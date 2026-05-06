Jordan Middler, journaliste chez Video Games Chronicle, annonce que le contenu du Xbox Games Showcase 2026 commence a être divulgué un peu partout :
Ça ne me surprend pas le moins du monde que tout le show Xbox ait de nouveau fuité publiquement. Le simple nombre de personnes impliquées dans le tournage, le montage, l’écriture et la promotion de ce genre de projet crée évidemment des points faibles.
Qu’ils ramènent les présentations en direct un peu maladroites. L’industrie en a besoin.
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posted the 06/05/2026 at 03:26 PM by altendorf
Et puis quand Phil avait annoncé le prix de la Xbox One bon vieux temps
L'angoisse d'être spoilé sur tout et n'importe quoi atteint même les conférences de jeu maintenant ?