Jeux Vidéos

Voilà l'ensemble des jeux vidéos qui vont faire mal à mon portefeuille d'ici à 2027



Wolverine

Ace Combat 8

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

God of War: Laufey

Gundam Rogue Orbit

Monster Hunter Wilds: Ascendance

Final Fantasy VII: Revelation

Stellar Blade: Blood Rain

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

TMNT: The Last Ronin



Liste dans le désordre et pour vous ça se présente comment ?