- Le retour des exclusivités : l’objectif est de donner aux joueurs une raison d’acheter une Xbox
- Reconnaît l’importance des exclusivités pour les joueurs qui les ont soutenues pendant toutes ces années
- Les jeux multijoueurs en ligne resteront multiplateformes
- Tous les portages précédemment annoncés sur leurs plateformes respectives seront respectés
- Les jeux à venir seront traités au cas par cas et les plateformes et dates seront annoncées ultérieurement.
Dans ce cas commencer a arrêter de sortir aussi les jeux sur PC.
Reste plus qu’à arrêter les sorties sur PC pour rendre entièrement indispensable la Xbox et ce sera banco !
De plus les versions PC sont des versions supérieures, donc une vitrine technologique profitable à l'éditeur.
Et enfin les ventes sur PC même si elles sont initialement parfois plus basses, sont beaucoup plus présentes sur la durée.
Donc ce serait stupide de se couper de ce public qui n'achètera ni XBox ni PlayStation.
Rien n'est gravé dans le marbre
comme si ils vont se passer de millions de vente en plus sur play ...
d'abord on essaie je dis bien essayer de vendre des consoles grace à gears, on vends des millions de gears sur xbox
et après on annonce ça sur ps5 car on doit toucher un plus large public ... on en reparle dans un an ...
kratoszeus walterwhite : Forza Horizon 6 est le jeu de bagnoles le plus vendus et joué de tout les temps sur Steam, vous pouvez arrêter de rêver.
J’ai toujours eu une Xbox et une PlayStation dans mon salon pour pouvoir jouer à leurs exclusivités respectives (je joue assez peu aux jeux tiers hormis certains comme GTA ou The Witcher)
On parle d’exclu console kratoszeus
Alors pourquoi cette phrase ?
Ils ont juste sortis quelques exclues Xbox en fin de gen sur PS5, arrêter après si peu de temps, c'est pas ça qui va changer quoi que se soit dans la tête des joueurs PS.
ioop La nouvelle boss est là depuis 5 mois et elle a clairement fait comprendre qu’elle voulait rendre les lettres de noblesse à Xbox et ça passe par des exclusivités.
Et rassure toi, c’est pas pour des mecs comme toi qui fait le clodo pour du JV qu’ils vont sortir leurs jeux ailleurs vu que tu penses qu’à gratter comme un rat mort.
Maintenant si il ment pas, j'imagine que le prochain Halo sera exclu et que la plupart des jeux Solo aussi.
Ils veulent des exclus sur une Helix qui va coûter une blinde. Ca sent le sapin pour eux! Mais bon c'est Microsoft c'est pas la première fois, ni la dernière qu'ils font les mauvais choix, comme leurs potes de chez Sony d'ailleurs depuis quelques années
Le seul jeu qui pourrait faire la diff c'est de bloquer COD, mais sachant que la license est en perdition depuis des années...
abookhouseboy Si c'est comme sur One et Series, c'est pas ça qui fera venir les joueurs sur leur console.
On revient à l'année 2024 où les jeux Xbox ne vendaient pas assez, malgré Steam.
Ils ne font que tourner en rond
De vrais poulets sans tête chez les constructeurs actuellement. Pareil avec Sony et ces jeux sur PC
Tu as parfaitement raison, en 5 mois elle est en train de redorer l'image plus que l'autre sans couille
Tu ne crois meme pas a ce que tu ecris. Tellement ca n'a aucun sens. Si un jeux sort sur plus d'une plateforme c'est pas une exclusivité y a rien de chinois.
Qui va acheter une Xbox si tu peux avoir leur jeux sur une autre plateforme que ce soit PC ou ailleur. tu as beau essayer de justifier ca comme tu veux. cette incoherence tout le monde la voie. Les gens sont pas cons
quand asha dit "what about those exclusives" dans son discours au fanfest je trouve ca un peu cringe
sony en est arrivé a un point ou ils n'ont plus a prononcer le mot "excusivité" pour qu'on sache que ca l'est , il faut que ce soit de meme pour xbox
kratoszeus aucune decision n'est prise comme ca je l'ai deja dit , asha sharma fais ses move en fonction de ce qui peut profiter a xbox avec la latitude que lui donne ou non satya nadella
Ils se sont fait plaisir sur les prix aussi des upgrades (pour ceux qui ont le GP) : fable 40 euros, gears 30, halo 20 pour avoir l'équivalent de la version à 99
Dans une entreprise normale il aurait été remercié vite fait bien fait.
Se priver du PC est a notre epoque extremement risqué et tu le payeras tot ou tard en rentabilité et notoriété (et deja depuis 2010 en fait si tu voulais pas rater le train).
Et ce que je dis depuis longtemps se réalise vu qu'aujourd'hui il est compliqué pour Sony et Microsoft de ne pas sortir leurs jeux sur Steam vu que ces cons, ça fait plus de 15 ans qu'ils ont fait l'erreur de ne pas attaquer cette plateforme grandissante serieusement.
Par contre, evidemment si t'es Sony ou Microsoft, tu dois faire le maximum pour ne pas alimenter ton concurrent le plus direct autant que possible.
Microsoft et Sony doivent garder au moins leur plus gros jeux system sellers exclusifs console, cette strategie Xbox etait contextuel face à l'echec de leurs Series mais avec la nouvelle generation, et si elle se vend mieux, ils ne reviendront pas sur ce choix.
Pour ce qui est de Steam dans le salon, pour le moment la machine n'est pas encore sortie, mais si elle devait grignoter des parts de marché, Microsoft les considera a terme un concurrent quasi aussi frontal que Playstation mais on en est encore tres loin.
Un jour on va le retrouver dans le placard a balai
on verra dans 1an, xbox veulent que de la tune, la Asha est bien gentil mais Satya veut de la tune, avec la helix, ils vont pas vendre des millions et millions de console, faudra vendre des jeux, si gears sort pas dans un an il sortira quand la helix va bider ...
on savait tres bien qu'ils allait annoncé gears exclue, mais il finira par sortir sur play et on en reparlera
Nous voulons que les gens aient une bonne raison de rejoindre l'univers Xbox. Nous voulons qu'ils aient une bonne raison d'acheter une Xbox et de devenir fans de la marque. Parallèlement, nous souhaitons récompenser tous nos joueurs qui nous sont fidèles depuis longtemps. Nous savons que les exclusivités sont importantes.
kratoszeus : disons que la différence c'est que sur leur store tu peux jouer à leurs jeux via le game pass ou avoir des réductions exclusifs, donc ça peut donner une raison aux joueurs de masser dessus. Mais avant même d'avoir un store certains de leurs sortaient déjà sur PC et Steam, donc peur eux ça en fait des exclusivités de leur écosystème Microsoft car ils ne les sortent pas sur MAC ou Linux.
A dans 6 mois pour une nouvelle stratégie
https://www.resetera.com/threads/matt-booty-%E2%80%9Cour-big-multiplayer-live-service-games-will-continue-to-be-multiplatform%E2%80%9D-sp-exclusivity-%E2%80%9Ccase-by-case%E2%80%9D.1543861/
Moralité, fermez la et faites sans arrêt les mêmes 4 jeux en boucles sans aucune innovation.
Vos consommateurs veulent uniquement gears, halo, forza et fable, point final.
Senua ? Clockwork revolution ? State of decay ? Spyro ? ...
T'as la haine gratuite un peu, le "sans innovation" je peux le sortir pour plein de jeux et de constructeurs sinon
Une analyse rigoureuse ne peut pas ignorer les données qui contredisent sa thèse. En expliquant le mécanisme des exclusivités consoles sans mentionner Nintendo qui est pourtant le leader historique et la preuve de la viabilité de ce modèle.
votre démonstration perd toute crédibilité.
Cela remet en question la pertinence de votre analyse. Des géants comme Sony ou Microsoft intègrent nécessairement la stratégie de Nintendo dans leurs propres plans de développement.
Console et PC ne sont pas les mêmes supports et n'ont pas les mêmes contraintes et avantages.
Les joueurs sont moins enclins à passer d'un support à l'autre, c'est tout.
Les PCéistes préfèrent changer leur carte graphique plutôt que d'acheter une console coûteuse, encombrante et avec online payant.
Les consoleux préfèrent jouer instantanément dans leur salon sans faire de réglage.
Au moins Microsoft a compris cela.
Sans doute bien avant d'ailleurs, Nadella n'attendra pas d'avoir les chiffres de lancement de la nouvelle génération pour rappeler qu'il faut 30% de rentabilité minimum partout. Pour le moment, se priver de PlayStation et d'autant, voir plus grave en terme de rentabilité. Que ce soit sur le court ou long terme, c'est pas très malin, surtout avec cette stratégie bidon du cas par cas. Personne n'y croit tant c'est une vulgaire redite de ce que nous faisait Spencer avant d'avouer le portage de tel ou tel jeu qui était censé être une exclusivité.
Ils risquent de (encore) fermer des studios a cause de leur connerie
Et oui dans sa seconde phrase il dit acheter une console, mais ce sont deux éléments séparés, il marque volontairement un arrêt entre les deux pour une bonne raison et le cloud gaming n'implique pas d'avoir une console, mais adhérer à l'univers Xbox en utilisant ses services/app/pc/consoles qui seront le seul moyen d'accéder aux jeux exclusifs à leur écosystème
jenicris : merci pour le lien, encore un résumé fait à l'arrache sur ce forum, moi je te parle de ce qu’il dit factuellement dans la vidéo et qui ne prête à aucune interprétation, univers Xbox = Console, PC et Cloud.
Mais le plus important c'est pas tellement le volume de console vendu, c'est la dynamique et l'adoption de ton ecosysteme et de tes jeux.
Deja Xbox en etant sur PC n'a pas besoin de vendre du hardware specifique pour toucher potentiellement des centaines de millions de joueurs contrairement à Sony et c'est un avantage considérable pour leurs jeux.
Aussi, ajd peut etre que la dynamique est de 5 PS5 vendues pour 1 Xbox (je dis au harsard), mais si cette dynamique se réduit a 2:1, voir meme s'équilibre petit a petit sur next gen, ça voudrait dire que sur l'echelle d'une generation, bah les joueurs ont tendance a glissé vers une autre plateforme, et ça encouragerait Microsoft a stopper d'autant plus vite les jeux maisons sur Playstation.
Windows c'est Microsoft
Arrêter de sortir des jeux sur Windows pour Xbox c'est pas comme pour Sony. Ca n'arrivera pas
Donc les ventes de Xbox ne repartiront jamais.
ah bein pourtant j'ai lacher ma ps5 pour un pc, donc c'est un vrai concurrent frontal pour les consoles, autant que les smartphone d'ailleurs vu que j'ai un pote qui a renvendu sa ps5 pour s'en acheter un puissant pour jouer
C'est pas de la rage tkt.
Chaque support a ses propres spécificités, avec ses forces et ses faiblesses. Il est temps de dépasser cette vision binaire qui voudrait qu'un joueur PC ne possède pas de console. La réalité est bien plus nuancée : la majorité de la communauté PC dispose aussi d'une console de salon.
C'est mon cas, et c'est le profil de TOUS les joueurs PC de Gamekyo. Il faut donc arrêter d'enfermer les gens dans des cases rigides (PC vs Consoles vs Nintendo). Les joueurs sont parfaitement capables de faire la part des choses.
Préférer un FPS sur PC et un JRPG sur console, c'est de la logique pure, pas de la bêtise. L'argument sur le fait que par exemple Forza sort sur les deux supports (PC et Xbox ) et que aujourd'hui c'est une nouvelle strategie ne tient pas debout, puisque c’est la politique actuelle de Microsoft. Le vrai problème de cette stratégie, c'est qu'elle pousse fatalement à se demander : pourquoi acheter une Xbox ?
Ce qui contredit directement les propos de leur dirigeant Mais bon qui somme nous les joueur a trouver ca incoherent. les ventes de Xbox parlerons a notre place de toute facon
Je vais faire encore appel à ma boule de cristal qui fonctionne si bien
- Le retour des exclusivités : l’objectif est de donner aux joueurs une raison d’acheter une Xbox
Aie aie aie aie aie...................aaaaaah(soupir) bref....j'espère qu'il gardera son poste lorsqu'ils verront les ventes de la Helix et comme dit guiguif sortez plus vos jeux sur PC alors, ayez des couilles comme Sony, faites le !!! Ils savent très trèèèès bien pourquoi ils le font pas, ils n'ont pas confiance en leur blason, leur marque, leurs fans ont longtemps changer d'écurie, les stands XBOX dans les magazins sont quasi innexistant, ils le savent...Là c'est vraiment la dernière chance avant d'être un SEGA 2.0, et ça le sera, ils seront Editeur tiers ou au pire, et je l'espère pas, vont revendre la branche XBOX aux Emirats.
Ils ne le font pas parce que jouer sur windows est un gros argument pour Microsoft et qu'il y a le gamepass sur PC
Xbox sur PC c'est pas du tout les mêmes enjeux et revenus que Sony sur PC (qui reste ridiculement petit hors Helldivers 2)
Pourquoi Microsoft délaisserai un de ses supports ?
Et je persiste à dire que ce dont deux clientèles différents, l'entrée dans le monde du PC est un peu plus complexe mais aucun PCéiste ne rachètera une XBox ou une PlayStation si on tente de le forcer à le faire.