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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : Switch 2
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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[Switch 2] Capcom continue de soutenir la console


Juste après avoir dévoilé une nouvelle extension DLC pour Monster Hunter Wilds au Summer Game Fest, Capcom a confirmé que le jeu de rôle et d'action est désormais en développement pour la Nintendo Switch 2.



Aucune date de sortie ni aucun autre détail n'ont été communiqués concernant ce portage, mais avec la sortie du DLC « Ascendance » sur d'autres plateformes prévue pour 2027, il faudra probablement patienter un certain temps avant de pouvoir profiter du jeu en mode portable sur la dernière console de Nintendo. Quoi qu'il en soit, après toutes les rumeurs et spéculations, c'est une excellente nouvelle d'avoir la confirmation officielle qu'une version Switch 2 est en préparation.

Source : https://mynintendonews.com/2026/06/06/monster-hunter-wilds-in-development-for-nintendo-switch-2/
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    posted the 06/06/2026 at 04:16 AM by link49
    comments (3)
    oreillesal posted the 06/06/2026 at 04:23 AM
    Alors, merci beaucoup Capcom pour votre soutien inconditionnel à la Switch 2, par contre merci de garder cette croute de MH Wild loin de mes manettes.

    J'aurais préféré un épisode alternatif comme Rise, qui est largement au dessus de ce MH sur rails.
    link49 posted the 06/06/2026 at 04:34 AM
    oreillesal Aussi, ou Wolrds par exemple.

    J'espère que pour Wilds, je pourrais transférer ma sauvegarde Xbox sur Switch 2. Comme ça, plus besoin d'un abonnement Xbox live, que je prennais que pour ce jeu.
    sonilka posted the 06/06/2026 at 05:14 AM
    Et ben le résultat promet quand on voit l'optimisation du jeu sur les autres supports. Meme si ca s'est amélioré, j'imagine deja les concessions qui seront faites sur S2 pour que le jeu puisse offrir un framerate décent (la base pour un tel jeu). Bon après reste à savoir si y aura encore du monde intéressé par un opus sabordé par son propre créateur et son obsession de vouloir attirer toujours plus de monde. Perso j'aurais préféré un opus dédié au support comme Rise sur Switch. Voire un portage de World+Iceborn.
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