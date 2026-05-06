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name :
Stellar Blade
platform :
PC
editor :
Shift Up
developer :
Shift Up
genre :
action-RPG
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Playstation 5
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yanssou
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Games Story
Avis Rapide
Game Info
Stellar Blade: Blood Rain prochain chapitre de la franchise
Le studio SHIFT UP dévoile Stellar Blade: Blood Rain qui met en avant la nouvelle protagoniste Evie.
Toujours en cours de développement, le studio aura davantage le temps de dévoiler plus d'infos.
https://www.youtube.com/watch?v=zhdh_LspRHk
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tripy73
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icebergbrulant
posted the 06/05/2026 at 10:51 PM by
yanssou
comments (
30
)
altendorf
posted
the 06/05/2026 at 10:52 PM
La claque ! Quelle évolution
kujotaro
posted
the 06/05/2026 at 10:53 PM
Papappaa. Ils sont pas restés sur leur aquis. C'est vraiment un studio de zinzin. Ça a l'air fou.
kratoszeus
posted
the 06/05/2026 at 10:55 PM
Day one. Unreal engine 5 dernière version ?après je préférais le perso du 1
taiko
posted
the 06/05/2026 at 10:56 PM
Ça envoie du bois
abookhouseboy
posted
the 06/05/2026 at 10:57 PM
Les graphismes explosent tout, juste incroyable.
Et pour le gameplay, les preuves ont déjà été faites.
ouken
posted
the 06/05/2026 at 10:58 PM
Putain la vidéo PC déboite bien
masharu
posted
the 06/05/2026 at 11:01 PM
Ma seule crainte, c'est pour l'édition physique.
guiguif
posted
the 06/05/2026 at 11:02 PM
2029 sur Next Gen
losz
posted
the 06/05/2026 at 11:04 PM
Voilà, c'est le genre d'héroine qu'on veut jouer ca
stampead
posted
the 06/05/2026 at 11:05 PM
Voilà, la on se fou pas de ta gueule.
link571
posted
the 06/05/2026 at 11:07 PM
La seule annonce qui met une claque avec du gameplay
masharu
posted
the 06/05/2026 at 11:07 PM
JDG qui trouve que l'héroïne a 12 ans, ça le met mal à l'aise...
sandman
posted
the 06/05/2026 at 11:07 PM
le passage où elle fait tomber sa cape noire pour qu'on voit bien la physique des fesses et qu'elle s'extasie en gros plan 20/20.
tripy73
posted
the 06/05/2026 at 11:08 PM
La DA est vraiment folle
ouken
: clairement, voilà ce que ça donne quand un jeu le PC est lead platform
lion93
posted
the 06/05/2026 at 11:08 PM
masharu
bah pour le coup, comparér à Eve... Là c'est un peu le cas xD. Elle fait trop jeune là.
guiguif
posted
the 06/05/2026 at 11:09 PM
En tout cas tout ceux qui disaient que Sony avait censuré le premier se retrouve comme des cons avec cette héroïne plate sans cul
redxiii102
posted
the 06/05/2026 at 11:14 PM
sandman
Santa Monica n'aime pas ton com mdr
masharu
posted
the 06/05/2026 at 11:16 PM
lion93
Pas moi mais JDG a peut être déjà vu un enfant de 12 ans morphologiquement avancé comme l'héroïne, mais un enfant 12 ans n'a pas cette carrure donc faut se poser des questions.
Tu regardes le trailer, Evie est entourée de gens qui ont visiblement eux-aussi 12 à 16 ans vu leur taille alors.
guiguif
Elle porte un bodysuit, moi ça me va haha. Après on peut ne pas aimer le style et le ton monochrome, surtout comparé à EVE ou même les personnages de Destiny Child.
On connaissait déjà les bailles
, on va attendre de voir la personnalisation.
51love
posted
the 06/05/2026 at 11:16 PM
ça fourmille de détail, c'est superbe
kratoszeus
il y aura des skins de toute façon.
Perso, je prefere largement ce nouveau design, ça lui donne un coté bcp plus humain que dans le premier ou elle ressemblait a une poupée.
guiguif
nimp
tu devrais regarder plus attentivement, car a 2:48 comme le dit
sandman
son boule bouge presqu'un peu trop bien, et dans la sequence qui suit, elle a de sacré forme que presque aucune femme n'a en ne comptant que sur une genetique extremement genereuse
et en etant en auto edition, ils ne pouront qu'avoir plus de liberté, ils n'ont de compte à rendre à personne, c'est une tres bonne chose pour le jeu.
guiguif
posted
the 06/05/2026 at 11:19 PM
51love
non
le cul de Eve est bien plus gros, et ses seins j'en parle meme pas.
brook1
posted
the 06/05/2026 at 11:20 PM
Guiguif a raison. Elle est moins sexualisée que EVE, ( est encore heureux vu son possible âge
)
walterwhite
posted
the 06/05/2026 at 11:25 PM
Ça a l’air plus nerveux que le 1, j’ai pensé à du Platinul Games au début.
dooku
posted
the 06/05/2026 at 11:27 PM
Que c'est beau et que ça à l'air fade et chiant comme le premier
51love
posted
the 06/05/2026 at 11:30 PM
guiguif
ou j'ai dit qu'elle avait autant de forme que Eve?
j'ai d'ailleurs dit qu'elle faisait moins poupée et plus humaine
je t'ai juste repris parce que tu as dit qu'elle était "plate sans cul", c'est faux, elle a clairement des formes et on les voit tres bien vers la fin du trailer.
comme d'hab tu lis pas les messages.
guiguif
posted
the 06/05/2026 at 11:35 PM
51love
Si si, tu viens me casser les couilles comme d'hab en jouant sur les mots pour ta petite guéguerre personnelle depuis bientôt un an.
Oui elle est plate, oui elle n'a pas de cul par rapport a Eve et on ne pourra pas invoquer le vilain Sony pour ce downgrade de charadesign
sandman
posted
the 06/05/2026 at 11:38 PM
masharu
ouai y'a des gens qui ont des soucis avec l'âge, ils ne savent plus ce qu'est un enfant de 12 ans apparemment... Ou la société IRL sexualise tellement les enfants de nos jours à les maquiller et à leur faire porter des vêtements d'adultes que ca ne sait plus faire la différence...
Rien que l'image fixe de youtube on voit bien qu'elle a 20 ans... Et elle fait au moins 1m60 vu qu'elle est aussi grande que la plupart des adultes qui marchent dans la rue, y'a que quelques hommes qui sont plus grand qu'elle.
Après on va pas refaire le débat mille fois, stellar blade et des milliers de jeux font du tape à l'oeil avec les personnages féminins et quelques personnages masculins et quand ca ne le fait pas ca fait du shit storm sur internet comme avec GOW Laufey.
Encore une fois personne ne vous oblige à acheter un jeu que vous considérez comme déviant.
masharu
posted
the 06/05/2026 at 11:40 PM
brook1
Ça dépend des gouts, je ne trouve pas qu'elle est moins sexy en terme absolue parce les 2 héroïnes portent des bodysuit, il se trouve simplement qu'Evie est plus monochrome (principalement blanc) et c'est certainement ça qui joue sur l'appréciation.
Sa taille fera dire à des gens qu'elle est mineure alors qu'elle est probablement une hybride si ce n'est pas une androïde, sans oublié que la taille ne donne pas l'âge en réalité. C'est dingue qu'on arrive plus à dissocier fiction de la réalité. On parle de cette manie à imposer le calque de la réalité sur les productions occidentales, à créer des personnages trop réalistes pour venir casser les standards de beauté et ça jusqu'à altérer l'apparence d'actrices qui prêtent leur visage, parce que sinon le messaging ne marche plus.
guiguif
Te voir parler de cul ça me chamboule
. Au moins vous ne pouvez pas venir dire que des personnages dans ce qui est du fan-service se ressemblent...
icebergbrulant
posted
the 06/05/2026 at 11:42 PM
Propre et efficace
Et dire que je n’ai pas encore fait Stellar Blade (je vais y remédier très bientôt
), ça donne envie en tout cas
51love
posted
the 06/05/2026 at 11:58 PM
guiguif
le mec il dit de la merde, et on aurait pas le droit de lui faire remarquer
aller aller, continue ton délire tout seul de persecution, autant a ton sujet (alors que je te notifie une fois tous tes 100 messages
) que sur Sony que tu te sens obligé de ramener sur la table comme si ça t'avait personnellement atteint ces histoires de censures, t'es obsédé par Sony mec
tu dois pas avoir un gros body count mon gros pour dire qu'elle a pas de forme
dans la vraie vie, ya pas bcp de nanas qui ont un tel corps, elle est pile dans les standards de beautés et clairement pas plate du tout
Apres oui, elle a pas un corps et un style a la Lolo Ferrari comme dans le 1er jeu, mais tu sais entre elle et Abby il existe une grande possibilité de physique feminin plus ou moins attrayant
Mais ce nouveau design est de plutot bon gout au final comparé au premier, comme je l'ai dit, elle a beau avoir corps de reve, elle est plus crédible et humaine, moins cliché et poupée dorenavant, et elle avait été critiqué a juste a titre pour ce design par le passé.
C'est bien, ils ont compris, toi visiblement tjs pas.
aller bon combat tout seul et bonne nuit
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Et pour le gameplay, les preuves ont déjà été faites.
ouken : clairement, voilà ce que ça donne quand un jeu le PC est lead platform
Tu regardes le trailer, Evie est entourée de gens qui ont visiblement eux-aussi 12 à 16 ans vu leur taille alors.
guiguif Elle porte un bodysuit, moi ça me va haha. Après on peut ne pas aimer le style et le ton monochrome, surtout comparé à EVE ou même les personnages de Destiny Child.
On connaissait déjà les bailles, on va attendre de voir la personnalisation.
kratoszeus il y aura des skins de toute façon.
Perso, je prefere largement ce nouveau design, ça lui donne un coté bcp plus humain que dans le premier ou elle ressemblait a une poupée.
guiguif nimp
tu devrais regarder plus attentivement, car a 2:48 comme le dit sandman son boule bouge presqu'un peu trop bien, et dans la sequence qui suit, elle a de sacré forme que presque aucune femme n'a en ne comptant que sur une genetique extremement genereuse
et en etant en auto edition, ils ne pouront qu'avoir plus de liberté, ils n'ont de compte à rendre à personne, c'est une tres bonne chose pour le jeu.
j'ai d'ailleurs dit qu'elle faisait moins poupée et plus humaine
je t'ai juste repris parce que tu as dit qu'elle était "plate sans cul", c'est faux, elle a clairement des formes et on les voit tres bien vers la fin du trailer.
comme d'hab tu lis pas les messages.
Oui elle est plate, oui elle n'a pas de cul par rapport a Eve et on ne pourra pas invoquer le vilain Sony pour ce downgrade de charadesign
Rien que l'image fixe de youtube on voit bien qu'elle a 20 ans... Et elle fait au moins 1m60 vu qu'elle est aussi grande que la plupart des adultes qui marchent dans la rue, y'a que quelques hommes qui sont plus grand qu'elle.
Après on va pas refaire le débat mille fois, stellar blade et des milliers de jeux font du tape à l'oeil avec les personnages féminins et quelques personnages masculins et quand ca ne le fait pas ca fait du shit storm sur internet comme avec GOW Laufey.
Encore une fois personne ne vous oblige à acheter un jeu que vous considérez comme déviant.
Sa taille fera dire à des gens qu'elle est mineure alors qu'elle est probablement une hybride si ce n'est pas une androïde, sans oublié que la taille ne donne pas l'âge en réalité. C'est dingue qu'on arrive plus à dissocier fiction de la réalité. On parle de cette manie à imposer le calque de la réalité sur les productions occidentales, à créer des personnages trop réalistes pour venir casser les standards de beauté et ça jusqu'à altérer l'apparence d'actrices qui prêtent leur visage, parce que sinon le messaging ne marche plus.
guiguif Te voir parler de cul ça me chamboule . Au moins vous ne pouvez pas venir dire que des personnages dans ce qui est du fan-service se ressemblent...
Et dire que je n’ai pas encore fait Stellar Blade (je vais y remédier très bientôt ), ça donne envie en tout cas
aller aller, continue ton délire tout seul de persecution, autant a ton sujet (alors que je te notifie une fois tous tes 100 messages ) que sur Sony que tu te sens obligé de ramener sur la table comme si ça t'avait personnellement atteint ces histoires de censures, t'es obsédé par Sony mec
tu dois pas avoir un gros body count mon gros pour dire qu'elle a pas de forme dans la vraie vie, ya pas bcp de nanas qui ont un tel corps, elle est pile dans les standards de beautés et clairement pas plate du tout
Apres oui, elle a pas un corps et un style a la Lolo Ferrari comme dans le 1er jeu, mais tu sais entre elle et Abby il existe une grande possibilité de physique feminin plus ou moins attrayant
Mais ce nouveau design est de plutot bon gout au final comparé au premier, comme je l'ai dit, elle a beau avoir corps de reve, elle est plus crédible et humaine, moins cliché et poupée dorenavant, et elle avait été critiqué a juste a titre pour ce design par le passé.
C'est bien, ils ont compris, toi visiblement tjs pas.
aller bon combat tout seul et bonne nuit