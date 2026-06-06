Jeux Vidéos
Voilà l'ensemble des jeux vidéos qui vont faire mal à mon portefeuille d'ici à 2027
Wolverine
Ace Combat 8
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
God of War: Laufey
Gundam Rogue Orbit
Monster Hunter Wilds: Ascendance
Final Fantasy VII: Revelation
Stellar Blade: Blood Rain
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced
TMNT: The Last Ronin
Liste dans le désordre et pour vous ça se présente comment ?
posted the 06/06/2026 at 05:28 AM by opthomas
Monster Hunter Wilds: Ascendance
Tu as deja trop souffert avec Wilds, ne t'inflige pas ca à nouveau
Resident Evil Veronica
Tomb Raider Atlantis
God of War Laufey
Stellar Blade Blood Rain (2027 me semble peu probable pour ce dernier...)