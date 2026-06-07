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Clockwork Revolution
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name : Clockwork Revolution
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : InXile Entertainment
genre : RPG
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link49 > blog
[Xbox Games Showcase] Récapitulatif annonces et pas d'exclusivité temporaire pour 2 titres


L'image ci-dessus regroupe l'ensemble des jeux annoncés :

AOE IV: Raiders of the North
Bad Magpie
Call of Duty: Modern Warfare 4
Castlevania: Belmont's Curse
Clockwork Revolution
Crazy Taxi - World Tour
DOOM - The Dark Ages: Revelations
Fable
Fallout 76: Infestation
Gears of War: E-Day
Halo: Campaign Evolved
Join Us - No thread
Magicians: The Devil's Deal
Metro 2039
MFS 2024 | World Update 22
Minecraft Dungeons II
Persona 4 Revival
Persona 6
Resonance: A Plague Tale Legacy
Senua
Spyro: A Realm Beyond
State of Decay 3
TESO: Return of the Thieves Guild
Valor Mortis
Vivarium
Wo Long 2: Wings of Ember



La console Xbox Series X25 édition limitée 25e anniversaire sera disponible en novembre 2026 !



Xbox précise que ses nouvelles exclusivités console, Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution, « ne sont pas des exclusivités temporaires », laissant entendre qu'aucune sortie sur PS5 n'est prévue. Dans un communiqué clarifiant sa position, l'éditeur a indiqué que toutes les sorties multiplateformes annoncées précédemment, comme Halo: Campaign Evolved et Forza Horizon 6, sont maintenues.

« Dans le cadre de notre stratégie axée sur le retour de la Xbox, nous avons également annoncé que Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution seront des exclusivités console Xbox », a-t-il déclaré.

« Il ne s'agit pas d'exclusivités temporaires. Les jeux déjà annoncés pour des sorties multiplateformes le resteront – nous sommes déterminés à investir dans la Xbox et à la développer, sur console et au-delà. »

L'annonce de ces nouvelles exclusivités Xbox fait suite aux déclarations d'Asha Sharma, PDG de Xbox, selon lesquelles la plateforme Xbox « doit proposer du contenu et des services exclusifs ». Une version PS5 de Gears of War : E-Day est également apparue sur les sites de notation, ce qui laisse penser que la décision d'en faire une exclusivité Xbox a été prise tardivement.

Après la présentation des jeux Xbox, Sharma a écrit sur les réseaux sociaux : « Nous voulons que les joueurs choisissent la Xbox pour ses excellents jeux et expériences. Cela signifie aussi leur proposer un contenu conçu spécifiquement pour la Xbox. »

Source : https://www.resetera.com/threads/death-stranding-2-on-the-beach-review-score-prediction-thread.1220136/page-6/
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    posted the 06/07/2026 at 06:54 PM by link49
    comments (35)
    khazawi posted the 06/07/2026 at 06:57 PM
    Spoiler : ça ne changera strictement rien vu que c'était la politique avant 2024.
    Nadella n'aime pas les exclusivités !
    ravyxxs posted the 06/07/2026 at 06:58 PM
    Clockwork Revolution exclusivité......bordel j'espère que Inxile ne va pas fermer en 2028....
    drybowser posted the 06/07/2026 at 06:59 PM
    Très peu de choses qui m intéressent moi a titre personnel (fable quoi ) mais pour les possesseurs Xbox franchement c'est top c'est du lourd surtout les 2 exclusivités qui font plaisir à voir
    link49 posted the 06/07/2026 at 07:01 PM
    Personnelement, je pense que c'est une bonne chose que la Xbox Series garde des exclusivités, c'est ce qui fait l'identité d'une console.
    davidsexking posted the 06/07/2026 at 07:02 PM
    Elle a pas dit exclusivité définitive par contre
    khazawi posted the 06/07/2026 at 07:07 PM
    link49 le problème majeur de Xbox, c'est que le grand public ne connait pas l'identité de Xbox avant même la stratégie multiplateforme. Ils avaient Forza et Halo, les 2 plus grosses licences chez eux et ça n'a jamais fait décoller les ventes de hardwares.
    gat posted the 06/07/2026 at 07:09 PM
    Tu fais un récap (écrit avec le cul) alors que Shanks fait le taf en home. Ok…
    link49 posted the 06/07/2026 at 07:09 PM
    khazawi Oui, mais sans Forza/Halo/GOW, je pense que les ventes auraient été encore plus basse. Ces jeux ont quand même fait vendre des console je pense, surout aux USA.
    khazawi posted the 06/07/2026 at 07:16 PM
    link49 certes mais les Series se vendent encore moins que les One...c'est trop tard aujourd'hui pour inverser les choses.
    De toute façon, y a 10 ans, ils ont opté pour la sortie day one sur PC Steam. Le tollé a l'époque...

    On ne peut pas jouer sur tous les tableaux et donc ils ont sacrifié le hardware et leur propre store...

    Mais y a aussi un autre aspect qui a flingué la dynamique : le day one sur le GP. Le retrait de COD est un symbole de cette dévaluation du produit en disant aux gens que ce n'était pas la peine d'acheter les jeux...
    skuldleif posted the 06/07/2026 at 07:17 PM
    ravyxxs une series S c'est 100€ d'occasion , sony agit en cancer meme avec le PC , a un moment donné il faut aller se faire
    victornewman posted the 06/07/2026 at 07:17 PM
    davidsexking lâche l'affaire c'est mort
    ouroboros4 posted the 06/07/2026 at 07:20 PM
    gat Oui mais ça fait pas des cliques pour lui
    link49 posted the 06/07/2026 at 07:20 PM
    victornewman J'ai juste mis le constraire de temporaire, mais je peux modifié en non temporaire, ce qui revient au même.

    khazawi Oui, pour cette génération, c'est trop tard, mais il faut préparer la prochaine, et Microsoft doit miser sur ces exclues je pense. Ce sont elles qui assure une dynamique.
    ravyxxs posted the 06/07/2026 at 07:21 PM
    skuldleif Une serie S, que j'ai vu de mes propres yeux pour la première fois y a deux semaines, j'étais impressionné perso sur FH6 tellement c'était propre sur un 75 pouces. Mais ça change pas que les gens s'en foutent mec.

    Tu regardes un Iphone, et un Samsung, l'un est plus en avance que l'autre et coûte bien moins pour la plupart du temps ou plutôt se trouve à très bon prix 6 mois après la sortie. Qu'importe, les gens prendront toujours le plus cher et plus populaire.

    Y a plus de concurrence ou de GDC mec. XBOX c'est quasi mort, et si la Helix fonctionne pas, bah toutes les exclusivités là qu'on va voir, vont devenir le discours de Spencer en mode *au cas par cas*.
    tab posted the 06/07/2026 at 07:22 PM
    Elle est chouette la xbox 25th
    skuldleif posted the 06/07/2026 at 07:23 PM
    ravyxxs je me fiche que les gens sen foutent ms a financé le step up de ce studio et sony le cancer stop ses portages sur PC
    khazawi posted the 06/07/2026 at 07:26 PM
    link49 la prochaine gen avec un matériel qui va coûter 1000e. Je doute fort que cela sera meilleur pour Xbox. Ils n'ont pas de licences fortes pour que le grand public vienne à eux comme Nintendo, qui a pourtant connu la Wii U et ses pauvres 14M de ventes...
    Les Series ont justement échoué alors qu'ils avaient encore toutes les exclues maison.
    skuldleif posted the 06/07/2026 at 07:28 PM
    ravyxxs et ces exclu ne sont qu'un commencement ce n'est pas une fin en soit , Asha confirme uniquement ce qu'elle dit par des action apres peut etre aurait tu aimé autre chose , moi meme je suis contre les exclu mais si on l'est pour l'un on doit letre pour lautre , j'en vois des hypocrites qui chiale alors meme quils nont rien dit pour sony vis a vis du PC faut vraiment aller se faire en ceux la
    kratoszeus posted the 06/07/2026 at 07:28 PM
    skuldleif le cancer ? Microsoft qui rachète deux éditeurs pour rendre exclusif et ensuite changer de politique sur le multiplatform pour une nouvelle fois re changer de politique. C'est ta merde d entreprise le cancer. Ils ont rien su inventé tout au long de leur existence a part racheter plus petit qu eux
    link49 posted the 06/07/2026 at 07:29 PM
    khazawi Ce qui n'a pas aidé surtout, c'est la comunication assez désastrueuse lors de son annonce de mémoire.

    Après, je suis d'accord avec toi, mais sans ces 3 grosses licences exclusives, ça n'aide clairement pas à vendre des consoles.
    ouroboros4 posted the 06/07/2026 at 07:29 PM
    skuldleif Pourtant vous avez été les premier à applaudir quand Microsoft à racheter Action/Blizzard et Besteshda à coup de dizaines de milliars de dollars
    Effectivrment, plus hypocrite tu meurs
    ravyxxs posted the 06/07/2026 at 07:31 PM
    skuldleif Les exclusivités console vont commencer quand alors ? 2028 ? 2029 ? 2030 ? Disons que ça arrive, et si la Helix fait un flop, tu dis quoi ? Satya va laisser ça comme ça ?
    verseb posted the 06/07/2026 at 07:31 PM
    link49 il faut évidemment qu'une console ait des exclus pour qu'elles se vendent sinon aucun intérêt de l'acheter.
    Par contre, c'est mort pour Xbox, faut être réaliste.
    Je vois absolument comment ils peuvent se relever de plus de 10 ans complètement foirès ,( depuis 2013 précisément et le lancement de la One ) après avoir sorti une 360 exceptionnelle.
    Je vois pas comment seulement 2 exclus peuvent faire rester les gamers chez toi. Avec le nombre de studios qu'ils ont, ils devraient avoir des tonnes d'exclus et là ça pourrait avoir un impact. Mais là...
    Quand MS se sera encore une fois plante ( le plantage de la series X est injuste car d'un point de vue hardware, c'est une bécane au top ), ils deviendrôt éditeur tiers comme tout le monde le voit venir et basta. Et à ça moment là ou même un peu avant, gears et clockwork sortiront sur PS5
    skuldleif posted the 06/07/2026 at 07:33 PM
    ravyxxs au moins ils auront tenté cette fois , c'est evident qu'ils sont en train de tenté ca fait que quelques mois que asha est au commande
    ravyxxs posted the 06/07/2026 at 07:36 PM
    skuldleif pas faux
    bennj posted the 06/07/2026 at 07:38 PM
    link49 https://x.com/IdleSloth84_/status/2063695274917392784

    Ils ont filé des Series X25 à tous ceux qui avaient un badge Fan après le show
    skuldleif posted the 06/07/2026 at 07:40 PM
    ouroboros4 aucune empathie l'acces aux jeux xbox est multiple et tres accessible niveau €
    PC/Handheld/XSS/XSX/Geforcenow/GP
    bennj posted the 06/07/2026 at 07:40 PM
    victornewman davidsexking c'est indiqué : "As part of our focus on the return of XBOX, we also announced that Gears of War: E-Day and Clockwork Revolution will be XBOX console exclusives. These are not timed exclusives. Games already announced for multiplatform releases will stick to that plan – we’re committed to investing in and growing XBOX both on console and beyond."

    Source : https://news.xbox.com/en-us/2026/06/07/xbox-games-showcase-2026-recap-everything-announced/
    redxiii102 posted the 06/07/2026 at 07:42 PM
    link49 vivement le Nintendo direct mardi
    abookhouseboy posted the 06/07/2026 at 07:45 PM
    Vu que Microsoft veut toujours sortir du hardware Xbox, c'est tout de même normal qu'il se garde des exclus consoles.

    Visiblement il y a eu des hésitations encore récemment là-dessus, mais la nouvelle direction a donné un nouveau cap qui est clair.
    ouroboros4 posted the 06/07/2026 at 07:46 PM
    skuldleif c'était juste de l'hypocrisie
    MS voulait tout s'accaparer pour leur propre écosystème.
    Donc non ils n'ont aucune leçon à donner.
    ratchet posted the 06/07/2026 at 07:50 PM
    Allez lets go 4 articles par jour alors que c’était à la base vu avec Shanks 2 mais tranquille
    marcus62 posted the 06/07/2026 at 07:55 PM
    Les jeux day one :
    - Halo Campaign Evolved (sur XSX)
    - Gears E-Day (sur XSX)
    - Fable (sur XSX)

    Je testerai l’extension « Raiders of the North » d’Age of Empire IV sur PC. Mais j’aurai aimé un cinquième opus !

    Je vais continuer à surveiller de près : Metro 2039.

    Tout le reste ne m’intéresse pas.

    Pour le moment, mon classement des meilleures conférences (mon avis personnel) ce serait State of Play puis le Showcase Xbox et le SGF en dernier.
    En attendant le Nintendo Direct pour conclure le bal des shows !
    rider288 posted the 06/07/2026 at 08:04 PM
    J'ai beaucoup aimé Magicians: The Devil's Deal, et Spyro... Le reste je suis pas la cible
    redxiii102 posted the 06/07/2026 at 08:04 PM
    ratchet prépare toi parce que mardi ça va chier
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