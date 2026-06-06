Sur les forum de Guild Wars 2, après le teaser de lundi, les gens étaient en ébullition à propos d'une nouvelle extension ou d'un possible Guild Wars 3.
Les spéculations ont eu bon train mais il était devenu une chose évidente, ça touchait Orr.
Pour info, Orr dans le lore de Guild Wars, était la cité des dieux, là où les dieux côtoyaient les humains.
Et l'annonce est tombé dans le sgf, Guild Wars 3 est une réalité avec une bêta fin 2027. Et il aura bien lieu à Orr.
On peut voir des asuras dans gw 3, ce qui normalement n'est pas possible vu. Mais Gw 3 est lié à gw 2 et notamment la dernière extension en cours mais que je ne vais pas spoiler. Mais bon, comme je l'ai dit, on attend plus d'informations.
Le jeu sera disponible sur pc et ps5. Jouable en solo ou avec des amis.