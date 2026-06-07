Je vous partage aujourd'hui ma découverte de la démo d'ONIMUSHA : WAY OF THE SWORD. Et que dire ? C'est juste une dinguerie ! J'attendais déjà énormément le jeu pour cette année, mais là le day one est assuré !
Je vous laisse découvrir ça en vidéo
Et vous qu'en avez vous pensé de cette démo ?
et pour les timings, c'est même pire que ca je me suis retrouver avec le perso avec son sabre bloquer en l'air parce que j'ai lancer une attaque en même temps que l'ennemi lancait son animatition et je suis rester bloquer comme ca jusqu'a ce que l'animation de l'attaque ennemie se soit terminé, face au bosse, le timing de la parade parfaite change de manière totalement arbitraire, une fois je bloque bien avant et elle passe alors qu'elle ne devrait pas, parfois le timing est parfais et 1 fois sur 5 ca ne passe pas, c'est comme l'esquive d'ailleurs... j'ai même recommencer la démo 3 fois pour vérifier et j'ai pu constater plusieurs fois des bug lié au timing (par exemple quand une scène se lance alors que ton action est en cours) la frame d'animation de ton coup n'a pas le temps de finir et l'ennemi peut donc te placer un cout gratuit alors que ton coup a démarré avant la cinématique...
non il y a de réel soucis en terme de timing et de script dans le jeu (en plus d'être très facile) et je suis un habitué des souls et autre... le système de combat n'est pas maitriser