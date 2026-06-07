Ce que l’on peut confirmer sur Gears of War: E-Day
Contrairement à ce que laissait entendre les dernières conclusions, la référence (SKU) de la version physique PS5 de Gears of War: E-Day existe bel et bien. Un identifiant UPC (l’équivalent du code-barres EAN en Europe) a même été attribué à cette version, et nous pouvons le confirmer à 100%. Pour autant, nous ne sommes pas en mesure de dire si cet identifiant sera maintenu ou définitivement retiré. La situation reste donc floue de ce côté même si certains pourraient penser que le jeu pourrait sortir plutôt à une date ultérieure.
Ce qui est certain en revanche, c’est le prix : 69,99 dollars américains, et non 99,99 dollars comme affiché sur Walmart. Mais surtout, les précommandes pour les versions XBOX Series et PC ouvriront ce soir, juste après le XBOX Games Showcase.
https://www.dealabs.com/magazine/gears-of-war-e-day-ce-que-lon-sait-vraiment-sur-la-version-ps5-et-le-prix-61487
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posted the 06/07/2026 at 02:09 PM by rider288
On parle plus de ça que de la présentation du monstre
Comme tu le dis, c’est la présentation, le jeu et la team du jeu qui compte
Ce sera d'abord en exclusivité Xbox Series/PC. Day one GP et c'est bien là le principal.
Je l'attends au tournant. Après des épisodes One décevants (avis purement personnel) ce Gears E-Day doit être dans la ligné de la première trilogie magistrale.