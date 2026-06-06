Solarr the PC Master

Mes sieurs & Dames,J'étais en sueurs dans la nuit ! même Shanks a dû me calmer. Je fais des fautes d'orthographe même dans le titre ! je frappe au pluriel, j'ai 20 doigts.Pour une fois depuis longtemps, je peux dire Quantité = qualité.Cela faisait TELLEMENT longtemps que l'on attendait ça.Non pas que 2026 soit médiocre, au contraire, c'est l'année de la renaissance dirais-je.Enfin des nouvelles licences et d'autres licences connues traitées avec soin.Quelle est la part d'IA dedans ? quels moteurs 3D utilisés, ça m'intéresse en tant que passionné, mais les consoles actuelles n'ont pas besoin de successeurs de suite.Les éternels mécontents, une bande de SAW qui méritent un Game Over, la tête dans un étau. (quel trailer de fou SAW Genesis même si exclusif PC, allez voir !)00:00 Resident Evil – Code Veronica03:35 Final Fantasy 7 Revelation05:56 gen ATLAS07:40 Bande-annonce de Mighty Cuphead Adventure09:41 Alien Isolation 211:20 Blood Message14:34 Stranger Than Heaven - Tupac15:42 Assassin's Creed Black Flag Resynced17:09 Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin18:02 Gundam Rogue Orbit20:05 Crossfire22:37 Star Wars Galactic Racer24:07 Virtua Fighter Crossroads26:44 SAW Genesis28:38 Soulframe Preludes29:37 1666 Amsterdam31:12 Star Wars Zero Company34:13 Guild Wars 335:46 The Blood of Dawnwalker36:54 Among Us - Histoire en mode Garde37:41 Monster Hunter Wilds Ascendance39:28 Palworld 1.041:12 Street Fighter 6 - Tifa année 442:25 The Wolf Among Us 244:40 Stellar Blade Blood RainMicrosôt, Sony, ne le niez pas."Inspire ceux qui le méritent" Inspire those who are worthy. Saw annonce la couleur...