Que deviennent ces jeux ? Aurons-nous du gameplay un jour ?



Little devil inside (en développement depuis 2012)

Ballad of antara (censé sortir fin 2025, depuis aucune nouvelle)

Plague tale résonance (prévu pour sortir en 2026)

Mudang two hearts (2026)

Intergalactic (2027)

Le dlc de the witcher 3 (2027)



J’en passe beaucoup, mais ceux-là ne donnent aucune nouvelles alors que censé sortir en 2026 et 2027, et en développement depuis X années..