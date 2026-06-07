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Blood Message
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name : Blood Message
platform : PC
editor : NetEase
developer : 24 Entertainment
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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Blood Message : trailer et gameplay




Des nouvelles de Blood Message qui s'affiche de nouveau pendant le Summer Game Fest avec un nouveau trailer centré sur l'histoire du jeu et 19 minutes de gameplay.

Ce jeu d'action-aventure, créé sous l'Unreal Engine 5, suit un messager et son fils partis pour un périple en Chine sous la dynastie Tang, porteurs d'un message crucial pour le sort de leur nation.

Toujours sans date de sortie, Blood Message sortira sur PS5, Xbox Series et Pc.
https://m.youtube.com/watch?v=4-UAyiGvMMM
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    Who likes this ?
    geneon, berseker1907
    posted the 06/07/2026 at 10:33 AM by yanssou
    comments (12)
    mooplol posted the 06/07/2026 at 10:43 AM
    L'arrivée des jeux coréens et chinois fait vraiment du bien
    pcverso posted the 06/07/2026 at 10:49 AM
    tokito posted the 06/07/2026 at 10:53 AM
    Mooplol : oui, ils ont conservé de sacrés ambitions !
    malroth posted the 06/07/2026 at 10:53 AM
    par contre les phases d'infiltration j'en peux plus dans la majorité des jeux maintenant. la dans cet extrait, ça m'a complétement sorti du truc.

    les ennemies dos au joueur qui attendent juste qu'on appuie sur RB, j'en peux plus.

    et je parle de tous les jeux, pas spécialement que lui.

    c'est peut-être mes 35ans de JV derrière moi (j'en 40ans) qui font que j'ai cet avis mais vraiment j'en peux plus.

    Faites un vrai jeu d'action ou un vrai jeu d'infiltration pensé pour mais pas un mix foireux quoi.

    Apres si des joueurs aiment encore ces phases la, bah écoutez c'est peutétre moi le blasé alors. Dommage car les phases d'action c'est bien chorégraphié...ect mais voila, faut arreter avec l'infiltration moisie
    altendorf posted the 06/07/2026 at 10:54 AM
    mooplol Après faut vraiment qu'ils se démarquent de plus en plus en arrêtant de faire des Souls-like à la chaîne.
    bennj posted the 06/07/2026 at 11:06 AM
    altendorf mooplol tokito elle est ou l'originalité dans ce qu'on voit ? J'ai regardé les 19mn de gameplay et c'est un mix d'uncharted et du Plague Tale à la sauce chinoise. Franchement je cherche encore la fraîcheur dans ce qu'on voit. C'est juste de la redite d'ancien titres.
    shambala93 posted the 06/07/2026 at 11:11 AM
    mooplol
    C’est vrai même si ils ont pour beaucoup l’envie de faire la même DA dans le médiévale asiatique… ça tourne quand même en rond depuis 4/5 ans !

    J’aimerais les voirs sur du RPG fantastique, du FPS style battelfield, du jeu de stratégie, des jeux d’aventure à la Uncharted, bref autre chose.
    roivas posted the 06/07/2026 at 11:22 AM
    Vu & revu, a presque tout les niveaux :s
    Sans moi.
    vyse posted the 06/07/2026 at 11:26 AM
    Pareil non merci
    amario posted the 06/07/2026 at 11:37 AM
    Le gameplay en mode cinématique, j'en peux plus. Les QTE qui n'ont aucune influence sur la situation, la fausse fluidité de l'action, l'absence totale de liberté.
    akinen posted the 06/07/2026 at 11:40 AM
    Naughty Dogs the game. Même les bruitages de dialogue et de détection sont les mêmes.

    Ça semble interessant neanmoins. C’est juste qu’en 2026, ça n’a fait pas très « frais ».

    Après tout, Exodus copie mass effect sur tout les plans (même avec les armes).
    perse9 posted the 06/07/2026 at 11:44 AM
    tellement générique..non merci
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