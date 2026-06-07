L'image ci-dessus regroupe l'ensemble des jeux annoncés :
AOE IV: Raiders of the North
Bad Magpie
Call of Duty: Modern Warfare 4
Castlevania: Belmont's Curse
Clockwork Revolution
Crazy Taxi - World Tour
DOOM - The Dark Ages: Revelations
Fable
Fallout 76: Infestation
Gears of War: E-Day
Halo: Campaign Evolved
Join Us - No thread
Magicians: The Devil's Deal
Metro 2039
MFS 2024 | World Update 22
Minecraft Dungeons II
Persona 4 Revival
Persona 6
Resonance: A Plague Tale Legacy
Senua
Spyro: A Realm Beyond
State of Decay 3
TESO: Return of the Thieves Guild
Valor Mortis
Vivarium
Wo Long 2: Wings of Ember
La console Xbox Series X25 édition limitée 25e anniversaire sera disponible en novembre 2026 !
Xbox précise que ses nouvelles exclusivités console, Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution, « ne sont pas des exclusivités temporaires », laissant entendre qu'aucune sortie sur PS5 n'est prévue. Dans un communiqué clarifiant sa position, l'éditeur a indiqué que toutes les sorties multiplateformes annoncées précédemment, comme Halo: Campaign Evolved et Forza Horizon 6, sont maintenues.
« Dans le cadre de notre stratégie axée sur le retour de la Xbox, nous avons également annoncé que Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution seront des exclusivités console Xbox », a-t-il déclaré.
« Il ne s'agit pas d'exclusivités temporaires. Les jeux déjà annoncés pour des sorties multiplateformes le resteront – nous sommes déterminés à investir dans la Xbox et à la développer, sur console et au-delà. »
L'annonce de ces nouvelles exclusivités Xbox fait suite aux déclarations d'Asha Sharma, PDG de Xbox, selon lesquelles la plateforme Xbox « doit proposer du contenu et des services exclusifs ». Une version PS5 de Gears of War : E-Day est également apparue sur les sites de notation, ce qui laisse penser que la décision d'en faire une exclusivité Xbox a été prise tardivement.
Après la présentation des jeux Xbox, Sharma a écrit sur les réseaux sociaux : « Nous voulons que les joueurs choisissent la Xbox pour ses excellents jeux et expériences. Cela signifie aussi leur proposer un contenu conçu spécifiquement pour la Xbox. »
Source : https://www.resetera.com/threads/death-stranding-2-on-the-beach-review-score-prediction-thread.1220136/page-6/
Nadella n'aime pas les exclusivités !
De toute façon, y a 10 ans, ils ont opté pour la sortie day one sur PC Steam. Le tollé a l'époque...
On ne peut pas jouer sur tous les tableaux et donc ils ont sacrifié le hardware et leur propre store...
Mais y a aussi un autre aspect qui a flingué la dynamique : le day one sur le GP. Le retrait de COD est un symbole de cette dévaluation du produit en disant aux gens que ce n'était pas la peine d'acheter les jeux...
khazawi Oui, pour cette génération, c'est trop tard, mais il faut préparer la prochaine, et Microsoft doit miser sur ces exclues je pense. Ce sont elles qui assure une dynamique.
Tu regardes un Iphone, et un Samsung, l'un est plus en avance que l'autre et coûte bien moins pour la plupart du temps ou plutôt se trouve à très bon prix 6 mois après la sortie. Qu'importe, les gens prendront toujours le plus cher et plus populaire.
Y a plus de concurrence ou de GDC mec. XBOX c'est quasi mort, et si la Helix fonctionne pas, bah toutes les exclusivités là qu'on va voir, vont devenir le discours de Spencer en mode *au cas par cas*.
Les Series ont justement échoué alors qu'ils avaient encore toutes les exclues maison.
Après, je suis d'accord avec toi, mais sans ces 3 grosses licences exclusives, ça n'aide clairement pas à vendre des consoles.
Effectivrment, plus hypocrite tu meurs
Par contre, c'est mort pour Xbox, faut être réaliste.
Je vois absolument comment ils peuvent se relever de plus de 10 ans complètement foirès ,( depuis 2013 précisément et le lancement de la One ) après avoir sorti une 360 exceptionnelle.
Je vois pas comment seulement 2 exclus peuvent faire rester les gamers chez toi. Avec le nombre de studios qu'ils ont, ils devraient avoir des tonnes d'exclus et là ça pourrait avoir un impact. Mais là...
Quand MS se sera encore une fois plante ( le plantage de la series X est injuste car d'un point de vue hardware, c'est une bécane au top ), ils deviendrôt éditeur tiers comme tout le monde le voit venir et basta. Et à ça moment là ou même un peu avant, gears et clockwork sortiront sur PS5
Ils ont filé des Series X25 à tous ceux qui avaient un badge Fan après le show
PC/Handheld/XSS/XSX/Geforcenow/GP
Source : https://news.xbox.com/en-us/2026/06/07/xbox-games-showcase-2026-recap-everything-announced/
Visiblement il y a eu des hésitations encore récemment là-dessus, mais la nouvelle direction a donné un nouveau cap qui est clair.
MS voulait tout s'accaparer pour leur propre écosystème.
Donc non ils n'ont aucune leçon à donner.
- Halo Campaign Evolved (sur XSX)
- Gears E-Day (sur XSX)
- Fable (sur XSX)
Je testerai l’extension « Raiders of the North » d’Age of Empire IV sur PC. Mais j’aurai aimé un cinquième opus !
Je vais continuer à surveiller de près : Metro 2039.
Tout le reste ne m’intéresse pas.
Pour le moment, mon classement des meilleures conférences (mon avis personnel) ce serait State of Play puis le Showcase Xbox et le SGF en dernier.
En attendant le Nintendo Direct pour conclure le bal des shows !