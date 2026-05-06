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Stellar Blade
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name : Stellar Blade
platform : PC
editor : Shift Up
developer : Shift Up
genre : action-RPG
other versions : Playstation 5
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yanssou
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Stellar Blade: Blood Rain prochain chapitre de la franchise


Le studio SHIFT UP dévoile Stellar Blade: Blood Rain qui met en avant la nouvelle protagoniste Evie.

Toujours en cours de développement, le studio aura davantage le temps de dévoiler plus d'infos.
https://www.youtube.com/watch?v=zhdh_LspRHk
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    tripy73, ouken, masharu, loreislife, idd, icebergbrulant
    posted the 06/05/2026 at 10:51 PM by yanssou
    comments (30)
    altendorf posted the 06/05/2026 at 10:52 PM
    La claque ! Quelle évolution
    kujotaro posted the 06/05/2026 at 10:53 PM
    Papappaa. Ils sont pas restés sur leur aquis. C'est vraiment un studio de zinzin. Ça a l'air fou.
    kratoszeus posted the 06/05/2026 at 10:55 PM
    Day one. Unreal engine 5 dernière version ?après je préférais le perso du 1
    taiko posted the 06/05/2026 at 10:56 PM
    Ça envoie du bois
    abookhouseboy posted the 06/05/2026 at 10:57 PM
    Les graphismes explosent tout, juste incroyable.
    Et pour le gameplay, les preuves ont déjà été faites.
    ouken posted the 06/05/2026 at 10:58 PM
    Putain la vidéo PC déboite bien
    masharu posted the 06/05/2026 at 11:01 PM
    Ma seule crainte, c'est pour l'édition physique.
    guiguif posted the 06/05/2026 at 11:02 PM
    2029 sur Next Gen
    losz posted the 06/05/2026 at 11:04 PM
    Voilà, c'est le genre d'héroine qu'on veut jouer ca
    stampead posted the 06/05/2026 at 11:05 PM
    Voilà, la on se fou pas de ta gueule.
    link571 posted the 06/05/2026 at 11:07 PM
    La seule annonce qui met une claque avec du gameplay
    masharu posted the 06/05/2026 at 11:07 PM
    JDG qui trouve que l'héroïne a 12 ans, ça le met mal à l'aise...
    sandman posted the 06/05/2026 at 11:07 PM
    le passage où elle fait tomber sa cape noire pour qu'on voit bien la physique des fesses et qu'elle s'extasie en gros plan 20/20.
    tripy73 posted the 06/05/2026 at 11:08 PM
    La DA est vraiment folle

    ouken : clairement, voilà ce que ça donne quand un jeu le PC est lead platform
    lion93 posted the 06/05/2026 at 11:08 PM
    masharu bah pour le coup, comparér à Eve... Là c'est un peu le cas xD. Elle fait trop jeune là.
    guiguif posted the 06/05/2026 at 11:09 PM
    En tout cas tout ceux qui disaient que Sony avait censuré le premier se retrouve comme des cons avec cette héroïne plate sans cul
    redxiii102 posted the 06/05/2026 at 11:14 PM
    sandman Santa Monica n'aime pas ton com mdr
    masharu posted the 06/05/2026 at 11:16 PM
    lion93 Pas moi mais JDG a peut être déjà vu un enfant de 12 ans morphologiquement avancé comme l'héroïne, mais un enfant 12 ans n'a pas cette carrure donc faut se poser des questions.

    Tu regardes le trailer, Evie est entourée de gens qui ont visiblement eux-aussi 12 à 16 ans vu leur taille alors.

    guiguif Elle porte un bodysuit, moi ça me va haha. Après on peut ne pas aimer le style et le ton monochrome, surtout comparé à EVE ou même les personnages de Destiny Child.

    On connaissait déjà les bailles, on va attendre de voir la personnalisation.
    51love posted the 06/05/2026 at 11:16 PM
    ça fourmille de détail, c'est superbe

    kratoszeus il y aura des skins de toute façon.

    Perso, je prefere largement ce nouveau design, ça lui donne un coté bcp plus humain que dans le premier ou elle ressemblait a une poupée.

    guiguif nimp

    tu devrais regarder plus attentivement, car a 2:48 comme le dit sandman son boule bouge presqu'un peu trop bien, et dans la sequence qui suit, elle a de sacré forme que presque aucune femme n'a en ne comptant que sur une genetique extremement genereuse

    et en etant en auto edition, ils ne pouront qu'avoir plus de liberté, ils n'ont de compte à rendre à personne, c'est une tres bonne chose pour le jeu.
    guiguif posted the 06/05/2026 at 11:19 PM
    51love non le cul de Eve est bien plus gros, et ses seins j'en parle meme pas.
    brook1 posted the 06/05/2026 at 11:20 PM
    Guiguif a raison. Elle est moins sexualisée que EVE, ( est encore heureux vu son possible âge )
    walterwhite posted the 06/05/2026 at 11:25 PM
    Ça a l’air plus nerveux que le 1, j’ai pensé à du Platinul Games au début.
    dooku posted the 06/05/2026 at 11:27 PM
    Que c'est beau et que ça à l'air fade et chiant comme le premier
    51love posted the 06/05/2026 at 11:30 PM
    guiguif ou j'ai dit qu'elle avait autant de forme que Eve?

    j'ai d'ailleurs dit qu'elle faisait moins poupée et plus humaine

    je t'ai juste repris parce que tu as dit qu'elle était "plate sans cul", c'est faux, elle a clairement des formes et on les voit tres bien vers la fin du trailer.

    comme d'hab tu lis pas les messages.
    guiguif posted the 06/05/2026 at 11:35 PM
    51love Si si, tu viens me casser les couilles comme d'hab en jouant sur les mots pour ta petite guéguerre personnelle depuis bientôt un an.
    Oui elle est plate, oui elle n'a pas de cul par rapport a Eve et on ne pourra pas invoquer le vilain Sony pour ce downgrade de charadesign
    sandman posted the 06/05/2026 at 11:38 PM
    masharu ouai y'a des gens qui ont des soucis avec l'âge, ils ne savent plus ce qu'est un enfant de 12 ans apparemment... Ou la société IRL sexualise tellement les enfants de nos jours à les maquiller et à leur faire porter des vêtements d'adultes que ca ne sait plus faire la différence...
    Rien que l'image fixe de youtube on voit bien qu'elle a 20 ans... Et elle fait au moins 1m60 vu qu'elle est aussi grande que la plupart des adultes qui marchent dans la rue, y'a que quelques hommes qui sont plus grand qu'elle.

    Après on va pas refaire le débat mille fois, stellar blade et des milliers de jeux font du tape à l'oeil avec les personnages féminins et quelques personnages masculins et quand ca ne le fait pas ca fait du shit storm sur internet comme avec GOW Laufey.

    Encore une fois personne ne vous oblige à acheter un jeu que vous considérez comme déviant.
    masharu posted the 06/05/2026 at 11:40 PM
    brook1 Ça dépend des gouts, je ne trouve pas qu'elle est moins sexy en terme absolue parce les 2 héroïnes portent des bodysuit, il se trouve simplement qu'Evie est plus monochrome (principalement blanc) et c'est certainement ça qui joue sur l'appréciation.

    Sa taille fera dire à des gens qu'elle est mineure alors qu'elle est probablement une hybride si ce n'est pas une androïde, sans oublié que la taille ne donne pas l'âge en réalité. C'est dingue qu'on arrive plus à dissocier fiction de la réalité. On parle de cette manie à imposer le calque de la réalité sur les productions occidentales, à créer des personnages trop réalistes pour venir casser les standards de beauté et ça jusqu'à altérer l'apparence d'actrices qui prêtent leur visage, parce que sinon le messaging ne marche plus.

    guiguif Te voir parler de cul ça me chamboule . Au moins vous ne pouvez pas venir dire que des personnages dans ce qui est du fan-service se ressemblent...
    icebergbrulant posted the 06/05/2026 at 11:42 PM
    Propre et efficace

    Et dire que je n’ai pas encore fait Stellar Blade (je vais y remédier très bientôt ), ça donne envie en tout cas
    51love posted the 06/05/2026 at 11:58 PM
    guiguif le mec il dit de la merde, et on aurait pas le droit de lui faire remarquer

    aller aller, continue ton délire tout seul de persecution, autant a ton sujet (alors que je te notifie une fois tous tes 100 messages ) que sur Sony que tu te sens obligé de ramener sur la table comme si ça t'avait personnellement atteint ces histoires de censures, t'es obsédé par Sony mec

    tu dois pas avoir un gros body count mon gros pour dire qu'elle a pas de forme dans la vraie vie, ya pas bcp de nanas qui ont un tel corps, elle est pile dans les standards de beautés et clairement pas plate du tout

    Apres oui, elle a pas un corps et un style a la Lolo Ferrari comme dans le 1er jeu, mais tu sais entre elle et Abby il existe une grande possibilité de physique feminin plus ou moins attrayant

    Mais ce nouveau design est de plutot bon gout au final comparé au premier, comme je l'ai dit, elle a beau avoir corps de reve, elle est plus crédible et humaine, moins cliché et poupée dorenavant, et elle avait été critiqué a juste a titre pour ce design par le passé.

    C'est bien, ils ont compris, toi visiblement tjs pas.

    aller bon combat tout seul et bonne nuit
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