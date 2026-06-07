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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : PC
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rider288
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Pegi à liste Gears Eday sur PS5 + version Physique existe
Ce que l’on peut confirmer sur Gears of War: E-Day

Contrairement à ce que laissait entendre les dernières conclusions, la référence (SKU) de la version physique PS5 de Gears of War: E-Day existe bel et bien. Un identifiant UPC (l’équivalent du code-barres EAN en Europe) a même été attribué à cette version, et nous pouvons le confirmer à 100%. Pour autant, nous ne sommes pas en mesure de dire si cet identifiant sera maintenu ou définitivement retiré. La situation reste donc floue de ce côté même si certains pourraient penser que le jeu pourrait sortir plutôt à une date ultérieure.

Ce qui est certain en revanche, c’est le prix : 69,99 dollars américains, et non 99,99 dollars comme affiché sur Walmart. Mais surtout, les précommandes pour les versions XBOX Series et PC ouvriront ce soir, juste après le XBOX Games Showcase.

https://www.dealabs.com/magazine/gears-of-war-e-day-ce-que-lon-sait-vraiment-sur-la-version-ps5-et-le-prix-61487
dealabs
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    posted the 06/07/2026 at 02:09 PM by rider288
    comments (5)
    negan posted the 06/07/2026 at 02:14 PM
    Sortie PS5 ou pas balek.

    On parle plus de ça que de la présentation du monstre
    akinen posted the 06/07/2026 at 02:23 PM
    negan c’est malheureusement toutes ces petites infos insignifiantes qui donnent de la visibilité à un tas de « parasites » du jv.

    Comme tu le dis, c’est la présentation, le jeu et la team du jeu qui compte
    zboubi480 posted the 06/07/2026 at 02:27 PM
    negan akinen
    marcus62 posted the 06/07/2026 at 02:38 PM
    Ce sera comme Forza Horizon 6.

    Ce sera d'abord en exclusivité Xbox Series/PC. Day one GP et c'est bien là le principal.

    Je l'attends au tournant. Après des épisodes One décevants (avis purement personnel) ce Gears E-Day doit être dans la ligné de la première trilogie magistrale.
    ravyxxs posted the 06/07/2026 at 03:14 PM
    negan
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