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JDG : les pubs 5


Voila notre 5ème Hors-Série consacré aux pubs, incitations non sollicitées à la consommation et marqueurs de leur époque.....Ou des appels à bouffer de la merde qu’on n’a jamais réclamé, de vieux étrons fossilisés du temps qui passe.
https://www.youtube.com/watch?v=XCVWyEQB-Wg
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    posted the 06/06/2026 at 03:28 PM by yanssou
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