Ça ne me surprend pas le moins du monde que tout le show Xbox ait de nouveau fuité publiquement. Le simple nombre de personnes impliquées dans le tournage, le montage, l’écriture et la promotion de ce genre de projet crée évidemment des points faibles.



Qu’ils ramènent les présentations en direct un peu maladroites. L’industrie en a besoin.

Jordan Middler, journaliste chez Video Games Chronicle, annonce que le contenu du Xbox Games Showcase 2026 commence a être divulgué un peu partout :