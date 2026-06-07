Salut à tous,J'espère que vous allez bienJe vous partage aujourd'hui ma découverte de la démo d'ONIMUSHA : WAY OF THE SWORD. Et que dire ? C'est juste une dinguerie ! J'attendais déjà énormément le jeu pour cette année, mais là le day one est assuré !Je vous laisse découvrir ça en vidéoEt vous qu'en avez vous pensé de cette démo ?