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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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oniclem
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La démo d'ONIMUSHA envoie du lourd !
Salut à tous,

J'espère que vous allez bien

Je vous partage aujourd'hui ma découverte de la démo d'ONIMUSHA : WAY OF THE SWORD. Et que dire ? C'est juste une dinguerie ! J'attendais déjà énormément le jeu pour cette année, mais là le day one est assuré !

Je vous laisse découvrir ça en vidéo
Et vous qu'en avez vous pensé de cette démo ?

Oniclem's - https://www.youtube.com/@Oniclems
    tags : capcom action onimusha
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    posted the 06/07/2026 at 03:19 PM by oniclem
    comments (13)
    ratchet posted the 06/07/2026 at 03:36 PM
    J’ai pas accroché perso….
    n3m posted the 06/07/2026 at 03:48 PM
    je finie mes 4 wisky et je me lance chef...
    keiku posted the 06/07/2026 at 03:55 PM
    j'ai pas trouver la démo ouf, les combats sont beaucoup trop scripter et assez mal foutu, le système de paring/esquive au timing totalement aléatoire, et un filtre grisâtre dégueulasse et même pas les voix japonaise sur la démo
    guiguif posted the 06/07/2026 at 04:03 PM
    Pas fan
    thelastone posted the 06/07/2026 at 04:06 PM
    Pareil c'est trop bon juste un peu facile mais je pense qu'il y aura les modes de difficulté comme d'hab
    kadaj68800 posted the 06/07/2026 at 04:14 PM
    Elle est pas sur console la démo ?
    akiru posted the 06/07/2026 at 04:23 PM
    keiku alors les timings ne sont pas aléatoire et si il y a les voix japs
    marchand2sable posted the 06/07/2026 at 04:27 PM
    Encore un dans la team douche chaude
    bladagun posted the 06/07/2026 at 04:33 PM
    C'était super mais le faite de pouvoir bourriner toute la démo avant le boss sans avoir a contrer ou esquiver et pas terrible du tout, j'espère vraiment un mode ou les ennemis lambda soient un peu menaçant.
    keiku posted the 06/07/2026 at 04:47 PM
    akiru pas sur la démo, j'ai fais toute les options possible...

    et pour les timings, c'est même pire que ca je me suis retrouver avec le perso avec son sabre bloquer en l'air parce que j'ai lancer une attaque en même temps que l'ennemi lancait son animatition et je suis rester bloquer comme ca jusqu'a ce que l'animation de l'attaque ennemie se soit terminé, face au bosse, le timing de la parade parfaite change de manière totalement arbitraire, une fois je bloque bien avant et elle passe alors qu'elle ne devrait pas, parfois le timing est parfais et 1 fois sur 5 ca ne passe pas, c'est comme l'esquive d'ailleurs... j'ai même recommencer la démo 3 fois pour vérifier et j'ai pu constater plusieurs fois des bug lié au timing (par exemple quand une scène se lance alors que ton action est en cours) la frame d'animation de ton coup n'a pas le temps de finir et l'ennemi peut donc te placer un cout gratuit alors que ton coup a démarré avant la cinématique...

    non il y a de réel soucis en terme de timing et de script dans le jeu (en plus d'être très facile) et je suis un habitué des souls et autre... le système de combat n'est pas maitriser
    ellegarden posted the 06/07/2026 at 04:52 PM
    Bizarre, j'ai bien eu le doublage Jap de mon côté...
    keiku posted the 06/07/2026 at 04:54 PM
    ellegarden sur ps5 ?
    jenicris posted the 06/07/2026 at 04:58 PM
    kadaj68800 elle y est.
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