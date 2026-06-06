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Guild Wars 3 est annoncé par Arenanet.
Sur les forum de Guild Wars 2, après le teaser de lundi, les gens étaient en ébullition à propos d'une nouvelle extension ou d'un possible Guild Wars 3.

Les spéculations ont eu bon train mais il était devenu une chose évidente, ça touchait Orr.

Pour info, Orr dans le lore de Guild Wars, était la cité des dieux, là où les dieux côtoyaient les humains.

Et l'annonce est tombé dans le sgf, Guild Wars 3 est une réalité avec une bêta fin 2027. Et il aura bien lieu à Orr.

On peut voir des asuras dans gw 3, ce qui normalement n'est pas possible vu. Mais Gw 3 est lié à gw 2 et notamment la dernière extension en cours mais que je ne vais pas spoiler. Mais bon, comme je l'ai dit, on attend plus d'informations.

Le jeu sera disponible sur pc et ps5. Jouable en solo ou avec des amis.



Site Officiel https://www.guildwars3.com/fr
Site Steam https://store.steampowered.com/app/4743930/Guild_Wars_3/

On attend plus d'information sur le futur de gw 2 du à cette annonce.

Configuration Minimale :
Système d'exploitation : Windows 10 64-bit
Processeur : Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 5 2600
Mémoire vive : 16 GB de mémoire
Graphiques : RTX 2060 / Radeon RX 5700 / Intel Arc A580
Espace disque : 65 GB d'espace disque disponible
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    posted the 06/06/2026 at 09:54 AM by yani
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