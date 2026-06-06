Juste après avoir dévoilé une nouvelle extension DLC pour Monster Hunter Wilds au Summer Game Fest, Capcom a confirmé que le jeu de rôle et d'action est désormais en développement pour la Nintendo Switch 2.
Aucune date de sortie ni aucun autre détail n'ont été communiqués concernant ce portage, mais avec la sortie du DLC « Ascendance » sur d'autres plateformes prévue pour 2027, il faudra probablement patienter un certain temps avant de pouvoir profiter du jeu en mode portable sur la dernière console de Nintendo. Quoi qu'il en soit, après toutes les rumeurs et spéculations, c'est une excellente nouvelle d'avoir la confirmation officielle qu'une version Switch 2 est en préparation.
Source : https://mynintendonews.com/2026/06/06/monster-hunter-wilds-in-development-for-nintendo-switch-2/
tags :
posted the 06/06/2026 at 04:16 AM by link49
J'aurais préféré un épisode alternatif comme Rise, qui est largement au dessus de ce MH sur rails.
J'espère que pour Wilds, je pourrais transférer ma sauvegarde Xbox sur Switch 2. Comme ça, plus besoin d'un abonnement Xbox live, que je prennais que pour ce jeu.