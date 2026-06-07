Clive Barker's Hellraiser Revival : Deep Dive
Édition Collector Deluxe : 129,99 $. Cette édition comprend le jeu Deluxe, une réplique de la boîte à énigmes Genesis Configuration avec éclairage LED et un paquet de cartes à collectionner.
Édition Collector Cénobite : 199,99 $ (hors frais de port et taxes). Cette édition premium comprend tout le contenu de l’édition Deluxe, ainsi qu’une statue en polystone « Pilier des Âmes » représentant quatre Cénobites, un boîtier SteelBook, un livre d’art relié, des pins en émail et une reproduction d’art.
Édition Léviathan : Dans certaines régions, une édition « Léviathan » haut de gamme est proposée à environ 249,99 $, incluant une reproduction d’art signée et limitée à 1 000 exemplaires.
Juin
The Sinking City 2 (PC, PS5, XBOX) 44 €
Blasphemous II: The Third Sin (PC, PS5, XBOX, SW1) Dispo - MAJ Gratuite
WTF Playtest dispo
Don't FRET (PC, PS5, XBOX) Demo Dispo
Gothic Remake (PC, PS5, XBOX) Dispo 59.99 €
Realm of Ink (PC, PS, XBOX, Switch) Dispo 25 €
AGX GP (PC) Demo 8 juin
American Holdfast Revolution Expansion (PC, PS5, XBOX) 11 juin
Little Nightmares III The backstage DLC 12 juin (gratuit avec ed. Deluxe)
Juillet
ALTERS Last Variable Expansion (PC, PS5, XBOX) 13 Juillet
Forever Skies The Final Echoes Update (PC, PS5, XBOX) 27 juillet
They Will Come (PC) juillet
Août
Cairn (PC, PS5) 13 août
Defender Of The Crown (PC, consoles) 13 août
Skate Sterre (PC, consoles)
Septembre
Marsupilami 2 salsa Palombia (PC, PS5, XBOX, SW1) 3 sept
BioEden (PC) 3 sept (plus tard pour consoles)
Halloween (PC, PS5) 8 septembre 2026
The Barbarians (PC, XBOX, PS5, SW1) 9 septembre COOL
Octobre
The Pines (PC, PS5, PS4, XBOX, SW2) 8 oct yeah
Ace Combat 8 Wings Of Theve (PS5, XBOX, PC) oct 69.99 € fun
Fin 2026
Wheel Mates 7 Septembre Friend's pass - sortie fin 2026
Dinghai The Ocean Pillar - (PC) 2026
Arizona Sunshine (non-VR) (PC, PS5, XBOX, SW2) 2026
Duskfade (PC, PS5, XBOX, SW2) 2026
Legacy of the Bloodmoon 2026 (PC, PS5, XBOX, SW)
Deadroot (PC, XBOX)
An!imo (PC) 2026
Gemini X - cool
Cordura (PC, PS) 2026
Chronoscript The Endless end (PC, PS5) 2026 miam
Impermanence (PC) 2026 miam
Terminal War - (PC, XBOX, PS5) Ambitieux
Alkahest - (PC, XBOX, PS5) immersion sonore
Clive Barker's Hellraiser Revival : Deep Dive
2027
Tomb Raider Legacy of Atlantis (PC, PS5, XBOX, SW2) 12 février
The Lift (ahha les jeux de l'europe centrale) (PC, PS5, XBOX) yes yes yes
My Cannibal Family (PC, PS5, XBOX) cool
MistFAll Hunter (PC, PS5, XBOX) 29 juillet yes yes yes
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