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Coven of the Chicken Foot était financé par Microsoft


Coven of the Chicken Foot, le nouveau projet de Bruce Straley (Jak and Daxter, Uncharted, The Last of Us) et de son studio indépendant Wildflower Interactive, était initialement financé par Microsoft avant que ce soutien ne soit retiré, comme ce fut également le cas pour Wu-Tang: Rise of the Deceiver de Brass Lion Entertainment ou encore la nouvelle IP de Romero Games.

Pendant plusieurs mois, Bruce Straley et son équipe ont considéré que le développement du jeu était à l’arrêt. À la suite de la présentation de son trailer lors des Game Awards 2025, le projet a toutefois réussi à attirer de nouveaux financements, permettant la reprise de la production.
Kiwi Talkz - https://x.com/kiwitalkz/status/2063395518135337147
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    posted the 06/07/2026 at 09:43 AM by altendorf
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