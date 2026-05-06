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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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[Ps5] Marvel’s Wolverine : Linéaire et non en monde ouvert


Sony a lancé le State of Play avec des nouvelles de Marvel's Wolverine, mettant en scène d'autres personnages X-Men comme Jean Grey et Mystique. Suite à cette présentation, le studio Insomniac a partagé d'autres détails sur le contenu du jeu et a confirmé que ce titre d'action ne proposera pas de monde ouvert, contrairement à ses jeux Marvel's Spider-Man.

Dans une interview accordée à IGN, Mike Daly, directeur du jeu Wolverine, a décrit le titre comme une « aventure aux quatre coins du monde », où l'on ne sera pas limité à un seul lieu.

« Ce que vous pouvez attendre du jeu, c'est un rythme digne d'une bande dessinée, une histoire dense, comme des montagnes russes, qui vous tiendra en haleine du début à la fin », a déclaré Daly. « De manière générale, vous progresserez dans toutes ces missions grâce à des événements et des points clés de l'intrigue. » En ce sens, ce que vous avez vu dans la bande-annonce de gameplay était plutôt représentatif.

« Logan a une piste, une direction, mais il est libre de choisir comment l'aborder. Les zones offrent différents chemins possibles. L'infiltration est optionnelle ; vous pouvez l'utiliser ou non, ou foncer directement dans le combat. Vous pouvez aussi explorer les moindres recoins du monde pour y dénicher des objets, du contenu optionnel et des objets à collectionner. »

Daly explique que les environnements auront une grande variété d'ambiances, ce qui « donne également lieu à différentes approches de gameplay ». Il précise que certains seront « axés sur l'observation et l'exploration », tandis que d'autres se concentreront sur « la traque et l'élimination des ennemis », ou encore sur « la recherche de personnages avec lesquels interagir ».

Source : https://metro.co.uk/2026/06/03/marvels-wolverine-will-linear-not-open-world-confirm-insomniac-28630712/
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    posted the 06/05/2026 at 03:12 PM by link49
    comments (3)
    djfab posted the 06/05/2026 at 03:14 PM
    Tant mieux, ça changera des Spider-man.
    51love posted the 06/05/2026 at 03:18 PM
    Une excuse en moins pour proposer une expérience qui était peut-être l'une des moins inspirées et des plus génériques du dernier SoP.

    Insomniac semble se reposer de plus en plus sur ses lauriers depuis l'énorme succès qu'à été Spiderman1.

    Et c'était pas immérité vu l énorme boulot fait sur ce jeu, même si c'est pas trop ma came.
    ratchet posted the 06/05/2026 at 03:24 PM
    Bordel ça va tellement être hard
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