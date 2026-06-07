profile
LucasArts Entertainment
4
Likers
name : LucasArts Entertainment
official website : http://www.lucasarts.com/
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1236
visites since opening : 2111498
obi69 > blog
all
L'un des chefs d'oeuvre de 1998 : Grim Fandango


Venez les gens, je vous attends.
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr, onsentapedequijesuis
    posted the 06/07/2026 at 02:14 PM by obi69
    comments (5)
    onsentapedequijesuis posted the 06/07/2026 at 02:18 PM
    Le mois dernier j'ai refais Grim Fandango pas touché depuis 10 ans, et en dehors des énigmes qui rendent dingue (j'ai fais 40% du temps de la soluce.. et même avec c'était dur ), c'est FOUUUUUUUUUUUU de voir le niveau de qualité artistique et créatif du jeu. La synergie entre la DA, la bande son, le scénario, l'ambiance jazzy mais avec des persos squelettes. Le jeu est ultra ambitieux on voyage beaucoup, et tout est bien rythmé. Les doubleurs sont excellentissime en VF !!! On ne fait quasi plus de jeux comme ça, qui assume à 100% son idée atypique avec un univers original créer de toute pièces. Le moindre PNJ avec 1 réplique est attachant, tout est millimétré.

    Même les énigmes tiré par les cheveux je lui pardonne tellement tout fonctionne trop bien.
    ootaniisensei posted the 06/07/2026 at 02:28 PM
    Toujours la meilleure VF de l'histoire des VF, une pépite
    battossai posted the 06/07/2026 at 02:43 PM
    Faites le!
    jacquescechirac posted the 06/07/2026 at 03:07 PM
    j'y ai joué pr la première fois ya genre 5/6ans à la sortie du remaster sur ps4; quelle atmosphere, quelle bande son, quel doublage, ça m'avait mis une claque, tellement que j'étais resté une bonne trentaine de minutes dans les bureaux pr écouter la bande son et réentendre les doublages.
    Bon par contre, jamais fini hein haha
    obi69 posted the 06/07/2026 at 03:20 PM
    jacquescechirac Suis mon stream alors
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo