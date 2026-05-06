profile
Xbox Game Studios
10
Likers
name : Xbox Game Studios
profile
altendorf
19
Likes
Likers
altendorf
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 510
visites since opening : 1320907
altendorf > blog
Xbox Games Showcase 2026 : attention aux leaks !


Jordan Middler, journaliste chez Video Games Chronicle, annonce que le contenu du Xbox Games Showcase 2026 commence a être divulgué un peu partout :

Ça ne me surprend pas le moins du monde que tout le show Xbox ait de nouveau fuité publiquement. Le simple nombre de personnes impliquées dans le tournage, le montage, l’écriture et la promotion de ce genre de projet crée évidemment des points faibles.


Qu’ils ramènent les présentations en direct un peu maladroites. L’industrie en a besoin.
Jordan Middler - https://bsky.app/profile/did:plc:erca5hbvrfmubsgzsl2rec7h/post/3mnkem5z7522o
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/05/2026 at 03:26 PM by altendorf
    comments (7)
    yogfei posted the 06/05/2026 at 03:29 PM
    Qu’ils ramènent les présentations en direct un peu maladroites. L’industrie en a besoin. Tellement vrai ca...
    altendorf posted the 06/05/2026 at 03:30 PM
    yogfei La bonne époque de l'E3.... Si seulement.
    marchand2sable posted the 06/05/2026 at 03:39 PM
    C’est vraiment chiant les leaks à quelques heures des annonces. Geoff a géré de fou avec RE9 l’année dernière en one more thing.
    ravyxxs posted the 06/05/2026 at 03:42 PM
    marchand2sable On va éviter Twitter, ou Gamekyo lol
    redxiii102 posted the 06/05/2026 at 03:43 PM
    altendorf Des barres avec Miyamoto et la Wiimote
    Et puis quand Phil avait annoncé le prix de la Xbox One bon vieux temps
    romgamer6859 posted the 06/05/2026 at 03:44 PM
    Fuyez pauvres fous
    micheljackson posted the 06/05/2026 at 03:46 PM
    Et c'est quoi le problème d'avoir les infos avant ?
    L'angoisse d'être spoilé sur tout et n'importe quoi atteint même les conférences de jeu maintenant ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo