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Persona 4 Revival
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name : Persona 4 Revival
platform : PC
editor : Atlus
developer : Atlus
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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Persona 4 Revival : trailer et date de sortie


Le remake de Persona 4 se dévoile enfin et sortira le 18 février 2027 sur Ps5, Xbox Series et Pc.
https://www.youtube.com/watch?v=Wg3Enwd7Ba4
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    posted the 06/07/2026 at 05:22 PM by yanssou
    comments (12)
    liberty posted the 06/07/2026 at 05:22 PM
    Mdr 2027... Autant faire le remaster lol
    noishe posted the 06/07/2026 at 05:25 PM
    Le meilleur Persona de retour Très content de ce que je vois, les animations sont propres, et au moins on est certain que ça inclus le contenu Golden et qu'ils ne vont pas nous la faire à l'envers.
    kevisiano posted the 06/07/2026 at 05:25 PM
    Il me faut un docteur pour un arrêt de deux mois
    sonilka posted the 06/07/2026 at 05:30 PM
    Ah c'est basé sur Golden ? Bon c'est deja un bon point, Atlus ne nous l'a fait pas à l'envers cette fois.
    brook1 posted the 06/07/2026 at 05:34 PM
    Dojima ne fume plus
    shmawlk44 posted the 06/07/2026 at 05:35 PM
    Pas de version switch 2 ?????
    killia posted the 06/07/2026 at 05:37 PM
    Je me suis mis tout nu devant le trailer
    51love posted the 06/07/2026 at 05:38 PM
    quel kiff ce jeu a l'époque

    je suis le seul a trouvé le rendu un peu "lisse"?

    je sais pas, y'a un truc dans le rendu qui me plait pas.
    yanssou posted the 06/07/2026 at 05:40 PM
    51love pareil y'a un truc qui cloche, l'original est meilleur je trouve.
    shido posted the 06/07/2026 at 05:42 PM
    51love oui ça s'appelle de la hd
    kinectical posted the 06/07/2026 at 05:51 PM
    51love lol non la DA de ce remake est beaucoup mieux que l’original
    khazawi posted the 06/07/2026 at 05:54 PM
    Ils prennent le même chemin que Square Enix avec des remakes et remaster de leur catalogue existant.
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