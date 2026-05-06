Sony a lancé le State of Play avec des nouvelles de Marvel's Wolverine, mettant en scène d'autres personnages X-Men comme Jean Grey et Mystique. Suite à cette présentation, le studio Insomniac a partagé d'autres détails sur le contenu du jeu et a confirmé que ce titre d'action ne proposera pas de monde ouvert, contrairement à ses jeux Marvel's Spider-Man.
Dans une interview accordée à IGN, Mike Daly, directeur du jeu Wolverine, a décrit le titre comme une « aventure aux quatre coins du monde », où l'on ne sera pas limité à un seul lieu.
« Ce que vous pouvez attendre du jeu, c'est un rythme digne d'une bande dessinée, une histoire dense, comme des montagnes russes, qui vous tiendra en haleine du début à la fin », a déclaré Daly. « De manière générale, vous progresserez dans toutes ces missions grâce à des événements et des points clés de l'intrigue. » En ce sens, ce que vous avez vu dans la bande-annonce de gameplay était plutôt représentatif.
« Logan a une piste, une direction, mais il est libre de choisir comment l'aborder. Les zones offrent différents chemins possibles. L'infiltration est optionnelle ; vous pouvez l'utiliser ou non, ou foncer directement dans le combat. Vous pouvez aussi explorer les moindres recoins du monde pour y dénicher des objets, du contenu optionnel et des objets à collectionner. »
Daly explique que les environnements auront une grande variété d'ambiances, ce qui « donne également lieu à différentes approches de gameplay ». Il précise que certains seront « axés sur l'observation et l'exploration », tandis que d'autres se concentreront sur « la traque et l'élimination des ennemis », ou encore sur « la recherche de personnages avec lesquels interagir ».
Source : https://metro.co.uk/2026/06/03/marvels-wolverine-will-linear-not-open-world-confirm-insomniac-28630712/
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posted the 06/05/2026 at 03:12 PM by link49
Insomniac semble se reposer de plus en plus sur ses lauriers depuis l'énorme succès qu'à été Spiderman1.
Et c'était pas immérité vu l énorme boulot fait sur ce jeu, même si c'est pas trop ma came.