Des nouvelles de Blood Message qui s'affiche de nouveau pendant le Summer Game Fest avec un nouveau trailer centré sur l'histoire du jeu et 19 minutes de gameplay.



Ce jeu d'action-aventure, créé sous l'Unreal Engine 5, suit un messager et son fils partis pour un périple en Chine sous la dynastie Tang, porteurs d'un message crucial pour le sort de leur nation.



Toujours sans date de sortie, Blood Message sortira sur PS5, Xbox Series et Pc.