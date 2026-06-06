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solarr
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SGF : Revivez les 48 TRAILERS ! quells folie !
Solarr the PC Master
Mes sieurs & Dames,

J'étais en sueurs dans la nuit ! même Shanks a dû me calmer. Je fais des fautes d'orthographe même dans le titre ! je frappe au pluriel, j'ai 20 doigts.

Pour une fois depuis longtemps, je peux dire Quantité = qualité.
Cela faisait TELLEMENT longtemps que l'on attendait ça.
Non pas que 2026 soit médiocre, au contraire, c'est l'année de la renaissance dirais-je.

Enfin des nouvelles licences et d'autres licences connues traitées avec soin.

Quelle est la part d'IA dedans ? quels moteurs 3D utilisés, ça m'intéresse en tant que passionné, mais les consoles actuelles n'ont pas besoin de successeurs de suite.
Les éternels mécontents, une bande de SAW qui méritent un Game Over, la tête dans un étau. (quel trailer de fou SAW Genesis même si exclusif PC, allez voir !)





00:00 Resident Evil – Code Veronica

03:35 Final Fantasy 7 Revelation

05:56 gen ATLAS

07:40 Bande-annonce de Mighty Cuphead Adventure

09:41 Alien Isolation 2

11:20 Blood Message

14:34 Stranger Than Heaven - Tupac

15:42 Assassin's Creed Black Flag Resynced

17:09 Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin

18:02 Gundam Rogue Orbit

20:05 Crossfire

22:37 Star Wars Galactic Racer

24:07 Virtua Fighter Crossroads

26:44 SAW Genesis

28:38 Soulframe Preludes

29:37 1666 Amsterdam

31:12 Star Wars Zero Company

34:13 Guild Wars 3

35:46 The Blood of Dawnwalker
36:54 Among Us - Histoire en mode Garde

37:41 Monster Hunter Wilds Ascendance

39:28 Palworld 1.0

41:12 Street Fighter 6 - Tifa année 4

42:25 The Wolf Among Us 2

44:40 Stellar Blade Blood Rain


Microsôt, Sony, ne le niez pas.





"Inspire ceux qui le méritent" Inspire those who are worthy. Saw annonce la couleur...

https://www.youtube.com/watch?v=F26g5SSslCU
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    posted the 06/06/2026 at 08:12 AM by solarr
    comments (3)
    kazey77 posted the 06/06/2026 at 08:15 AM
    t'en a mis que 24
    solarr posted the 06/06/2026 at 08:23 AM
    kazey77 mince, je vois double
    poker22 posted the 06/06/2026 at 08:24 AM
    Beaucoup mieux que la conférence Sony avec le faux God of war
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