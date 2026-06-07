Avis Rapide

Pour commencer, le jeu n’est plus un action-aventure comme le premier, mais un survival horror, comme les développeurs l’ont confirmé.

Et franchement, je préfère largement ça.



Il y a 4 niveaux de difficulté, tous disponibles dès le début.



On incarne un nouveau personnage : Calvin Rafferty.

Avec la démo on n’en sait pas encore beaucoup, mais apparemment le scénario tourne autour de sa femme, Faye.

Celle-ci a joué avec des forces inconnues et est tombée dans un sommeil profond : son esprit (ou son âme) n’est plus dans son corps.

Calvin tente de la ramener et, en attendant de trouver une solution, il maintient son corps en vie comme il peut.

On peut dire que c’est une histoire d’amour.

Personnellement, ce scénario me plaît.



Côté gameplay, on retrouve les classiques du survival horror : Safe Room (sauvegarde illimitée) avec coffres de stockage, munitions limitées, crafting de munitions et d’objets de soin en ramassant les bons ingrédients, cartes des zones à trouver sur les murs, etc.

Calvin peut aussi esquiver, donner des coups de crosse et des coups de pied aux ennemis à terre.

Il y a également un petit arbre de compétences, mais il est encore inaccessible dans la démo.

Et comme dans le premier, on se déplace en barque à moteur dans les eaux inondées pour rejoindre les différentes zones.



La démo dure entre 40 minutes et 1 heure.



Cette fois-ci, contrairement au 1, il n’y a malheureusement pas de doublage français.

Par contre, la traduction des sous-titres est plutôt bonne et les doubleurs sont bons, et avec de la motion capture.



Pour les musiques, je n’ai rien noté de particulièrement marquant, mais les effets sonores sont bons.



Graphiquement, le jeu est plutôt joli, avec tout poussé à fond.

Je trouve aussi que Calvin et sa femme sont beau et bien modélisé.



Pour l’optimisation en revanche, elle n'est vraiment pas terrible.

À cause de l’Unreal Engine 5, il y a pas mal de micro-freezes et je n’arrive pas à avoir du 60 FPS constant, même avec le FSR ou TSR activé.

J’ai dû baisser certaines options et la résolution de 20 %, et même comme ça, pas de 60 FPS stables.

Les développeurs préviennent avant de lancer le jeu que les performances ne sont pas encore bonnes et nous font comprendre qu’il leur reste du temps pour améliorer ça.

Mais avec ce moteur de merde sur PC, je ne me fais pas la moindre illusions.

On verra à la sortie en août.

Cependant, le jeu tourne mieux sur Linux et les performances sont supérieures, comme d’hab quoi.



Voilà, au final ce The Sinking City 2 est une très bonne surprise et je ne m’y attendais pas du tout.

En plus, ils ont changé de style de jeu pour faire un survival horror, un genre que j’apprécie particulièrement.

Du coup, je le prendrai.



