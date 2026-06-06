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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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nicolasgourry
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Resident Evil Veronica / comparaison


Il y a 26 ans d'écart quand on y pense

PS : Pour moi c'est peut-être le développeur qui me montre le mieux ce que c'est un Remake avec sa licence Resident Evil.
Un remake réussi c'est celui qui arrive à de faire redécouvrir le jeu alors que tu connais déjà par cœur, tu as le même plaisir que lors de la première fois.
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    aeris201, marchand2sable, escobar
    posted the 06/06/2026 at 11:50 AM by nicolasgourry
    comments (9)
    vyse posted the 06/06/2026 at 11:52 AM
    j'adore la musique de cette chaine ahah
    redxiii102 posted the 06/06/2026 at 11:56 AM
    vyse moi elle me gave perso
    david20 posted the 06/06/2026 at 12:09 PM
    Ca fait envie !
    C'est vrai que la zik de cette chaine YT saoule à force, mais ils font du super boulot
    marchand2sable posted the 06/06/2026 at 12:16 PM
    Le taf est dingue. J’imagine même pas le décor de fin surprise, vous vous rappelez ou pas les gens ?
    midomashakil posted the 06/06/2026 at 12:17 PM
    non seriesement .. 26 ans???!!!!! pk le temps depuis 2000 passe si vite
    brook1 posted the 06/06/2026 at 12:24 PM
    marchand2sable la base dans l'Antarctique ?
    marchand2sable posted the 06/06/2026 at 12:30 PM
    brook1

    Non (bon même si je suis hype pour ce décors) mais l'autre... Si t’as oublié, autant le redécouvrir dans le remake.
    brook1 posted the 06/06/2026 at 12:34 PM
    marchand2sable Je crois savoir, c'est l'endroit où il y a plein de poupée suspendues ?
    marchand2sable posted the 06/06/2026 at 12:38 PM
    brook1

    Je suis sur que tu as oublié Jte dis?
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