Solarr the PC Master

Clive Barker's Hellraiser Revival : Deep DiveÉdition Collector Deluxe : 129,99 $. Cette édition comprend le jeu Deluxe, une réplique de la boîte à énigmes Genesis Configuration avec éclairage LED et un paquet de cartes à collectionner.Édition Collector Cénobite : 199,99 $ (hors frais de port et taxes). Cette édition premium comprend tout le contenu de l’édition Deluxe, ainsi qu’une statue en polystone « Pilier des Âmes » représentant quatre Cénobites, un boîtier SteelBook, un livre d’art relié, des pins en émail et une reproduction d’art.Édition Léviathan : Dans certaines régions, une édition « Léviathan » haut de gamme est proposée à environ 249,99 $, incluant une reproduction d’art signée et limitée à 1 000 exemplaires.JuinThe Sinking City 2 (PC, PS5, XBOX) 44 €Blasphemous II: The Third Sin (PC, PS5, XBOX, SW1) Dispo - MAJ GratuiteWTF Playtest dispoDon't FRET (PC, PS5, XBOX) Demo DispoGothic Remake (PC, PS5, XBOX) Dispo 59.99 €Realm of Ink (PC, PS, XBOX, Switch) Dispo 25 €AGX GP (PC) Demo 8 juinAmerican Holdfast Revolution Expansion (PC, PS5, XBOX) 11 juinLittle Nightmares III The backstage DLC 12 juin (gratuit avec ed. Deluxe)JuilletALTERS Last Variable Expansion (PC, PS5, XBOX) 13 JuilletForever Skies The Final Echoes Update (PC, PS5, XBOX) 27 juilletThey Will Come (PC) juilletAoûtCairn (PC, PS5) 13 aoûtDefender Of The Crown (PC, consoles) 13 aoûtSkate Sterre (PC, consoles)SeptembreMarsupilami 2 salsa Palombia (PC, PS5, XBOX, SW1) 3 septBioEden (PC) 3 sept (plus tard pour consoles)Halloween (PC, PS5) 8 septembre 2026The Barbarians (PC, XBOX, PS5, SW1) 9 septembre COOLOctobreThe Pines (PC, PS5, PS4, XBOX, SW2) 8 oct yeahAce Combat 8 Wings Of Theve (PS5, XBOX, PC) oct 69.99 € funFin 2026Wheel Mates 7 Septembre Friend's pass - sortie fin 2026Dinghai The Ocean Pillar - (PC) 2026Arizona Sunshine (non-VR) (PC, PS5, XBOX, SW2) 2026Duskfade (PC, PS5, XBOX, SW2) 2026Legacy of the Bloodmoon 2026 (PC, PS5, XBOX, SW)Deadroot (PC, XBOX)An!imo (PC) 2026Gemini X - coolCordura (PC, PS) 2026Chronoscript The Endless end (PC, PS5) 2026 miamImpermanence (PC) 2026 miamTerminal War - (PC, XBOX, PS5) AmbitieuxAlkahest - (PC, XBOX, PS5) immersion sonoreClive Barker's Hellraiser Revival : Deep Dive2027Tomb Raider Legacy of Atlantis (PC, PS5, XBOX, SW2) 12 févrierThe Lift (ahha les jeux de l'europe centrale) (PC, PS5, XBOX) yes yes yesMy Cannibal Family (PC, PS5, XBOX) coolMistFAll Hunter (PC, PS5, XBOX) 29 juillet yes yes yes1.5 million de vues pour le 1, 250 000 en 24h depuis peu pour le 2