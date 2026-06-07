Ce que l’on peut confirmer sur Gears of War: E-Day



Contrairement à ce que laissait entendre les dernières conclusions, la référence (SKU) de la version physique PS5 de Gears of War: E-Day existe bel et bien. Un identifiant UPC (l’équivalent du code-barres EAN en Europe) a même été attribué à cette version, et nous pouvons le confirmer à 100%. Pour autant, nous ne sommes pas en mesure de dire si cet identifiant sera maintenu ou définitivement retiré. La situation reste donc floue de ce côté même si certains pourraient penser que le jeu pourrait sortir plutôt à une date ultérieure.



Ce qui est certain en revanche, c’est le prix : 69,99 dollars américains, et non 99,99 dollars comme affiché sur Walmart. Mais surtout, les précommandes pour les versions XBOX Series et PC ouvriront ce soir, juste après le XBOX Games Showcase.



https://www.dealabs.com/magazine/gears-of-war-e-day-ce-que-lon-sait-vraiment-sur-la-version-ps5-et-le-prix-61487

dealabs