiront jamais.
    keiku posted the 06/07/2026 at 09:29 PM
    51love un jour vous comprendez que le PC n'a rien à voir avec une console, ce n'est pas du tout une concurrence aussi frontale qu'une autre console Xbox/PS

    ah bein pourtant j'ai lacher ma ps5 pour un pc, donc c'est un vrai concurrent frontal pour les consoles, autant que les smartphone d'ailleurs vu que j'ai un pote qui a renvendu sa ps5 pour s'en acheter un puissant pour jouer
    justx posted the 06/07/2026 at 09:29 PM
    abookhouseboy
    C'est pas de la rage tkt.

    Chaque support a ses propres spécificités, avec ses forces et ses faiblesses. Il est temps de dépasser cette vision binaire qui voudrait qu'un joueur PC ne possède pas de console. La réalité est bien plus nuancée : la majorité de la communauté PC dispose aussi d'une console de salon.

    C'est mon cas, et c'est le profil de TOUS les joueurs PC de Gamekyo. Il faut donc arrêter d'enfermer les gens dans des cases rigides (PC vs Consoles vs Nintendo). Les joueurs sont parfaitement capables de faire la part des choses.

    Préférer un FPS sur PC et un JRPG sur console, c'est de la logique pure, pas de la bêtise. L'argument sur le fait que par exemple Forza sort sur les deux supports (PC et Xbox ) et que aujourd'hui c'est une nouvelle strategie ne tient pas debout, puisque c’est la politique actuelle de Microsoft. Le vrai problème de cette stratégie, c'est qu'elle pousse fatalement à se demander : pourquoi acheter une Xbox ?

    Ce qui contredit directement les propos de leur dirigeant Mais bon qui somme nous les joueur a trouver ca incoherent. les ventes de Xbox parlerons a notre place de toute facon
    ravyxxs posted the 06/07/2026 at 09:31 PM
    Bordel la délusion dans les commentaires n'empêche....

    Je vais faire encore appel à ma boule de cristal qui fonctionne si bien

    - Le retour des exclusivités : l’objectif est de donner aux joueurs une raison d’acheter une Xbox

    Aie aie aie aie aie...................aaaaaah(soupir) bref....j'espère qu'il gardera son poste lorsqu'ils verront les ventes de la Helix et comme dit guiguif sortez plus vos jeux sur PC alors, ayez des couilles comme Sony, faites le !!! Ils savent très trèèèès bien pourquoi ils le font pas, ils n'ont pas confiance en leur blason, leur marque, leurs fans ont longtemps changer d'écurie, les stands XBOX dans les magazins sont quasi innexistant, ils le savent...Là c'est vraiment la dernière chance avant d'être un SEGA 2.0, et ça le sera, ils seront Editeur tiers ou au pire, et je l'espère pas, vont revendre la branche XBOX aux Emirats.
    51love posted the 06/07/2026 at 09:31 PM
    keiku le PC est un concurrent, et l'est de plus en plus avec la fusion des marché PC/console, mais est tjs loin d'etre un concurrent aussi frontale que XBox pour Playstation ou vice versa.
    wickette posted the 06/07/2026 at 09:32 PM
    ravyxxs
    Ils ne le font pas parce que jouer sur windows est un gros argument pour Microsoft et qu'il y a le gamepass sur PC

    Xbox sur PC c'est pas du tout les mêmes enjeux et revenus que Sony sur PC (qui reste ridiculement petit hors Helldivers 2)
    abookhouseboy posted the 06/07/2026 at 09:35 PM
    justx Tu oublies que si la XBox est un support Microsoft, le PC est aussi un support Microsoft grâce à l'omniprésence de Windows.

    Pourquoi Microsoft délaisserai un de ses supports ?

    Et je persiste à dire que ce dont deux clientèles différents, l'entrée dans le monde du PC est un peu plus complexe mais aucun PCéiste ne rachètera une XBox ou une PlayStation si on tente de le forcer à le faire.
    keiku posted the 06/07/2026 at 09:36 PM
    51love disons que c'est un concurrent silencieux, il n'a pas besoin de faire du marketing agressif pour attirer des clients, un peu comme nintendo d'ailleurs , mais il n'empèche que l'un comme l'autre prenne des joueurs a sony et microsoft vu qu'ils subisse une baisse de plus de 80 millions de joueurs entre la phase ps3/360 et aujourd'hui
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