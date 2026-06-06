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Cuphead Adventure sortira aussi en cartouche sur Master System
Lors du Summer Game Fest, le jeu Mighty Cuphead Adventure fut annoncé sur consoles, PC et "console 8bit"... Sauf que jusqu’à présent on ne savait pas quelle console était visé, même si la NES semblait le plus logique au vu du parc installé et de la scène retro très active sur cette machine.
Eh bien non, ce sera sur Master System comme l'indique le communiqué de presse :

"Fidèle à son style, le Studio MDHR ne se contente pas de s'inspirer des classiques des années 80… il a été conçu avec la technologie de l'époque ! Eh oui : Mighty Cuphead Adventure est programmé en langage assembleur et développé en respectant scrupuleusement les spécifications de la console de salon Sega Master System. Bien que le jeu soit compatible avec les consoles modernes et les PC, les joueurs nostalgiques pourront y jouer sur cartouche physique pour la console de salon Sega Master System."

Prêt à rebrancher votre console pour ceux qui l'ont encore ?

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    newtechnix, negan, junaldinho
    posted the 06/06/2026 at 08:01 PM by guiguif
    comments (4)
    negan posted the 06/06/2026 at 08:06 PM
    C'est vraiment cool ce genre d'initiative .
    thejoke posted the 06/06/2026 at 08:11 PM
    Sympa
    benichou posted the 06/06/2026 at 08:43 PM
    guiguif génial merci pour l’info ! Je suis prêt à y jouer sur ma mega sg !
    fdestroyer posted the 06/06/2026 at 08:58 PM
    Putain sur MS!! La claque!
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