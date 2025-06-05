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Switch 2 : 1 an

5 Juin 2025 Europe/USA/Japon

Ventes de consoles : 20 Millions



Bilan des exclusivités marquantes

Cross-console / NS2 Edition



100% Switch 2


GKC



+ Exclusivité Moins Marquante :

Nintendo Switch 2 Welcome Tour / Survival Kids / Drag x Drive

Pour fêter la deuxième année en Europe


PROCHAINEMENT :



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    ducknsexe, kevinmccallisterrr
    posted the 06/05/2026 at 06:30 PM by nicolasgourry
    comments (13)
    nigel posted the 06/05/2026 at 06:45 PM
    On dira ce qu'on veux, c'est quand même loin d'être ridicule en terme de nombre d'exclu.

    Maintenant, le plus gros problème de mon avis, c'est la qualité. En gros fan de Mario Kart, je trouve que MK World n'est pas aussi révolutionnaire que ce que Nintendo envisageait (il m'arrive de regretter même un peu MK

    Bananza était un concept original et très cool, mais pareil, le jeu manque d'un quelque chose qui me fait dire que j'y repenserais encore dans les prochaines années.

    Et un peu pareil pour le reste qui sont des jeux sympa, mais pas des systèmes seller.

    La seule exceptions c'est peut-être Pokopia qui est finalement la grosse surprise de la Switch 2 à vrai dire.
    Curieux de voir la suite quand même, et j'espère que le prochain Nintendo Direct va donner un peu de visibilité
    redxiii102 posted the 06/05/2026 at 06:48 PM
    Merci d'avoir illustré des jeux complets sur cartouche. ✅
    ducknsexe posted the 06/05/2026 at 06:56 PM
    Beyond the dark ?? D'où ça sort
    drybowser posted the 06/05/2026 at 06:59 PM
    Pour fêter la 2eme année bah ya pas grand chose hein...
    Le ndirect de la semaine prochaine a intérêt de lever le voile sur les gros jeux tendo a venir les 6 prochains mois
    nicolasgourry posted the 06/05/2026 at 07:00 PM
    ducknsexe https://www.gamekyo.com/blog_article485932.html
    ducknsexe posted the 06/05/2026 at 07:04 PM
    nicolasgourry le jeu d horreur est une exclusivité NS2, encore une pépite qui va enrichir le catalogue, merci pour cette Découverte
    nicolasgourry posted the 06/05/2026 at 07:19 PM
    ducknsexe de rien ^^
    amario posted the 06/05/2026 at 07:22 PM
    Putin le néant c'est chaud. Heureusement y'a les indés et les tiers... Parce que nintendo zero
    ziggourat posted the 06/05/2026 at 07:38 PM
    ducknsexe nicolasgourry Le studio est d'ailleurs confondé par Nico Augusto aussi, c'est moins reluisant et au dernière nouvelle Ru se serait éloigné du projet. Donc à voir

    Et en exclusivité pour l'année à venir, on va aussi avoir le projet M de la Bmoober Team. Je suis très curieux de voir ce projet

    Sinon, oui, la première année est très loin d'être mauvaise, on a de l'excellents jeux comme DK Bananza ou Pokopia au jeu de très bonne qualité avec Mario Kart World et des jeux très quali aussi même si moins percutant comme Metroid Prime 4 ou Yoshi.

    Mais ça reste une année solide
    ziggourat posted the 06/05/2026 at 07:40 PM
    Co-fondé*
    ducknsexe posted the 06/05/2026 at 07:48 PM
    ziggourat Maintenant je comprend mieux l'exclusivité vu que c était notre cher Nico Augusto derriere Le projet. Mais franchement le projet pue la gueule. J espère me tromper, Je miserai plutôt sur le fameux jeu d horreur de Bloober Team
    wickette posted the 06/05/2026 at 07:57 PM
    nigel Oui il y a un problème de qualité/ambition.

    MK World ce que j'ai detesté c'est ce système de saut qui gâche tout je trouve, le mode balade, mis en avant, est retombé comme un flan vu le manque d'ambition/intêret, l'absence totale de customisation de kart (pneus ou autre, c'est sympa ces aspects rpg)

    Bref, autant les autres jeux ça passe mais un MK c'est 1 chaque 8-10 ans voir plus quoi
    redxiii102 posted the 06/05/2026 at 07:58 PM
    Console sortie trop tôt. Nintendo a sous estimé le temps de développement.
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