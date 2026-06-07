Des nouvelles de Blood Message qui s'affiche de nouveau pendant le Summer Game Fest avec un nouveau trailer centré sur l'histoire du jeu et 19 minutes de gameplay.
Ce jeu d'action-aventure, créé sous l'Unreal Engine 5, suit un messager et son fils partis pour un périple en Chine sous la dynastie Tang, porteurs d'un message crucial pour le sort de leur nation.
Toujours sans date de sortie, Blood Message sortira sur PS5, Xbox Series et Pc.
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posted the 06/07/2026 at 10:33 AM by yanssou
les ennemies dos au joueur qui attendent juste qu'on appuie sur RB, j'en peux plus.
et je parle de tous les jeux, pas spécialement que lui.
c'est peut-être mes 35ans de JV derrière moi (j'en 40ans) qui font que j'ai cet avis mais vraiment j'en peux plus.
Faites un vrai jeu d'action ou un vrai jeu d'infiltration pensé pour mais pas un mix foireux quoi.
Apres si des joueurs aiment encore ces phases la, bah écoutez c'est peutétre moi le blasé alors. Dommage car les phases d'action c'est bien chorégraphié...ect mais voila, faut arreter avec l'infiltration moisie
C’est vrai même si ils ont pour beaucoup l’envie de faire la même DA dans le médiévale asiatique… ça tourne quand même en rond depuis 4/5 ans !
J’aimerais les voirs sur du RPG fantastique, du FPS style battelfield, du jeu de stratégie, des jeux d’aventure à la Uncharted, bref autre chose.
Sans moi.
Ça semble interessant neanmoins. C’est juste qu’en 2026, ça n’a fait pas très « frais ».
Après tout, Exodus copie mass effect sur tout les plans (même avec les armes).