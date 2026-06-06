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Les jeux oubliés.. que deviennent-ils ?
Que deviennent ces jeux ? Aurons-nous du gameplay un jour ?

Little devil inside (en développement depuis 2012)
Ballad of antara (censé sortir fin 2025, depuis aucune nouvelle)
Plague tale résonance (prévu pour sortir en 2026)
Mudang two hearts (2026)
Intergalactic (2027)
Le dlc de the witcher 3 (2027)

J’en passe beaucoup, mais ceux-là ne donnent aucune nouvelles alors que censé sortir en 2026 et 2027, et en développement depuis X années..
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    posted the 06/06/2026 at 08:04 AM by j49
    comments (2)
    magneto860 posted the 06/06/2026 at 08:19 AM
    +
    Marvel 1943 (2026, déjà plusieurs reports)
    Tides of Annihilation
    Kena 2
    ...

    Et puis tous les jeux ne sont pas annoncés en événement. Par ex Planet Zoo 2 a été annoncé par simple newsletter la semaine dernière et je me réjouis de le prendre à sa sortie le 13 octobre prochain.
    weik posted the 06/06/2026 at 08:25 AM
    Pour le coup le DLC de the witcher 3 a été officialisé il y a 10 jours, il ne devrait pas être dans la liste.

    Par contre littledevil inside, the last light ça fait longtemps...

    Ou même le prochain de jeu de playdead qui ne s'est toujours pas fait voir (limbo, inside)
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