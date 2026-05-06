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Summer Game Fest
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marchand2sable
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Votre avis sur le Summer Game Fest 2026
Partagez tout simplement votre avis et les jeux que vous retenez.
tags :
summer game fest
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resident evil code veronica remake
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summer game fest avis gamekyo
final fantasy vii revelation
ff vii part 3
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posted the 06/05/2026 at 10:50 PM by
marchand2sable
comments (
38
)
ravyxxs
posted
the 06/05/2026 at 10:51 PM
7/10
altendorf
posted
the 06/05/2026 at 10:51 PM
Geoff ne sait toujours pas rythmer ses conférences/20
shanks
posted
the 06/05/2026 at 10:51 PM
Au début j'étais parti sur 9 mais ça va redescendre à 7,5.
Trop long, dans trop de direction.
Mais quand même du très lourd.
marchand2sable
posted
the 06/05/2026 at 10:52 PM
RE Veronica en premier wow
Dommage pour l'essoufflement au milieu.
jofe
posted
the 06/05/2026 at 10:59 PM
Stream qui lag H24 / 20
marcus62
posted
the 06/05/2026 at 11:04 PM
Beaucoup trop long (2h) j’ai trouvé et un gros creux au milieu. Néanmoins, le début et la fin, il y a eu de belles annonces.
Mais aucun jeu ne m’a vraiment intéressé sur ces 2h de conférence… à la rigueur c’est CrossFire, si je devais en choisir un. C’est le seul qui a un tout petit peu intrigué.
Vivement le showcase Xbox !
coconutsu
posted
the 06/05/2026 at 11:05 PM
Franchement excellent cette année!
micheljackson
posted
the 06/05/2026 at 11:05 PM
Bof...
ravyxxs
posted
the 06/05/2026 at 11:06 PM
altendorf
Non le problème c'est qu'il ne sait plus lire le public, il sait pas ce qui hype vraiment le public. Trop de jeu chinois, des minutes longue pour des merdes comme Among Us ou encore Fortnite qui n'est plus aussi énorme qu'avant mais qui reste populaire, faire un semblant d'émotion pour The Wolf Among Us 2 avec un 2027 puis un remastered inutile qui veut tout simplement dire qu'ils ont besoin d'argent pour finir le développement ça se trouve....des annonces vraiment inutile. FINIR sur FFRemake 3 pareil, énorme lose, on sait qu'il arrive, on sait que ça sort partout, ils spoilent violent les scènes à 3 reprises....
Il sait vraiment pas qui mérite plus de temps,c'est dommage...
elicetheworld
posted
the 06/05/2026 at 11:06 PM
Je retiens le début et la fin
suzukube
posted
the 06/05/2026 at 11:06 PM
J’suis juste la pour lire les commentaires...
taiko
posted
the 06/05/2026 at 11:07 PM
Bien commencé et ça s'est effondré.
J'ai pris mon tél tellement c'était pénible au milieu
akinen
posted
the 06/05/2026 at 11:08 PM
4 trailer de FF7 en one more thing…. J’en pouvais plus. Square et son melon
redxiii102
posted
the 06/05/2026 at 11:08 PM
shanks
Bah il en faut pour tous les goûts hein..
link571
posted
the 06/05/2026 at 11:08 PM
Bof bof quasiment pas de gameplay mais quelques belles annonces 6/10
shao
posted
the 06/05/2026 at 11:08 PM
Bonne conf' ça change de d'habitude.
Je pense que ça vaut un 7/10 mais vu que c'est la première fois qu'il fait un show aussi bien je lui mets un demi point en plus donc 7,5/10
skuldleif
posted
the 06/05/2026 at 11:08 PM
trop long
rythme éclaté
je retiens quelques jeux certains sont sans date ni meme annee
tlj
posted
the 06/05/2026 at 11:08 PM
Catastrophique pour moi, à part peut être 3 jeux tout au plus. Le secteur du jeu video n’avance plus du tout à quelques exceptions près. Inquietant
maleman
posted
the 06/05/2026 at 11:09 PM
Je crois qu'on a eu à peu près les annonces qu'avaient indiquées fuites, donc pas de vraies surprises. Cependant, il manquait le DLC de Dragon's Dogma, la version native des Kingdom Hearts sur Switch 2, et peut-être d'autres surprises. Aussi surpris par le peu de réaction à la version 1.0 de Palworld.
Puis déçu des jeux chinois qui se ressemblent tous. La chine doit comprendre et accpeter la culture et la mythologie chinoise n'ont pas la portée internationale qu'à la culture anglosaxonne dans le monde et que ça plaira principalement aux chinois. Franchement, je n'arrive pas à différencier tous ces chinoiseries. Il faut arrêter d'en faire la promotion...
skuldleif
posted
the 06/05/2026 at 11:10 PM
Xbox le segment DLC de jeux deja sortie + update de certains de leur gaas fait peur , mais au dela de ca je pense pas que je me ferai chier
donc oui vivement le showcase Xbox
nicolasgourry
posted
the 06/05/2026 at 11:10 PM
Le début et la fin, c'était lors d'une conférence Sony que tu aurais eu les annonces, c'est là que tu vois que l'époque à changé.
nosphor68
posted
the 06/05/2026 at 11:10 PM
8,5/10
Entre le State Of Play et ce Summer Game Fest y’a pas eu photo
Certes c’était pas Parfait mais au moins y’avait de quoi manger .
Beaucoup de Jeux m’ont fait envie.
rbz
posted
the 06/05/2026 at 11:10 PM
Trailer très décevant de ffvii
Jai trouvé la présentation du jeu moyenne.
fan2jeux
posted
the 06/05/2026 at 11:12 PM
Je suis refais
icebergbrulant
posted
the 06/05/2026 at 11:13 PM
J’avais mis 7.5/10 au State Of Play
Après visionnage de ce Summer Game Fest, je baisse ma note à 6/10 pour Sony et je suis obligé de mettre 8/10 pour le SGF
J’applaudis Geoff, que je n’aime pas particulièrement, mais qui doit avoir le fric (et les relations) pour amener de vraies annonces
Sony (et Microsoft), réveillez vous !
Le Geoff vous bouffe tout cru
Faites des exclus au plus vite car les éditeurs-tiers, on sait dans quel show ils seront les prochaines fois
micheljackson
posted
the 06/05/2026 at 11:14 PM
rbz
Pareil, aucune évolution depuis rebirth en fait, on sent que le monde va être énorme avec plein de trucs chiants à faire (que je ne ferai pas, ça suffit de ramasser 1000 trucs), je ferai la quête principale et basta.
J'aurais bien aimé voir un trailer (ou au moins un teaser aller) de FFXVII, juste pour au moins voir quelle DA ils ont choisi.
thekingofpop
posted
the 06/05/2026 at 11:14 PM
Refais aussi!
akinen
posted
the 06/05/2026 at 11:17 PM
micheljackson
+1 à aucun moment c’est FF7 ce truc
niflheim
posted
the 06/05/2026 at 11:18 PM
J'ai retenu un jeu par conf : gen ATLAS au Summer Game Fest et God of War Laufey au State of Play. Mais deux jeux du coeur, deux gros day one que je prendrais sans hésiter avec une version collector. Ce qui n'est pas ce que je ressens pour les autres annonces personnellement, sans plus.
redxiii102
posted
the 06/05/2026 at 11:19 PM
micheljackson
le jeu, en vrai de vrai, aurait pu être un seul et unique jeu sans toutes ces quêtes annexes à la con et mini jeux
sandman
posted
the 06/05/2026 at 11:19 PM
tlj
oui c'est flippant de voir ce genre de conférence... Et encore plus quand tu vois que certains ici ont aimés XD
Moi je mets 3/10 pas plus... y'avait pas grand chose à se mettre sous la dent en 2h à part quelques jeux... Et quand y'a des annonces comme RE veronica y'a pas de gameplay... Mais on a l'habitude avec geoff, beaucoup de vidéos et d'annonces mais aucun gameplay... Ca empile les jeux osef pour remplir sa conférence... C'est toujours la même chose ces conférences, on dort comme jamais... J'ai l'impression que y'avait plus de jeux dans le state of play qui était deja rompiche... Rien que ill retourne 90% des jeux présentés ici...
Et nintendo aura juste à montrer le nouveau zelda pour plier sony, microsoft et ce summer fest...
Pas étonnant que nintendo fasse le service minimum quand tu vois la concurrence...
snave
posted
the 06/05/2026 at 11:20 PM
Je retiens :
RE Code Veronica Remake
Gen Atlas
Blood message
CrossFire
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin
End of Abyss
Dlc Mafia The Old Country Man of Honor
Star Wars Zero Compagny
Clutch
The Wolf Among Us 2
Stellar Blade Blood Rain
Final Fantasy 7 Revelation
C'est dire comme la conf à été bonne pour ma part.
walterwhite
posted
the 06/05/2026 at 11:23 PM
skuldleif
C’est sûr que pour toi qui passe 10mn sur tes jeux c’est un calvaire de passer 2h à suivre un show.
Sinon c’était excellent, il y en avait pour tous les goûts, de grosses surprises (Stellar Blade 2, genATLAS…), un début tonitruant avec CODE VERONICA, Alien Isolation 2 et une fin en apothéose avec quasi 20mn de FF7.
Merci Geoff pour cette fabuleuse soirée
snave
posted
the 06/05/2026 at 11:23 PM
sandman
Et moi, je trouve flippant les joueurs aigris sans aucun goût vidéoludique comme toi et ton compère. Avec tous les jeux qu'il y a eu, si tu arrives à ne pas être satisfait, c'est que le jeu vidéo n'est vraiment pas pour toi, songe à arrêter hein.
brook1
posted
the 06/05/2026 at 11:29 PM
très bien
Je retient REVeronica, FF7 révéllation, Stellar Blade: Blood Rain, Crossfire
C'était bien meilleure que le SoP
adamjensen
posted
the 06/05/2026 at 11:29 PM
Globalement, c'était de la merde, mais avec des trucs sympa quand même.
Voici ce que je retiens :
- Resident Evil Veronica : Malheureusement, aucun gameplay.
Par contre, j’espère que ce ne sera pas en vue FPS comme dans le trailer.
Sinon je préfère largement la tête de Claire dans le remake du 2.
J’espère qu’elle sera mieux dans le jeu final.
Sinon, j’ai hâte !
- Les Tortues Ninja : The Last Ronin :
On n’a rien vu, mais au moins on a la confirmation qu’il existe et ça, c’est cool.
- The Blood of the Dawnwalker : Ça a l’air de plus en plus mortel à chaque fois que j’en vois, génial.
Par contre, c’est dommage qu’ils aient spoilé un moment important dès le début du trailer, ça gâche un peu la surprise.
- Stellar Blade 2 : Franchement ca a l'air pas mal, et en plus j'adore l'ambiance Cyberpunk.
- Final Fantasy 7 Revelation : Enfin, on a le mois et l’année !
Putain, j’ai grave hâte d’y jouer.
Je me referai les deux premiers avant.
toninus
posted
the 06/05/2026 at 11:34 PM
Moyen 5/10.
Quelques trucs sympa et / ou impressionnants comme Stellar Blade, le Virtua Fighter, Gen Atlas, Haex...
Mais globalement juste une floppée de remakes et de third person action / shooters comme on en a déjà beaucoup trop, juste un peu plus jolis qu'avant...
sandman
posted
the 06/05/2026 at 11:51 PM
snave
t'as vu du jeu vidéo ce soir? Je ne crois pas. J'ai noté des jeux, mais beaucoup de cinématiques et pas de gameplay... Après si tu considères le jeu vidéo comme une cinématique comme geoff, t'as le droit. Nous les vrais joueurs on veut voir du gameplay. Et y'a suffisamment de bons jeux ailleurs que dans le summer fest pour éviter ton discours moisi... Si tu regardes les avis, on retient pas grand chose, mais ca doit être super génial comme tu dis... y'a eu 40 jeux montrés, on en cite que 4 ou 5, dont la plupart sont des suites ou des remakes... j'ai une liste longue de jeux vidéos à faire, j'ai pas besoin de ton avis biaisé pour jouer au jeu vidéo... Demain matin t'auras oublié les 3/4 des jeux présentés ce soir, et le 1/4 qui reste c'est des suites, des remakes ou des extensions... Encore heureux que tu va te rappeler de monster hunter, FF ou resident evil vu que y'a que ca qui sort...
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Trop long, dans trop de direction.
Mais quand même du très lourd.
Dommage pour l'essoufflement au milieu.
Mais aucun jeu ne m’a vraiment intéressé sur ces 2h de conférence… à la rigueur c’est CrossFire, si je devais en choisir un. C’est le seul qui a un tout petit peu intrigué.
Vivement le showcase Xbox !
Il sait vraiment pas qui mérite plus de temps,c'est dommage...
J'ai pris mon tél tellement c'était pénible au milieu
Je pense que ça vaut un 7/10 mais vu que c'est la première fois qu'il fait un show aussi bien je lui mets un demi point en plus donc 7,5/10
rythme éclaté
je retiens quelques jeux certains sont sans date ni meme annee
Puis déçu des jeux chinois qui se ressemblent tous. La chine doit comprendre et accpeter la culture et la mythologie chinoise n'ont pas la portée internationale qu'à la culture anglosaxonne dans le monde et que ça plaira principalement aux chinois. Franchement, je n'arrive pas à différencier tous ces chinoiseries. Il faut arrêter d'en faire la promotion...
donc oui vivement le showcase Xbox
Entre le State Of Play et ce Summer Game Fest y’a pas eu photo
Certes c’était pas Parfait mais au moins y’avait de quoi manger .
Beaucoup de Jeux m’ont fait envie.
Jai trouvé la présentation du jeu moyenne.
Après visionnage de ce Summer Game Fest, je baisse ma note à 6/10 pour Sony et je suis obligé de mettre 8/10 pour le SGF
J’applaudis Geoff, que je n’aime pas particulièrement, mais qui doit avoir le fric (et les relations) pour amener de vraies annonces
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Le Geoff vous bouffe tout cru
Faites des exclus au plus vite car les éditeurs-tiers, on sait dans quel show ils seront les prochaines fois
Pareil, aucune évolution depuis rebirth en fait, on sent que le monde va être énorme avec plein de trucs chiants à faire (que je ne ferai pas, ça suffit de ramasser 1000 trucs), je ferai la quête principale et basta.
J'aurais bien aimé voir un trailer (ou au moins un teaser aller) de FFXVII, juste pour au moins voir quelle DA ils ont choisi.
Moi je mets 3/10 pas plus... y'avait pas grand chose à se mettre sous la dent en 2h à part quelques jeux... Et quand y'a des annonces comme RE veronica y'a pas de gameplay... Mais on a l'habitude avec geoff, beaucoup de vidéos et d'annonces mais aucun gameplay... Ca empile les jeux osef pour remplir sa conférence... C'est toujours la même chose ces conférences, on dort comme jamais... J'ai l'impression que y'avait plus de jeux dans le state of play qui était deja rompiche... Rien que ill retourne 90% des jeux présentés ici...
Et nintendo aura juste à montrer le nouveau zelda pour plier sony, microsoft et ce summer fest...
Pas étonnant que nintendo fasse le service minimum quand tu vois la concurrence...
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Stellar Blade Blood Rain
Final Fantasy 7 Revelation
C'est dire comme la conf à été bonne pour ma part.
Sinon c’était excellent, il y en avait pour tous les goûts, de grosses surprises (Stellar Blade 2, genATLAS…), un début tonitruant avec CODE VERONICA, Alien Isolation 2 et une fin en apothéose avec quasi 20mn de FF7.
Merci Geoff pour cette fabuleuse soirée
Je retient REVeronica, FF7 révéllation, Stellar Blade: Blood Rain, Crossfire
C'était bien meilleure que le SoP
Voici ce que je retiens :
- Resident Evil Veronica : Malheureusement, aucun gameplay.
Par contre, j’espère que ce ne sera pas en vue FPS comme dans le trailer.
Sinon je préfère largement la tête de Claire dans le remake du 2.
J’espère qu’elle sera mieux dans le jeu final.
Sinon, j’ai hâte !
- Les Tortues Ninja : The Last Ronin :
On n’a rien vu, mais au moins on a la confirmation qu’il existe et ça, c’est cool.
- The Blood of the Dawnwalker : Ça a l’air de plus en plus mortel à chaque fois que j’en vois, génial.
Par contre, c’est dommage qu’ils aient spoilé un moment important dès le début du trailer, ça gâche un peu la surprise.
- Stellar Blade 2 : Franchement ca a l'air pas mal, et en plus j'adore l'ambiance Cyberpunk.
- Final Fantasy 7 Revelation : Enfin, on a le mois et l’année !
Putain, j’ai grave hâte d’y jouer.
Je me referai les deux premiers avant.
Quelques trucs sympa et / ou impressionnants comme Stellar Blade, le Virtua Fighter, Gen Atlas, Haex...
Mais globalement juste une floppée de remakes et de third person action / shooters comme on en a déjà beaucoup trop, juste un peu plus jolis qu'avant...