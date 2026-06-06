« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
PS : Pour moi c'est peut-être le développeur qui me montre le mieux ce que c'est un Remake avec sa licence Resident Evil.
Un remake réussi c'est celui qui arrive à de faire redécouvrir le jeu alors que tu connais déjà par cœur, tu as le même plaisir que lors de la première fois.
C'est vrai que la zik de cette chaine YT saoule à force, mais ils font du super boulot
Non (bon même si je suis hype pour ce décors) mais l'autre... Si t’as oublié, autant le redécouvrir dans le remake.
Je suis sur que tu as oublié Jte dis?