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Persona 4 Revival
platform :
PC
editor :
Atlus
developer :
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RPG
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yanssou
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Persona 4 Revival : trailer et date de sortie
Le remake de Persona 4 se dévoile enfin et sortira le 18 février 2027 sur Ps5, Xbox Series et Pc.
https://www.youtube.com/watch?v=Wg3Enwd7Ba4
tags :
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posted the 06/07/2026 at 05:22 PM by
yanssou
comments (
12
)
liberty
posted
the 06/07/2026 at 05:22 PM
Mdr 2027... Autant faire le remaster lol
noishe
posted
the 06/07/2026 at 05:25 PM
Le meilleur Persona de retour
Très content de ce que je vois, les animations sont propres, et au moins on est certain que ça inclus le contenu Golden et qu'ils ne vont pas nous la faire à l'envers.
kevisiano
posted
the 06/07/2026 at 05:25 PM
Il me faut un docteur pour un arrêt de deux mois
sonilka
posted
the 06/07/2026 at 05:30 PM
Ah c'est basé sur Golden ? Bon c'est deja un bon point, Atlus ne nous l'a fait pas à l'envers cette fois.
brook1
posted
the 06/07/2026 at 05:34 PM
Dojima ne fume plus
shmawlk44
posted
the 06/07/2026 at 05:35 PM
Pas de version switch 2 ?????
killia
posted
the 06/07/2026 at 05:37 PM
Je me suis mis tout nu devant le trailer
51love
posted
the 06/07/2026 at 05:38 PM
quel kiff ce jeu a l'époque
je suis le seul a trouvé le rendu un peu "lisse"?
je sais pas, y'a un truc dans le rendu qui me plait pas.
yanssou
posted
the 06/07/2026 at 05:40 PM
51love
pareil y'a un truc qui cloche, l'original est meilleur je trouve.
shido
posted
the 06/07/2026 at 05:42 PM
51love
oui ça s'appelle de la hd
kinectical
posted
the 06/07/2026 at 05:51 PM
51love
lol non la DA de ce remake est beaucoup mieux que l’original
khazawi
posted
the 06/07/2026 at 05:54 PM
Ils prennent le même chemin que Square Enix avec des remakes et remaster de leur catalogue existant.
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je suis le seul a trouvé le rendu un peu "lisse"?
je sais pas, y'a un truc dans le rendu qui me plait pas.