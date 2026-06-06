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Mes futurs acquisitions et backlogs importants !
Jeux Vidéos
Voilà l'ensemble des jeux vidéos qui vont faire mal à mon portefeuille d'ici à 2027

Wolverine
Ace Combat 8
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
God of War: Laufey
Gundam Rogue Orbit
Monster Hunter Wilds: Ascendance
Final Fantasy VII: Revelation
Stellar Blade: Blood Rain
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced
TMNT: The Last Ronin

Liste dans le désordre et pour vous ça se présente comment ?
    tags : summer games fest states of play porte monnaie en deuil
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    posted the 06/06/2026 at 05:28 AM by opthomas
    comments (3)
    sonilka posted the 06/06/2026 at 05:39 AM
    A l'instant T uniquement RECV et Stranger Than Heaven.

    Monster Hunter Wilds: Ascendance

    Tu as deja trop souffert avec Wilds, ne t'inflige pas ca à nouveau
    yukilin posted the 06/06/2026 at 05:39 AM
    Moi ça sera juste :
    Resident Evil Veronica
    Tomb Raider Atlantis
    God of War Laufey
    Stellar Blade Blood Rain (2027 me semble peu probable pour ce dernier...)
    opthomas posted the 06/06/2026 at 05:53 AM
    sonilka nahhhhhh tkt pour MHWA ça va le faire
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