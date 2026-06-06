J'étais en sueurs dans la nuit ! même Shanks a dû me calmer. Je fais des fautes d'orthographe même dans le titre ! je frappe au pluriel, j'ai 20 doigts.
Pour une fois depuis longtemps, je peux dire Quantité = qualité.
Cela faisait TELLEMENT longtemps que l'on attendait ça.
Non pas que 2026 soit médiocre, au contraire, c'est l'année de la renaissance dirais-je.
Enfin des nouvelles licences et d'autres licences connues traitées avec soin.
Quelle est la part d'IA dedans ? quels moteurs 3D utilisés, ça m'intéresse en tant que passionné, mais les consoles actuelles n'ont pas besoin de successeurs de suite.
Les éternels mécontents, une bande de SAW qui méritent un Game Over, la tête dans un étau. (quel trailer de fou SAW Genesis même si exclusif PC, allez voir !)
00:00 Resident Evil – Code Veronica
03:35 Final Fantasy 7 Revelation
05:56 gen ATLAS
07:40 Bande-annonce de Mighty Cuphead Adventure
09:41 Alien Isolation 2
11:20 Blood Message
14:34 Stranger Than Heaven - Tupac
15:42 Assassin's Creed Black Flag Resynced
17:09 Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin
18:02 Gundam Rogue Orbit
20:05 Crossfire
22:37 Star Wars Galactic Racer
24:07 Virtua Fighter Crossroads
26:44 SAW Genesis
28:38 Soulframe Preludes
29:37 1666 Amsterdam
31:12 Star Wars Zero Company
34:13 Guild Wars 3
35:46 The Blood of Dawnwalker
36:54 Among Us - Histoire en mode Garde
37:41 Monster Hunter Wilds Ascendance
39:28 Palworld 1.0
41:12 Street Fighter 6 - Tifa année 4
42:25 The Wolf Among Us 2
44:40 Stellar Blade Blood Rain
Microsôt, Sony, ne le niez pas.
"Inspire ceux qui le méritent" Inspire those who are worthy. Saw annonce la couleur...